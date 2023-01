- Jackery completa su familia Pro de generadores solares de gama alta con el lanzamiento de 3000 Pro y 1500 Pro en CES 2023

LAS VEGAS, 9 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores, ha añadido otros dos innovadores generadores solares portátiles, el 3000 Pro y el 1500 Pro, a su familia Pro de gama alta, ofreciendo a los amantes de las actividades al aire libre una mayor variedad de opciones de suministro de energía. Los dos nuevos productos, que debutan en CES 2023, el mayor evento tecnológico del mundo que se celebra en el Centro de Convenciones de Las Vegas entre el 5 y el 8 de enero, pueden verse en el stand de Jackery (número 8943 ). Con los modelos 1000 Pro y 2000 Pro también lanzados en 2022, la familia de Generadores Solares Jackery Pro de gama alta está ahora completa, lista para satisfacer plenamente una amplia gama de diferentes necesidades y usos para los amantes de las actividades al aire libre.

Sea ecológico con la familia Pro de generadores solares de alta gama de Jackery

El concepto de generador solar es el resultado de años de investigación y desarrollo de Jackery en el campo de la energía solar y la generación de energía portátil. Un generador solar es una solución solar que combina una central eléctrica portátil con paneles solares. Convierte la energía solar captada por los paneles solares en energía eléctrica y la almacena en una central portátil para su uso posterior.

Los generadores solares de alta gama de la familia Pro de Jackery tienen cero emisiones y proporcionan energía sostenible. Pueden lograr una carga ultrasolar a una velocidad óptima de 1,8 horas. También se adaptan a entornos fríos de hasta -20°C, lo que los convierte en recursos energéticos de reserva fiables cuando se enfrentan a condiciones meteorológicas extremas, como una tormenta invernal. Los paneles solares ofrecen una eficiencia de conversión solar líder en el sector de hasta el 25%, lo que permite a los generadores solares producir más energía. Incluso en días calurosos y nublados, superan a los paneles solares convencionales.

Los cuatro productos de la familia Pro son resistentes a los golpes e ignífugos según la norma UL 94V-0, y ofrecen seguridad total. Todos están equipados con sistemas inteligentes de gestión de la batería (BMS) que proporcionan 12 formas de protección para cubrir todo tipo de situaciones inesperadas, como sobrecorriente, cortocircuito, sobredescarga, sobrecarga, sobretensión, protección térmica y mucho más. Esto añade una seguridad adicional para los usuarios cuando están disfrutando del tiempo con la familia y los amigos y no pueden dedicar tiempo a prestar atención al estado del dispositivo. Gracias a su inigualable sistema de refrigeración apoyado por chips de alta precisión y un máximo de nueve sensores, los productos alcanzan una eficiencia de disipación del 30%.

Los generadores solares de la familia Pro de Jackery son más ligeros y pequeños, siendo la elección ideal para la energía de uso en marcha. Se instalan rápidamente en sólo un minuto y pueden alimentar hasta el 99% de los dispositivos necesarios para la vida al aire libre. Con paneles solares plegables imantados, los productos son fácilmente transportables y liberan espacio gracias a su diseño compacto. El sonido que producen durante el funcionamiento es tan silencioso como un susurro, sólo 30-46 decibelios.

La última respuesta de Jackery a las distintas necesidades de los amantes del aire libre

Durante más de una década, Jackery ha sido pionera en tecnología de energías renovables, especializándose en versátiles generadores solares portátiles. La empresa ha utilizado su experiencia y conocimientos en energía solar para desarrollar generadores de energía portátiles de alto rendimiento, seguros y asequibles que reducen la dependencia de las personas de los combustibles fósiles. La familia Jackery Solar Generator Pro, con características de seguridad mejoradas y una amplia gama de opciones de capacidad de energía, es la última respuesta de la marca para satisfacer una amplia gama de requisitos.

Con capacidad de carga rápida, los modelos Jackery 1000 pro y 1500 pro son ideales para viajes de acampada. Jackery 2000 Pro y 3000 Pro tienen más capacidad de almacenamiento, son excelentes compañeras de viaje o fiables reservas de emergencia. La 3000 Pro, por ejemplo, puede ayudar a una familia a mantener las necesidades básicas de la vida, como la iluminación de emergencia, la conservación de alimentos o la cocina, y sobrevivir a un corte de energía durante un máximo de dos días con una sola carga completa.

También es una buena elección para familias y personas que disfrutan pasando tiempo al aire libre. Ya sea explorando tierras nuevas y vírgenes, ir de camping, ir en un viaje de RV, o simplemente quedarse en el patio trasero para un fin de semana acogedor, la familia Pro de Jackery asegura un fácil acceso a la energía limpia en todo momento, tanto dentro como fuera de la red.

Acerca de Jackery

Jackery, el proveedor líder mundial de soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores fundado en California en 2012, es una marca de generadores solares líder en ventas a nivel mundial que nació con la visión de ofrecer energía verde a todo el mundo, en todas partes. Jackery lanzó las primeras centrales eléctricas portátiles para exteriores del mundo en 2016 y desarrolló los primeros paneles solares portátiles del mundo en 2018. Tras haber introducido los generadores solares en la naturaleza, Jackery satisface las necesidades energéticas de todos los amantes de la naturaleza, inspirándoles a explorar más y buscar experiencias más extraordinarias que antes.

Ampliando su huella desde Estados Unidos a Europa, Japón y China, Jackery ha vendido más de 2 millones de unidades en todo el mundo desde 2018, y sus productos han sido seleccionados constantemente como Best Sellers en Amazon. La marca ha recibido hasta ahora 40 prestigiosos premios internacionales de diseño, entre ellos el Red Dot Design Award, el iF Design Award, el A' Design Award and Competition, el Best of IFA Award y el CES Innovation Award.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1979303/Jackery_CES_23.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.