JOYROOM PODIX: pierwsza trójmagnetyczna stacja ładująca 5 w 1 o mocy 140 W

We wrześniu PODIX zadebiutował na platformie Kickstarter, gdzie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników z całego świata. W ciągu zaledwie miesiąca kampania przyniosła ponad 132 000 dolarów, osiągając 6633% pierwotnego celu i zyskując 1385 wspierających z całego świata.

Ładowanie w idealnym porządku: podwójne automatycznie zwijane kable i trójmagnetyczna podstawa z możliwością obrotu o 180°

PODIX jest wyposażony w dwa automatycznie zwijane kable o długości 80 cm, które umożliwiają łatwe ładowanie bez plątania się przewodów, a także przewód zasilający o długości 150 cm, zapewniający większy zasięg. Płynny obrót o 180° pozwala dostosować urządzenie do dowolnego kąta, a mocna potrójna podstawa magnetyczna umożliwia wysuwanie i zwijanie kabli jedną ręką, dzięki czemu miejsce pracy pozostaje czyste, a ładowanie przebiega płynnie.

Ładowanie z najwyższą wydajnością: ładowanie 5 urządzeń i maksymalna moc wyjściowa 140 W zapewniająca błyskawiczne ładowanie

Dzięki 2 portom USB-A i 3 portom USB-C, PODIX ładuje jednocześnie do pięciu urządzeń - koniec z brakiem gniazdek i plątaniną kabli. Dzięki mocy do 140 W ładuje 16-calowego MacBooka Pro od 0% do 50% w zaledwie 25 minut, zapewniając szybkie, sprawne i wydajne ładowanie.

Ładowanie w trybie Smart Control: inteligentne rozpoznawanie mocy zapewniające równowagę między prędkością a bezpieczeństwem

Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu PODIX automatycznie rozdziela do 140 W między urządzenia - od słuchawek dousznych po laptopy - zapewniając optymalne ładowanie bezpieczne dla baterii. Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym dodatkowo chroni stan urządzenia i wydłuża żywotność zarówno ładowarki, jak i sprzętu.

Ładowanie z krystaliczną przejrzystością: wyświetlanie mocy w czasie rzeczywistym i emotikony interfejsu użytkownika zapewniające intuicyjne i przyjemne wrażenia wizualne

Ekran LCD o przekątnej 1,54 cala pokazuje na bieżąco moc, przepływ energii, alerty dotyczące napięcia i status szybkiego ładowania. Dynamiczne emotikony interfejsu użytkownika - takie jak wiatraczki, fajerwerki i bąbelki - nadają codziennemu zarządzaniu energią zabawny i intuicyjny charakter.

Ładowanie z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa: zaawansowana technologia GaN i inteligentna kontrola temperatury zapewniająca całkowitą ochronę

Dzięki zaawansowanej technologii GaN ładowarka PODIX zapewnia wydajność na poziomie ponad 94% przy minimalnych stratach energii. Inteligentna kontrola temperatury stale monitoruje i dostosowuje moc wyjściową, aby zapobiec przegrzaniu, a kompleksowe zabezpieczenia elektryczne chronią zarówno ładowarkę, jak i urządzenia.

Ładowanie zapewniające wysoką wytrzymałość: zaprojektowany tak, aby wytrzymać 4 próby obciążeniowe, zapewniając dłuższą żywotność

PODIX przeszedł cztery testy wytrzymałościowe, które wykazały, że:

wytrzymuje ponad 10 000 zgięć kabla

wytrzymuje siłę nacisku 15 kg na kabel

zapewnia 100 000 godzin pracy wyświetlacza

wytrzymuje upadek z wysokości 1 m bez uszkodzeń.

Wytrzymały, niezawodny i odporny, PODIX zapewnia stabilną pracę przez lata codziennego użytkowania.

Ładowanie w różnych scenariuszach: od biura po dom, wszystkie urządzenia pozostają naładowane i podłączone

PODIX obsługuje szeroką gamę urządzeń, od laptopów, tabletów i smartfonów po słuchawki douszne, konsole do gier i smartwatche. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w biurze, urządzenie to upraszcza proces ładowania, porządkuje przestrzeń i zapewnia idealną równowagę między wydajnością a wygodą.

Cena i dostępność

PODIX zadebiutuje na Allegro 24 listopada 2025 r. z ograniczoną czasowo ofertą Super Early Bird za jedyne 399 zł. Bądź pierwszą osobą, która wypróbuje PODIX, i skorzystaj z tej ekskluzywnej oferty, zanim promocja się skończy.

JOYROOM

Założona w 2009 roku firma JOYROOM to globalna marka elektroniki użytkowej, którą kochają młodzi ludzie w ponad 130 krajach i regionach. Kierując się wiarą w innowacyjność, kreatywność i nieustanne dążenie do perfekcji, projektuje produkty, które idealnie wpisują się w nowoczesny styl życia. Każdy szczegół jest dopracowany z myślą o twoich wrażeniach, w celu zapewnienia ci jakości, której możesz zaufać, i radości z korzystania z technologii.

Więcej informacji:

E-mail: [email protected]

Instagram: @joyroom_global

Strona internetowa: www.joyroom.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839335/PODIX.jpg