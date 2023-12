Henniges Automotive oficjalnie ogłasza mianowanie Lindy Hellebuyck na stanowisko dyrektora finansowego

AUBURN HILLS, Michigan, 28 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Henniges Automotive oficjalnie mianuje Lindę Hellebuyck na stanowisko dyrektora finansowego (CFO) spółki, które zajmowała w trybie tymczasowym od listopada 2022 r. W tej roli Linda Helleybuck będzie nadzorować finanse, księgowość, planowanie i analizy finansowe, kwestie podatkowe, technologii informacyjnej, kwestie prawne i finansowania kapitałowego.

„W minionym roku Linda wykonała fantastyczną pracę jako tymczasowa dyrektor finansowa i jestem niezmiernie zadowolony z tego, że przejmuje teraz stery na dłużej - powiedział Larry Williams, prezes i dyrektor generalny Henniges Automotive. - Dzięki rozległej wiedzy z dziedziny planowania finansowego i doświadczeniu w branży Linda jest niezwykle cenna dla naszego zespołu i jestem pewny, że nadal będzie znakomicie sprawdzać się w swojej roli".

Hellebuyck ma ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie finansów i księgowości i od ponad 25 lat pracuje w branży motoryzacyjnej. W 2009 r. dołączyła do Henniges jako kontroler korporacyjny i zajmowała to stanowisko do chwili przejęcia obowiązków tymczasowego dyrektora finansowego. Zanim dołączyła do Henniges, kierowała finansami w BBi Enterprises Group, Inc., a wcześniej pracowała jako starszy analityk finansowy i kierownik ds. księgowości w Benteler Automotive Corporation. Pracowała również w działach księgowości firm Collins & Aikman, Wesley Industries i Dobrowitsky & Associates. Hellebuyck zaczynała swoją karierę jako księgowa w General Electric Capital Fleet Services.

Uzyskała licencjat z księgowości z dodatkową specjalizacją z finansów i ekonomii na Lake Superior State University. Od ponad 27 lat posiada ważny certyfikat biegłego rewidenta. Swoje obowiązki wykonuje w siedzibie Henniges Automotive w Auburn Hill, Michigan, USA.

Henniges Automotive Holdings, Inc.

Henniges Automotive zapewnia producentom oryginalnego wyposażenia samochodów (OEM) systemy uszczelnień do drzwi, okien, bagażników, bram podnoszonych, szyberdachów i masek, jak również systemy szyb dopasowanych w procesie enkapsulacji. Produkty firmy Henniges trafiają do wszystkich dużych producentów OEM w branży motoryzacyjnej, a jej zakłady znajdują się na terenie Ameryki Północnej, Europy i Azji. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 9000 osób. Więcej informacji na stronie http://www.hennigesautomotive.com/.

