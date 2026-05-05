ITE Hong Kong 2026: wiele pozytywnych aspektów

05 maj, 2026, 13:25 GMT
Znakomite możliwości pozyskiwania partnerów i nawiązywania kontaktów dla azjatyckiej branży turystycznej oraz zamożnych podróżnych indywidualnych (FIT)
HONGKONG, 5 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Targi ITE Hong Kong 2026 - obejmujące 40. edycję ITE Leisure i 21. edycję ITE MICE - odbędą się w dniach 11-14 czerwca, przy czym pierwsze dwa dni przeznaczone będą dla branży, a kolejne dwa będą otwarte.
Hongkong, zajmujący 14. miejsce na świecie pod względem wielkości rynku, przeznaczył 28,9 mld USD na podróże zagraniczne w 2024 r., a jego mieszkańcy odbyli 117 milionów wyjazdów w 2025 r.
Targi oferują znakomite możliwości pozyskiwania kontrahentów i nawiązywania kontaktów - na ITE2025 88% wystawców oraz 50,2% odwiedzających kupujących/ przedstawicieli branży pochodziło spoza Hongkongu, przy czym 70% z regionu Wielkiej Zatoki, a liczba odwiedzających indywidualnych wyniosła 70 212.
Odwiedzający nie zrażeni niepewnością geopolityczną:
- Miesięczny ruch na stronie branżowej wzrósł z 84 000 (średnio) pod koniec 2025 r. do 168 939 w marcu 2026 r., co odzwierciedla duże zainteresowanie ze strony azjatyckiej branży turystycznej.
- Badanie odwiedzających z marca (688 odpowiedzi) wykazało brak obaw - 62,5% planuje zwiększyć budżet na podróże w 2026 r., a 25,3% utrzyma go na dotychczasowym poziomie. 75% odbyło wiele podróży w 2025 r., co potwierdza, że są to osoby zamożne często podróżujące.
- Badanie ITE2025 wykazało, że 43% odwiedzających indywidualnych jest zainteresowanych dokonywaniem rezerwacji na miejscu, często za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aby generować przychody, wystawcy mogą promować strony rezerwacji online i rozdawać kody ofert specjalnych podczas targów ITE.
Szacunkowo ITE2026 zgromadzi ponad 400 wystawców z 55 krajów/regionów oraz 8000 odwiedzających z segmentu kupców/branży - odpowiednio 85% i 50% spoza Hongkongu - a także 74 000 odwiedzających indywidualnych.
Wiele pozytywnych elementów
- Nowe oficjalne pawilony/stoiska z: Ugandy (Afryka), Mongolii (Azja) oraz Peru (Ameryka Południowa)
- Pawilon Chin (Chiny kontynentalne) powiększa się o 35%, z udziałem 21 prowincji/miast
- Nowy pawilon turystyki lodowej i śnieżnej - wystawcy z północnej Kanady oraz Islandii (zorza polarna, wycieczki lodowcowe itp.) oraz nowi wystawcy z Chin z prowincji Heilongjiang, Xinjiang, Pekinu (miasto-gospodarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich) oraz współgospodarza - dystryktu Chongli. Wszystkie te miejsca są znane ze sportów zimowych.
- Programy B2B i B2C obejmują: nawiązywanie kontaktów biznesowych, networking liderów opinii, forum branżowe poświęcone turystyce zrównoważonej, specjalne prezentacje poświęcone podróżom rodzinnym i ekoturystyce, seminaria dla branży i odwiedzających indywidualnych, prezentacje oraz wydarzenia kulturalne.
Panoramiczny pawilon Chin obejmuje prowincje i miasta z własnymi projektami stoisk; niektóre organizują prezentacje, wydarzenia kulturalne oraz promują produkty takie jak „pociąg tematyczny z motywem pandy z Syczuanu do Xinjiangu".
Przedstawiciele branży turystycznej mogą złożyć wniosek online o bezpłatną wejściówkę na dni branżowe. Agenci turystyki wyjazdowej mogą ubiegać się o udział w programie Buyer Subsidy Scheme zapewniającym dodatkowe korzyści, jednak wymagane jest poświęcenie około 2 godzin na udział w spotkaniach poświęconych nawiązywaniu kontaktów biznesowych itp.
Organizatorem ITE Hong Kong jest TKS Exhibition Services Ltd.; w 2026 r. targi obchodzą 40-lecie.
