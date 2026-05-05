ITE Hong Kong 2026: wiele pozytywnych aspektów

HONGKONG, 5 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Targi ITE Hong Kong 2026 - obejmujące 40. edycję ITE Leisure i 21. edycję ITE MICE - odbędą się w dniach 11-14 czerwca, przy czym pierwsze dwa dni przeznaczone będą dla branży, a kolejne dwa będą otwarte.

Hongkong, zajmujący 14. miejsce na świecie pod względem wielkości rynku, przeznaczył 28,9 mld USD na podróże zagraniczne w 2024 r., a jego mieszkańcy odbyli 117 milionów wyjazdów w 2025 r.

ITE Hong Kong 2026 — celebrating its 40th edition — brings together over 400 exhibitors from 55 countries and regions, including a bigger China (Chinese Mainland) Pavilion with 21 participating provinces and cities. B2B and B2C programs include business matching, KOL networking, trade and public seminars, and cultural performances.

Targi oferują znakomite możliwości pozyskiwania kontrahentów i nawiązywania kontaktów - na ITE2025 88% wystawców oraz 50,2% odwiedzających kupujących/ przedstawicieli branży pochodziło spoza Hongkongu, przy czym 70% z regionu Wielkiej Zatoki, a liczba odwiedzających indywidualnych wyniosła 70 212.

Odwiedzający nie zrażeni niepewnością geopolityczną:

Miesięczny ruch na stronie branżowej wzrósł z 84 000 (średnio) pod koniec 2025 r. do 168 939 w marcu 2026 r., co odzwierciedla duże zainteresowanie ze strony azjatyckiej branży turystycznej.





Badanie odwiedzających z marca (688 odpowiedzi) wykazało brak obaw - 62,5% planuje zwiększyć budżet na podróże w 2026 r., a 25,3% utrzyma go na dotychczasowym poziomie. 75% odbyło wiele podróży w 2025 r. , co potwierdza, że są to osoby zamożne często podróżujące.





Badanie ITE2025 wykazało, że 43% odwiedzających indywidualnych jest zainteresowanych dokonywaniem rezerwacji na miejscu, często za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aby generować przychody, wystawcy mogą promować strony rezerwacji online i rozdawać kody ofert specjalnych podczas targów ITE.

Szacunkowo ITE2026 zgromadzi ponad 400 wystawców z 55 krajów/regionów oraz 8000 odwiedzających z segmentu kupców/branży - odpowiednio 85% i 50% spoza Hongkongu - a także 74 000 odwiedzających indywidualnych.

Wiele pozytywnych elementów

Nowe oficjalne pawilony/stoiska z : Ugandy (Afryka), Mongolii (Azja) oraz Peru (Ameryka Południowa)

: Ugandy (Afryka), Mongolii (Azja) oraz Peru (Ameryka Południowa) Pawilon Chin (Chiny kontynentalne) powiększa się o 35%, z udziałem 21 prowincji/miast

Nowy pawilon turystyki lodowej i śnieżnej - wystawcy z północnej Kanady oraz Islandii (zorza polarna, wycieczki lodowcowe itp.) oraz nowi wystawcy z Chin z prowincji Heilongjiang, Xinjiang, Pekinu (miasto-gospodarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich) oraz współgospodarza - dystryktu Chongli. Wszystkie te miejsca są znane ze sportów zimowych.

- wystawcy z północnej Kanady oraz Islandii (zorza polarna, wycieczki lodowcowe itp.) oraz nowi wystawcy z Chin z prowincji Heilongjiang, Xinjiang, Pekinu (miasto-gospodarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich) oraz współgospodarza - dystryktu Chongli. Wszystkie te miejsca są znane ze sportów zimowych. Programy B2B i B2C obejmują: nawiązywanie kontaktów biznesowych, networking liderów opinii, forum branżowe poświęcone turystyce zrównoważonej, specjalne prezentacje poświęcone podróżom rodzinnym i ekoturystyce, seminaria dla branży i odwiedzających indywidualnych, prezentacje oraz wydarzenia kulturalne.

Panoramiczny pawilon Chin obejmuje prowincje i miasta z własnymi projektami stoisk; niektóre organizują prezentacje, wydarzenia kulturalne oraz promują produkty takie jak „pociąg tematyczny z motywem pandy z Syczuanu do Xinjiangu".

Przedstawiciele branży turystycznej mogą złożyć wniosek online o bezpłatną wejściówkę na dni branżowe. Agenci turystyki wyjazdowej mogą ubiegać się o udział w programie Buyer Subsidy Scheme zapewniającym dodatkowe korzyści, jednak wymagane jest poświęcenie około 2 godzin na udział w spotkaniach poświęconych nawiązywaniu kontaktów biznesowych itp.

Organizatorem ITE Hong Kong jest TKS Exhibition Services Ltd.; w 2026 r. targi obchodzą 40-lecie.

