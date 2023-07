JIMMY présente le H10 Flex, un aspirateur pour un nettoyage plus facile que jamais

Avec sa puissance d'aspiration de 245 AW, son tube métallique flexible et sa batterie amovible, le H10 Flex présente une fonctionnalité exceptionnelle qui permet de passer l'aspirateur en toute tranquillité.

VARSOVIE, Pologne, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- JIMMY, société réputée qui compte plus de 29 ans d'expertise dans le secteur de l'électroménager, a annoncé aujourd'hui le lancement de son aspirateur sans fil à la pointe de la technologie, le H10 Flex . Sa puissance d'aspiration robuste de 245 AW améliore considérablement l'efficacité du nettoyage, et en mode Auto, le H10 Flex détecte intelligemment les niveaux de poussière et ajuste la puissance d'aspiration en conséquence. Le tube métallique rotatif à 90 degrés permet d'accéder facilement aux zones basses difficiles d'accès et est doté de six lumières LED pour une meilleure visibilité dans les endroits sombres. De plus, le H10 Flex est doté de fonctions pratiques telles que l'élimination facile de la poussière et un bloc-batterie amovible, ce qui optimise la facilité et le confort d'utilisation de l'aspirateur.

Pour fêter le lancement du H10 Flex, JIMMY propose une réduction spectaculaire de 100 euros (prix original : 399,99 euros) du 20 juillet au 3 août. Cette offre spéciale est disponible sur les plateformes Geekbuying , Geekuying.pl , Geekmaxi , et Jimmy.eu .

Le H10 Flex procure aux utilisateurs plusieurs expériences remarquables et agréables :

1. Capture inégalée de la poussière fine

Taux de capture exceptionnel allant jusqu'à 99,9 % des particules de poussière fine sans pollution secondaire de l'air, grâce au puissant moteur 245 AW et à la technologie brevetée de double cyclone horizontal.

2. Accès facile aux zones complexes

Le tube métallique rotatif à 90 degrés permet d'accéder sans difficulté à des zones telles que le dessous des lits et des bureaux, tandis que les six lumières LED intégrées améliorent la visibilité pour un nettoyage en profondeur.

3. Autonomie de la batterie prolongée grâce à son design amovible

Grâce à sa grosse batterie de 8*2500 mA h, le H10 Flex garantit jusqu'à 80 minutes d'aspiration sans effort et sans interruption. La conception de la batterie amovible permet de la recharger facilement.

À propos de JIMMY

Avec plus de 1 800 brevets, JIMMY est une entreprise qui se consacre aux appareils de nettoyage de haute qualité depuis plus de 29 ans. Ses aspirateurs bénéficient de la confiance et de la fidélité de plus de 160 millions de personnes dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Jimmy.eu.

