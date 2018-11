Jesienne targi kantońskie 2018 r. kończą się sukcesem, MINISO prezentuje nowe oblicze

Podsumowując udział w targach kantońskich, marka MINISO zaprezentowała zupełnie nowe produkty bazujące na zasadzie powrotu do natury. Jednocześnie marka zoptymalizowała wykończenie obszaru wystawowego w celu zapewnienia jak najlepszych doznań wizualnych gościom.

W trakcie targów marka MINISO przedstawiła wiele nowych produktów wprowadzonych na rynek w tym roku, w tym torby składowe, notesy i banki zasilania opracowane przy współpracy z PANTONE (znany na całym świecie regulator użycia kolorów). Zaprezentowane zostały także produkty pochodne marek Hello Kitty i Cinnamoroll opracowane przy współpracy z Sanrio oraz zwycięzcami nagrody Red Dot Prize iF.

Marka MINISO przywiązuje dużą wagę do szczegółów produktów, a także podchodzi rygorystycznie do ich projektowania, dzięki czemu w ostatnich latach stała się reprezentacyjną marką w nowym handlu detalicznym. Przy opracowywaniu nowych produktów marka MINISO bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i pozostaje blisko wartościom powrotu do natury i odwracania istoty samego produktu. Takie podejście spotyka się z uznaniem wśród nabywców w kraju i za granicą.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/775361/MINISO_booth_merchants.jpg