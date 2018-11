Innodisk wprowadza nowej generacji technologię NAND flash na rynek profesjonalnych rozwiązań przemysłowych

Seria wykorzystuje rozwiązanie Toshiba 3D TLC NAND flash klasy przemysłowej ze znamionowym cyklem P/E na poziome 3000, co gwarantuje długą żywotność, natomiast własne oprogramowanie firmware pozwala na zastosowania przemysłowe. Dyski SSD wykorzystują bezpośredni zapis i tym samym eliminuję potrzebę korzystania z cache SLC, co może prowadzić do spadku wydajności dysków SSD i zwiększenia poziomu cyklów P/E. Co więcej, oprogramowanie firmware można dostosować w znacznym stopniu do różnych specjalnych wymagań.