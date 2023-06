Sungrow prezentuje nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych!

15 czerwca 2023 podczas targów Intersolar Europe w Monachium firma Sungrow zaprezentowała dwa najnowsze produkty ze swojej oferty. Oba urządzenia to nowe rodzaje stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, których sprawność sięga 96%!

MONACHIUM, 27 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Pierwszą nowością jest IDC180E, czyli stacja do szybkiego, stałoprądowego ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 180 kW. Natomiast drugi rodzaj stacji - AC22E-01, wykorzystuje typ ładowania prądem przemiennym i posiada moc 22 kW. Ponadto, drugi rodzaj ładowarki może być wykorzystywany zarówno do domowego ładowania pojazdów, jak i komercyjnego. Oba urządzenia to wersje dostosowane na rynek europejski.

Dynamiczny sposób ładowania

Sungrow New EV Chargers

AC22E-01 jest wyposażony w funkcje automatycznego przełączania fazowego. Gdy moc wyjściowa zintegrowanej ze stacją instalacji fotowoltaicznej przekracza 4,3 kW, system przełącza się na tryb ładowania trójfazowego. Natomiast gdy moc wyjściowa instalacji PV jest niska, system automatycznie przełącza się na ładowanie jednofazowe, aby zmaksymalizować wykorzystanie energii i obniżyć koszty. Stacja ładowania jest również wyposażona w technologię dynamicznego zarządzania obciążeniem (DLM). Jej sposób działania polega na tym, że w momencie gdy ładowane jest kilka pojazdów, system DLM przydziela każdemu z samochodów konkretną moc ładowania w celu jak najbardziej optymalnego wykorzystania mocy stacji ładowania.

Nowe produkty firmy Sungrow zapewniają możliwość ładowania pojazdów w wielu trybach w najprostszy, a zarazem najbezpieczniejszy sposób - poprzez podłączenie kabla ze stacji ładowania do pojazdu. W czasie procesu ładowania użytkownik może monitorować poziom naładowania pojazdu oraz długość samego procesu. Dodatkowo możliwym jest kontrolowanie, ile zapłacimy za naładowanie naszego auta.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Sungrow zawsze bazował na kompleksowym projektowaniu każdej ze stacji ładowania. Firma nie skupiła się jedynie na zaprojektowaniu samego urządzenia, ale także na opracowaniu szczegółowych zasad obsługi i konserwacji produktów. IDC180E i AC22E-01 mogą współpracować zarówno z instalacją PV, jak i z magazynem energii w ramach systemów PV+ESS+Charger od firmy Sungrow. Dodatkowo, sam montaż nowych stacji ładowania jest bardzo prosty i szybki. Stacja AC22E-01 może zostać zainstalowana w zaledwie 3 krokach w przeciągu 5 minut.

Wysoka jakość obu produktów firmy Sungrow jest gwarantowana poprzez produkcję opartą na niezawodnym łańcuchu dostaw oraz skrupulatnej kontroli jakości. Nowe ładowarki EV cechują się zastosowaniem obudowy o stopniu ochrony IP65. Dzięki temu urządzenia są chronione przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi - dużą wilgotnością, mgłą i zanieczyszczeniami w postaci piasku lub kurzu.

Od tego na ile efektywne będzie chłodzenie kabli i samych modułów mocy ładowarki, zależy to jak szybko uda nam się naładować samochód. Dlatego też stacja IDC180E jest wyposażona w system chłodzenia cieczą. Jak już wcześniej wspomniano, sama obudowa urządzenia jest wysoce szczelna, przez co nie istnieje ryzyko zalania przewodów przez płyn chłodzący stację. Dzięki wysokiemu stopniu ochrony urządzeń mogą być one stosowane nie tylko w domach, ale także na stacjach benzynowych, centrach handlowych lub innych obiektach użyteczności publicznej.

Sungrow zamierza w dalszym ciągu rozwijać technologię ładowania pojazdów. Firma będzie nadal inwestować w badania nad nowymi produktami w celu stworzenia niezawodnych, wydajnych i łatwych w obsłudze urządzeń. Celem Sungrow jest dostarczanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla użytkowników na całym świecie. Dodatkowo firma zamierza zapewnić swoim klientom rozwiązania integrujące pracę stacji ładowania z systemem PV oraz magazynami energii, tak aby zwiększyć efektywność pracy każdego z tych urządzeń. Dzięki tym krokom firma pośrednio może przyczynić się do zwiększenia produkcji pojazdów elektrycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2141456/Sungrow_New_EV_Chargers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/4137731/Logo.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd.