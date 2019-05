Interop Technologies obtém da GSMA primeiro credenciamento do mundo como RCS de A2P do Perfil Universal 2.0

FORT MYERS, Flórida, e DUBLIN, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Interop Technologies™, provedora global de soluções de comunicações avançadas e serviços gerenciados baseados em nuvem, anunciou hoje que é a primeira provedora de solução de Serviços de Comunicações Ricas (RCS – Rich Communication Services) a obter o credenciamento mais atualizado de aplicativo-para-pessoa (A2P – Application-to-Person) do Perfil Universal 2.0 (UP – Universal Profile 2.0) da GSMA. Essa conquista amplia o credenciamento anterior do UP 1.0 triple da Interop Technologies em estrutura (framework), mensagens e chamada enriquecida, enfatizando ainda mais o compromisso contínuo da empresa com padrões do setor, soluções de mensagens móveis de classe mundial e interoperabilidade global para operadoras de comunicações móveis.

A Interop Technologies recebeu esse credenciamento de UP 2.0 para RCS por concluir com sucesso um processo exigente de testes com as grandes fabricantes de telefones celulares Samsung Electronics e LG Electronics. As especificações de A2P do UP 2.0 para RCS introduz habilitadores significativos para mensagem como uma plataforma (MaaP – Messaging-as-a-Platform), tais como APIs, integração de chatbot e autenticação e segurança aperfeiçoadas. Suporte para mensagem A2P, placas ricas, controle de privacidade e proteção contra spam também são incluídos na especificação, para habilitar a adoção acelerada pelo setor da mensagem empresarial A2P para RCS, que analistas da Juniper Research estimam que irão gerar $ 9,1 bilhões em receitas para operadoras até 2022.

"O RCS oferece às operadoras de comunicações móveis as ferramentas que precisam para recuperar sua posição legítima no centro das vidas móveis de seus assinantes; e para bloquear o comportamento parasita de oportunistas sem instalações de monetizar ainda mais os investimentos da rede. Essa é nossa última e melhor chance de fazer isso e não podemos permitir que uma falta de adesão a padrões ou falta de sincronia de objetivos entre partes interessadas se intrometam nesse tempo de transformação de nosso setor", disse o presidente e presidente-executivo da Interop Technologies, John Dwyer. "Na Interop, nossa missão essencial é ajudar as operadoras a recuperar a posição que lhes pertence, bem no centro do universo das comunicações móveis, e então ajudá-las a permanecer lá. Como tal, estamos completamente comprometidos com os padrões, excelência técnica e alinhamento completo com os objetivos de nossos clientes, através do ciclo de vida de nossos produtos".

A solução de RCS completa, ponta a ponta, da Interop Technologies foi desenvolvida e construída internamente e inclui uma rede IMS core nativa da nuvem, servidores de aplicativos de RCS, RCS Interconnect Hub, Plataforma de Mensagens Empresariais RCS, aplicativos de RCS nativos ou disponíveis para download e suporte para clientes e dispositivos compatíveis com os padrões.

Dwyer acrescentou: "Oferecemos uma variedade de opções de implementação em configurações comerciais e técnicas diferentes, de forma que podemos dar suporte total à gestão de ciclo de vida dos produtos das operadoras. Isso significa que nós possibilitamos a elas escolher entre licença perpétua in loco, hospedada na nuvem e nuvem privada (in loco, inteiramente gerenciada), com a opção de migrar entre essas opções se suas necessidades mudarem. É importante para nós simplificar as coisas para que as operadoras possam obter o que precisam, quando precisarem".

O RCS é o protocolo de comunicação que moderniza os recursos da mensagem SMS padrão com recursos aperfeiçoados, recursos avançados de atendimento ao cliente e oportunidades de engajamento personalizado dos assinantes com empreendimentos, marcas e empresas. O processo de credenciamento do UP da GSMA foi formado para assegurar a interoperabilidade de todas as soluções de RCS do mercado e definir um padrão para acelerar sua implementação globalmente. Uma série de eventos de testes, organizados pela GSMA, reúne provedoras de clientes e soluções de RCS, para demonstrar a qualidade e a prontidão de sua tecnologia antes de um lançamento comercial.

Sobre a Interop Technologies

A Interop Technologies é líder mundial de mercado em Serviços de Comunicações Ricas (RCS – Rich Communication Services). Através de sua solução de RCS ponta a ponta, credenciada pela GSMA, a empresa se comprometeu a recuperar a posição das operadoras de comunicações móveis no centro das vidas móveis de seus assinantes, por disponibilizar tecnologia padronizada, de classe para telecomunicações, líderes do setor, com o mais alto nível de flexibilidade de implementação e gerenciamento de ciclo de vida disponível. A sede mundial da Interop Technologies fica em Fort Myers, Flórida, e a empresa tem escritório em Irving, Texas, bem como uma sede regional para a região da EMEA em Dublin, Irlanda. A Interop também é proprietária e opera centros de operações de rede georredundante na América do Norte e na Europa. Saiba mais sobre nossas soluções de comunicações líderes do setor para operadoras de comunicações móveis em www.InteropTechnologies.com.

