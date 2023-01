Jackery rozszerza swoją ofertę w zakresie wysokiej klasy generatorów słonecznych Pro o produkty 3000 Pro i 1500 Pro, które zaprezentowano podczas CES 2023

LAS VEGAS, 9 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Jackery , światowy lider w dziedzinie nowoczesnych, przenośnych stacji zasilania i ekologicznych rozwiązań energetycznych do stosowania na zewnątrz, rozszerzyła swoją ofertę w zakresie wysokiej klasy produktów Pro o dwa kolejne innowacyjne, przenośne generatory słoneczne, 3000 Pro i 1500 Pro, zapewniając swoim klientom szerszy wybór rozwiązań do stosowania na zewnątrz. Dwa nowe produkty zadebiutowały podczas CES 2023 - największej imprezy technologicznej na świecie, która odbyła się w centrum wystawienniczym w Las Vegas w dniach 5-8 stycznia br. Można było je obejrzeć na stoisku Jackery (numer 8943 ). Po wprowadzeniu na rynek w 2022 r. modeli 1000 Pro i 2000 Pro rodzina wysokiej klasy generatorów słonecznych Jackery jest już kompletna i w pełni zaspokaja zróżnicowane potrzeby, oferując szereg rozwiązań do stosowania na zewnątrz.

Postaw na ekologię z wysokiej klasy generatorami słonecznymi Pro firmy Jackery

Koncepcja generatora słonecznego jest wynikiem wieloletnich badań i rozwoju firmy Jackery w obszarze energii słonecznej i przenośnych rozwiązań do wytwarzania energii. Generator słoneczny to rozwiązanie solarne, które łączy w sobie cechy przenośnej elektrowni i paneli słonecznych. Przekształca on energię słoneczną pozyskaną przez panele w energię elektryczną, a następnie przechowuje ją w przenośnej stacji zasilania celem późniejszego wykorzystania.

Wysokiej klasy generatory słoneczne z rodziny Pro Jackery charakteryzują się zerową emisją CO2 i zapewniają zrównoważoną energię. Cechuje je ultrasolarne ładowanie w optymalnym czasie 1,8 godz. Są one również przystosowane do pracy w niskich temperaturach, nawet do -20°C (-4°F), co czyni je niezawodnymi źródłami zasilania awaryjnego w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak zamieć śnieżna. Panele słoneczne zwiększają wiodący w branży współczynnik konwersji energii słonecznej do 25%, co pozwala generatorom słonecznym wytwarzać więcej energii. Nawet w gorące, pochmurne dni pod względem wydajności mogą one przewyższyć konwencjonalne panele słoneczne.

Wszystkie cztery produkty z rodziny Pro są odporne na wstrząsy oraz cechuje je ognioodporność zgodna z normami UL 94V-0, co jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa. Wszystkie produkty są wyposażone w inteligentne systemy zarządzania bateriami, oferując 12 rodzajów ochrony przed niespodziewanymi zdarzeniami, takimi jak przetężenie, zwarcie, nadmierne rozładowanie, przeładowanie czy zbyt wysokie napięcie, a także ochronę termiczną. Wszystko to zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownikom, którzy spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi, nie mogą poświęcić czasu na sprawdzanie stanu urządzenia. Dzięki bezkonkurencyjnemu systemowi chłodzenia wspieranemu przez precyzyjne chipy i maksymalnie dziewięć czujników, produkty osiągają wydajność rozpraszania energii wyższą o 30%.

Wysokiej klasy generatory słoneczne z rodziny Pro są lżejsze i mniejsze, przez co stanowią idealne rozwiązanie zasilające w podróży. Można je skonfigurować w ciągu zaledwie minuty i są w stanie zasilać do 99% urządzeń użytkowanych na świeżym powietrzu. Dzięki namagnesowanym, składanym panelom słonecznym produkty są łatwe w transporcie, a ich kompaktowa budowa sprawia, że zajmują niewiele miejsca. Dźwięk, jaki wytwarzają podczas pracy, ma zaledwie 30-46 decybeli.

Odpowiedź firmy Jackery na zróżnicowane potrzeby użytkowników rozwiązań przeznaczonych do stosowania na zewnątrz

Od ponad dziesięciu lat firma Jackery jest pionierem w obszarze technologii energii odnawialnej, specjalizując się we wszechstronnych przenośnych generatorach słonecznych. Firma wykorzystała swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu energii słonecznej, aby opracować wydajne, bezpieczne i niedrogie przenośne generatory prądu, które zmniejszają zależność ludzi od paliw kopalnych. Rodzina generatorów słonecznych Pro, z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa i szerokim zakresem opcji mocy, stanowi najnowszą odpowiedź firmy Jackery na zróżnicowane wymogi użytkowników.

Dzięki możliwości szybkiego ładowania produkty Jackery 1000 Pro i 1500 Pro są idealne na wyprawy kempingowe. Jackery 2000 Pro i 3000 Pro mają większą pojemność, doskonale współgrają z przyczepami kempingowymi i mogą zapewnić energię w sytuacjach awaryjnych. Dla przykładu, generator 3000 Pro może zaspokoić podstawowe potrzeby związane z oświetleniem awaryjnym, konserwacją żywności lub gotowaniem w razie przerwy w dostawie prądu przez maksymalnie dwa dni na jednym pełnym ładowaniu.

Jest to również dobry wybór dla rodzin i osób indywidualnych, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, czy użytkownik zamierza odkrywać nowe miejsca, zaplanować wyjazd na kemping, wyprawę kamperem, czy po prostu spędzić przyjemny weekend na łonie natury, rodzina produktów Pro Jackery zapewnia łatwy dostęp do czystej energii przez cały czas - zarówno w oparciu o prąd z sieci, jak i poza nią.

Jackery

Jackery, czołowy dostawca innowacyjnych przenośnych stacji zasilania i ekologicznych rozwiązań energetycznych do stosowania na zewnątrz, założony w Kalifornii w 2012 r. jest marką najlepiej sprzedających się produktów opartych na energii słonecznej, której wizją jest oferowanie czystej energii wszystkim ludziom, niezależnie od miejsca. Firma Jackery w 2016 r. wprowadziła pierwsze zewnętrzne stacje zasilania, a w 2018 r. opracowała pierwsze przenośne panele słoneczne. Wyprowadzając generatory słoneczne na łono natury, Jackery jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich entuzjastów przyrody, inspirując ich do jeszcze ciekawszych wypraw i poszukiwania bardziej niezwykłych doświadczeń niż kiedykolwiek wcześniej.

Po wyjściu ze swoją działalnością poza USA, do Europy, Japonii i Chin, firma Jackery od 2018 r. sprzedała na całym świecie ponad 2 miliony urządzeń, a jej produkty regularnie trafiały na listę bestsellerów na Amazonie. Marka otrzymała dotąd 40 prestiżowych międzynarodowych nagród za design, w tym Red Dot Design Award, iF Design Award, A' Design Award and Competition, Best of IFA oraz CES Innovation Award.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1979303/Jackery_CES_23.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.