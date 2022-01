HISZPAŃSKA FIRMA SEINSA, LIDER W SEKTORZE CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, OTWIERA NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE W POLSCE, ABY ZAGWARANTOWAĆ DOSTAWY NA TERENIE EUROPY

- OTWARCIE NOWEGO MAGAZYNU LOGISTYCZNEGO W POLSCE MA ZAGWARANTOWAĆ REALIZACJĘ DOSTAW NA TERENIE EUROPY W CIĄGU 24-48 GODZIN

- NIEZALEŻNA FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

MADRYT, 24 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Branża części samochodowych potrzebuje firm produkcyjnych i dystrybucyjnych działających na terenie Europy, które mogą zapewnić całkowitą gwarancję i jakość, nie będąc zależnymi od rynku chińskiego. SEINSA Corporation, spółka z siedzibą w Nawarrze (w północnej Hiszpanii) i zakładami produkcyjnymi zarówno w Hiszpanii, jak i w Indiach, kontroluje cały cykl wytwarzania produktu, począwszy od surowców aż po dystrybucję, zwiększając swój eksport w Ameryce i Europie. Aby zapewnić żywotność łańcucha dostaw i możliwie najszybszą obsługę, firma otworzy w Polsce największe centrum zaopatrzeniowo-magazynowe dla branży części samochodowych.

W 2022 roku hiszpańska grupa SEINSA Corporation otworzy w Polsce nowy magazyn na potrzeby dystrybucji produktów w Europie Środkowej. Powstałe centrum magazynowe zwiększy wartość i możliwości handlowe dwóch zakładów produkcyjnych spółki, które mieszczą się w Nawarrze (Hiszpania) i Madras (Indie): „To absolutna rewolucja na rynku dostaw części samochodowych" ‒ wyjaśnia Mikel Azcárate, dyrektor hiszpańskiej firmy założonej pięćdziesiąt lat temu w Nawarrze.

Hiszpania zajmuje czwarte miejsce w europejskim rankingu producentów części samochodowych, a wydajne i w pełni zautomatyzowane fabryki spółki SEINSEA Corporation wyznaczają światowe standardy w branży. Spółka eksportuje 98% swoich produktów do 85 państw na potrzeby 85 marek. Jak wyjaśnia Mikel Azcárate: „Sektor przemysłowy domaga się innowacyjnego produktu wytworzonego lokalnie, tak by mógł on dotrzeć do klienta w możliwie jak najkrótszym czasie, ale i jednocześnie spełniał odpowiednie normy jakości".

Otwarcie nowego centrum logistycznego w Polsce zapewni firmie przewagę konkurencyjną, sprawiając, że SEINSA stanie się najszybszym dostawcą dzięki skróceniu czasu realizacji zamówienia ze średnio 7 dni do 24-48 godzin. Krótszy czas realizacji dostaw oznacza wzrost obrotów dla SEINSA, ale również i większą rentowność dla klientów – zyskują więc wszyscy.

Mimo niekorzystnych prognoz dla sektora przemysłowego spółce udało się trzykrotnie zwiększyć eksport do Stanów Zjednoczonych i Meksyku. W 2021 r. odnotowała ona przychody na poziomie 32 mln euro, a w 2022 r. zamierza osiągnąć pułap 40 mln.

SOURCE SEINSA Corporation