JIMMY wprowadza do oferty odkurzacz H10 Flex, który sprawi, że odkurzanie będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek

Połączenie mocy ssania na poziomie 245AW, elastycznej metalowej rury i demontowalnego akumulatora zapewnia doskonałe parametry użytkowe, dzięki którym odkurzanie przebiega szybko i bezproblemowo.

WARSZAWA, Polska, 21 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- JIMMY, renomowana firma z ponad 29-letnim doświadczeniem w branży AGD ogłosiła dzisiaj wprowadzenie do oferty nowoczesnego odkurzacza bezprzewodowego H10 Flex. Charakteryzuje się on dużą mocą ssania (245AW), która znacznie podnosi wydajność usuwania kurzu, a także trybem automatycznym, w którym H10 Flex inteligentnie wykrywa poziom zakurzenia, odpowiednio dostosowując moc ssania. Metalowa rura z 90-stopniowym obrotem pozwala z łatwością dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, a także posiada sześć diod dla lepszej widoczności w ciemniejszych zakamarkach. Odkurzacz zapewnia zwiększoną wygodę dzięki dogodnemu usuwaniu kurzu czy demontowalnemu akumulatorowi, w maksymalnym stopniu upraszczając odkurzanie.

Z okazji premiery nowego odkurzacza firma JIMMY oferuje ogromną obniżkę ceny z 399,99 euro do 100 euro. Promocja potrwa od 20 lipca do 3 sierpnia. Specjalna oferta dostępna jest na platformach sprzedażowych Geekbuying, Geekuying.pl, Geekmaxi i Jimmy.eu.

Korzystanie z odkurzacza H10 Flex to szereg niesamowitych zalet:

1. Niezrównana precyzja w wychwytywaniu cząsteczek pyłów zawieszonych

Wyjątkowa skuteczność wychwytywania cząsteczek pyłów zawieszonych na poziomie 99,9% bez wtórnego zanieczyszczania powietrza dzięki silnikowi o mocy 245AW oraz opatentowanej technologii podwójnego cyklonu poziomego.

2. Łatwość odkurzania trudno dostępnych zakamarków

Metalowa rura z 90-stopniowym obrotem pozwala z łatwością dotrzeć do trudno dostępnych miejsc pod łóżkiem czy biurkiem, a także posiada sześć wbudowanych diod dla lepszej widoczności w ciemniejszych zakamarkach.

3. Żywotny i demontowalny akumulator

Akumulator o pojemności 8*2500mAh pozwala na nawet 80 minut nieprzerwanej i bezproblemowej pracy. Demontowalny akumulator z kolei ułatwia dogodne ładowanie.

Firma JIMMY od ponad 29 lat stawia na wysokiej jakości urządzenia AGD, posiadając przeszło 1800 patentów w tym segmencie. Jej odkurzaczom zaufało ponad 160 mln użytkowników na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.Jimmy.eu.

