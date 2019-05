Interop Technologies zdobywa pierwszą na świecie uniwersalną akredytację profilu uniwersalnego GSMA RCS 2.0 A2P

FORT MYERS, Floryda i DUBLIN, 22 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Interop Technologies™, międzynarodowy dostawca zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych i usług zarządzanych w chmurze ogłosiła dziś, że jest pierwszym dostawcą rozwiązań Rich Communication Services (RCS), który zdobył najnowszą akredytację Universal Profile (UP) 2.0 Application-to-Person (A2P) od GSMA. Nowa akredytacja bazuje na poprzedniej potrójnej akredytacji Interop Technologies UP 1.0 obejmującej ustawienia ramowe, wysyłanie wiadomości i połączenia wzbogacone i podkreśla nieustające zaangażowanie firmy w utrzymywanie standardów branżowych, zapewnianie światowej klasy rozwiązań wiadomości mobilnych i gwarantowanie interoperacyjności między operatorami.

Firma Interop Technologies zdobyła akredytację RCS UP 2.0 dzięki pomyślnemu przejściu przez szereg wymagających testów z wiodącymi producentami telefonów Samsung Electronics i LG Electronics. Specyfikacja RCS UP 2.0 A2P wprowadza znaczące ułatwienia dla Messaging-as-a-Platform (MaaP), w tym interfejsy aplikacji, integrację z chatbotami i wyższy poziom autentykacji i bezpieczeństwa. Obsługa wiadomości A2P, bogate karty, kontrola prywatności i ochrona przed niechcianymi wiadomościami są także objęte w specyfikacji w celu umożliwienia przyspieszonego przyjęcia wiadomości biznesowych A2P RCS, co według analityków Juniper Research ma przynieść dodatkowych 9,1 miliarda dolarów przychodu dla operatorów do roku 2022.

– RCS zapewnia operatorom mobilnym dostęp do narzędzi, które pozwolą im na powrót na zasłużoną pozycję w samym środku życia mobilnego klientów. Specyfikacja blokuje pasożytnicze zachowania oportunistów nieposiadających urządzeń przed szerzej zakrojoną monetyzacją inwestycji sieciowych. To nasza ostatnia, najlepsza szansa na ukrócenie tego procederu i nie możemy dopuścić do tego, aby nieprzestrzeganie standardów lub niedopasowanie celów między interesariuszami stanęło na drodze tych ważnych transformacji w naszej branży – skomentował John Dwyer, prezes i główny dyrektor wykonawczy Interop Technologies. – Naszą główną misją w Interop jest przywrócenie należnej pozycji operatorom, czyli w samym centrum mobilnego wszechświata i pozwolenie im na utrzymanie tej pozycji. Dlatego też jesteśmy stuprocentowo zaangażowani w podtrzymywanie standardów, utrzymywanie doskonałości technicznej i zapewnianie kompleksowego dopasowania do celów naszych klientów w cyklach życia ich produktów – dodał prezes.

Kompleksowe rozwiązanie RCS typu end-to-end firmy Interop Technologies zostało opracowane i zbudowane wewnętrznie i obejmuje utworzoną w chmurze sieć IMS core, serwery aplikacji RCS, RCS Interconnect Hub, RCS Business Messaging Platform, aplikacje RCS natywne lub do pobrania i obsługę zgodnych ze standardami klientów i urządzeń.

– Oferujemy różnorodne opcje wdrożenia w różnych konfiguracjach komercyjnych i technicznych tak, aby móc w pełni obsługiwać zarządzanie cyklami życia produktów operatorów. Oznacza to, że pozwalamy im na wybór między lokalną, niegasnącą licencją, rozwiązaniem w chmurze lub chmurze prywatnej (w pełni zarządzanej na miejscu) z możliwością zmiany opcji wraz ze zmianą potrzeb. Liczy się dla nas to, że operatorzy mogą z łatwością dostać to, czego potrzebują wtedy, kiedy tego potrzebują – dodał Dwyer.

RCS to protokół komunikacyjny, który poszerza możliwości standardowych wiadomości SMS przez zaawansowane funkcje, większe możliwości obsługi klienta i możliwości spersonalizowanej interakcji z klientami przez firmy, marki i przedsiębiorstwa. Proces akredytacji GSMA UP został utworzony w celu zagwarantowania interoperacyjności wszystkich rozwiązań rynkowych RCS i ustanowienia standardu przyspieszającego wdrożenie protokołu na całym świecie. Seria testów zorganizowana przez GSMA łączy klientów i dostawców rozwiązań RCS w celu zademonstrowania jakości i gotowości ich technologii przed wdrożeniem na skalę komercyjną.

O Interop Technologies

Interop Technologies to globalny lider w zakresie usług Rich Communication Services (RCS). Poprzez akredytowane przez GSMA rozwiązania RCS typu end-to-end firma z oddaniem pracuje nad przywróceniem centralnej roli operatorów w życiach mobilnych klientów przez zapewnianie wiodących w branży, ustandaryzowanych technologii w skali przemysłowej przy zachowaniu najwyższego poziomu elastyczności wdrażania i zarządzania cyklem życia. Firma Interop Technologies ma swoją siedzibę w Fort Myers na Florydzie, a biuro firmy działa w Irving w Teksasie, natomiast siedziba główna w regionie EMEA znajduje się w Dublinie w Irlandii. Interop jest w posiadaniu centrów operacyjnych z zabezpieczeniem geo-redundantnym w Ameryce Północnej i Europie. Więcej na temat wiodących w branży rozwiązań komunikacyjnych dla operatorów mobilnych można dowiedzieć się na stronie www.InteropTechnologies.com.

