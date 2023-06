Intersolar Europe 2023: Sungrow prezentuje nowatorskie rozwiązania, wyznaczając drogę dla przyszłości zrównoważonej energetyki

MONACHIUM, Niemcy, 27 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Sungrow, wiodący światowy producent falowników i systemów magazynowania energii, zaprezentowała swoje najnowocześniejsze rozwiązania dla rynku energetyki słonecznej, magazynów energii i pojazdów elektrycznych podczas targów Intersolar Europe 2023 w Monachium. Nowe oferty mają sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na czystą energię i europejskim ambicjom neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

PowerTitan 2.0: najnowszy system magazynowania energii chłodzony cieczą

Sungrow Booth at Intersolar Europe 2023

Wraz z wdrażaniem coraz większej liczby projektów OZE i wzbogacaniem miksu energetycznego, utrzymanie stabilności sieci i poprawa jakości energii stają się jeszcze ważniejsze.

Firma Sungrow właśnie wprowadziła na rynek swój najnowszy system magazynowania energii chłodzony cieczą, PowerTitan 2.0, który jest mistrzowskim sposobem integracji technologii energoelektronicznych, elektrochemicznych i systemów wspomagania sieci energetycznych. Urządzenie jest totalną innowacją na rynku przemysłowych magazynów energii. W jego skład wchodzą duże ogniwa akumulatorowe o pojemności 314 Ah, zintegrowane moduły akumulatorowe i łańcuch PCS, a wszystko zamknięte jest w 6-metrowym kontenerze. Wykorzystano tu technologię siatki komórek macierzystych oraz wprowadzono możliwość systematycznej kontroli temperatury chłodzenia cieczą. System all-in-one znacznie zwiększa wykorzystanie mocy, dzięki czemu kontener świetnie współpracuje z akumulatorem 5MWh i 2,5MW PCS.

Urządzenie cechuje sprawność dwukierunkowa (RTE) na poziomie 89,5% i wzrost zakresu rozładowania baterii o 9% w całym cyklu życia.

Inwerter modułowy 1+X z nowymi funkcjami

Firma Sungrow wprowadziła również modułowy falownik 1+X do projektów fotowoltaicznych na skalę przemysłową. Produkt jest innowacją łączącą zalety zarówno inwerterów stringowych, jak i centralnych, osiągając wyższą dyspozycyjność i możliwość redukcji wskaźnika LCOE. Inwerter zawiera pojedynczą jednostkę o mocy co najmniej 1,1 MW i może być skonfigurowany w zakresie od 1,1 MW do 8,8 MW, co czyni go bardziej elastycznym dla różnych rozmiarów bloków i ułatwia operacje i konserwację na miejscu (O&M). Dla każdego modułu MPPT został zaprojektowany niezależnie, co jeszcze bardziej poprawia wydajność wytwarzania energii przez elektrownię fotowoltaiczną.

Inwerter modułowy 1+X wyróżnia się również technologią inteligentnego odłączania średniego napięcia, obejmującą inteligentne urządzenie odłączające połączone szeregowo z linią zbiorczą podgrupy kolektorów. Podczas nocnego czuwania urządzenie automatycznie odłącza stację średniego napięcia, gdy ostatni falownik na linii nie jest używany. Ta funkcja zapewnia zerowe straty w godzinach czuwania. Na przykład elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 GW może zaoszczędzić do 79 GWh energii elektrycznej przez cały okres eksploatacji projektu.

Najnowsze domowe rozwiązania fotowoltaiczne i magazynowe dla gospodarstw domowych o większym zapotrzebowaniu mocy

Sungrow wypuściła kompleksowe rozwiązanie integrujące nowy 3-fazowy falownik hybrydowy SH15/20/25T oraz nową serię akumulatorów SBH100-400, stworzone na miarę tych większych domowych instalacji fotowoltaicznych.

Nowa bateria została skonfigurowana w konstrukcji modułowej, powiększając pojemność do 5kWh. Każda jednostka może składać się z 2-8 modułów. System akumulatorów umożliwia równoległe podłączenie 4 jednostek, skalowanych do 160 kWh, co odpowiada 8 modułom na jednostkę. Dodatkowo, prąd ładowania i rozładowania akumulatora wynosi 50A, a inwerter hybrydowy ma większą moc pojemnościową w zakresie od 15kW do 25kW. Dzięki dużej pojemności i dużej mocy rozwiązanie może obsługiwać jednoczesną pracę wielu urządzeń, szybkie ładowanie i rozładowywanie, szybkie przejście do trybu rezerwowego w przypadku awarii sieci oraz bezproblemową instalację i konfigurację systemu.

Ładowarki do EV: od w pełni zintegrowanych rozwiązań dla gospodarstw domowych, po publiczne stacje ładowania

Firma Sungrow zaprezentowała również swoje nowe rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych — zintegrowaną ładowarkę DC EV o mocy 180 kW IDC180E oraz ładowarkę AC EV o mocy 22 kW AC22E-01. Oba rozwiązania są niezawodne, wydajne i przyjazne dla użytkownika. Można je zintegrować z systemami fotowoltaicznymi i akumulatorowymi od Sungrow, tworząc rozwiązanie PV + ESS + Charger, maksymalizując zużycie czystej energii, usprawniając obsługę i konserwację oraz oszczędzając.

IDC180E osiąga niezwykłą, bo 96 procentową wydajność ładowania, umożliwiając optymalne wykorzystanie energii i zmniejszając zużycie energii na stacjach ładowania. AC22E-01 jest wyposażony w funkcję automatycznego przełączania faz. Ponadto technologia Dynamic Load Management służy do przydzielania mocy ładowania w celu utrzymania limitu mocy, podczas jednoczesnego ładowania wielu pojazdów elektrycznych, maksymalizując zużycie energii elektrycznej.

Cyberbezpieczeństwo: Pierwszy na świecie Certyfikat ETSI EN 303 645 w branży energii odnawialnej wydany przez DEKRA

Podczas targów Sungrow otrzymał certyfikat ETSI EN 303 645 dla swojego rejestratora danych Logger3000/4000. Tym samym Sungrow zostało pierwszą firma w branży OZE, która uzyskała certyfikat wydawany przez DEKRA. Certyfikacja udowodniła spełnienie rygorystyczne norm bezpieczeństwa cybernetycznego w sieci- norma G99 dla Wielkiej Brytanii i CE Radio Equipment Directive (RED) w UE dla dwóch urządzeń swojej produkcji.

Inne debiutujące nowości to komercyjne falowniki fotowoltaiczne SG50/125CX-P2 oraz komercyjny chłodzony cieczą ESS PowerStack — finalista ees AWARD 2023. Optymalizator mocy SP600S jest kompatybilny z domowymi i komercyjnymi rozwiązaniami solarnymi Sungrow, czyniąc taki zespół idealnym do skomplikowanych operacji i odpornym na wszelkie wyzwania przyszłości. SP600S zapewnia maksymalizację ilości energii wytwarzanej przez każdy moduł fotowoltaiczny i zapewnia bezpieczeństwo na poziomie modułu.

Rozwiązania firmy Sungrow można monitorować i kontrolować za pośrednictwem platformy iSolarCloud. Platforma zapewnia dostęp do szczegółowych statystyk instalacji w czasie rzeczywistym, elastyczny przepływ energii, monitorowanie autokonsumpcji oraz daje uproszczoną kontrolę nad zasobami OZE. Najnowsza wersja aplikacji iSolarCloud oferuje bardziej atrakcyjny interfejs i inteligentniejsze funkcje analityczne, zapewniające wydajną obsługę i możliwość konserwacji, która wkrótce będzie dostępna online także w Europie.

Od 16 lat Sungrow angażuje się w wspieranie swoich klientów w Europie, dzięki swojej globalnej dominacji i jednocześnie wyspecjalizowaniu lokalnych jednostek w zakresie sprzedaży, wsparcia technicznego i obsługi posprzedażnej. Sungrow jest pewny, że innowacyjne technologie są wpisane w jego DNA, dlatego też założył dwa centra badawczo-rozwojowe w Europie.

Spółka zyskała reputację, spełniając się na pozycji lidera w segmentach energetyki zawodowej i generacji rozproszonej. W sektorze magazynów, doświadczony zespół Sungrow ds. magazynowania energii przoduje na europejskim rynku ESS, realizując znaczące projekty, takie jak współpraca na skalę 825 MWh z Constantine Energy Storage oraz 300 MWh z SSE Solar and Battery.

O Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow") to najbardziej wiarygodna marka falowników na świecie, z ponad 340 GW zainstalowanymi na całym świecie według stanu na grudzień 2022 r. Założona w 1997 r. przez profesora Cao Renxiana, firma Sungrow jest liderem w badaniach i rozwoju technologii falowników z największym dedykowanym zespołem badawczo-rozwojowym w branży i szerokim portfolio produktów. W ofercie można znaleźć rozwiązania zarówno dla skali przemysłowej jak i komercyjnej, w tym falowniki fotowoltaiczne,systemy magazynowania energii, a także uznane na całym świecie rozwiązania pływających elektrowni fotowoltaicznych. Firma może pochwalić się również rozwiązaniami napędowmi NEV, systemem produkcji odnawialnego wodoru czy własną technologią ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki silnemu 26-letniemu doświadczeniu w obszarze PV, produkty Sungrow zasilają ponad 150 krajów na całym świecie. Dowiedz się więcej o Sungrow, odwiedzając stronę www.sungrowpower.com.

