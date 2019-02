Leo Messi i Mohamed Salah idą na całość For The Love Of Pepsi®

W tegorocznej kampanii „ Last Can Standing " nawiązującej do powiedzenia o ostatnim wojowniku na placu boju występuje czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA Leo Messi oraz bijący rekordy napastnik zwany Egipskim Królem Mohamed Salah . Dwaj kultowi napastnicy wdają się w przyjazny, pełny pasji i rozrywkowej techniki pojedynek o jeden z najlepszych napojów – pyszną Pepsi. Para zatrzymuje się przy stacji paliw na pustkowiu i odkrywa, że w lodówce została ostatnia puszka Pepsi. Wydarzenia szybko przeradzają się w serię pełnych akcji uderzeń i umiejętnych zagrywek, a napastnicy idą ramię w ramię w walce o upragniony napój.

– Kręcenie tegorocznej reklamy z Pepsi było świetną zabawą. Koncepcja opiera się na zabawie i umiejętnościach piłkarskich. Mam nadzieję, że tegoroczna kampania będzie nadal zachęcać fanów piłki nożnej do oddawania się pasji i miłości do gry – skomentował Leo Messi.

– Bardzo cieszę się z tego, że współpraca z Pepsi osiąga skalę globalną i nie mogę doczekać się tego, co przyniesie przyszłość – skomentował Mohamed Salah.

Od dziś aż do finału Ligi Mistrzów UEFA w Madrycie kampania zawita do 65 krajów, obejmując reklamę, treści na wyłączność, a także designerskie opakowania, reklamy poza domem i w punktach sprzedaży w zakresie Pepsi i Pepsi Black / MAX. W trakcie nagrywania kampanii na rok 2019 Pepsi uchwyciła wyjątkowe, zakulisowe momenty z Messim i Salahem. Zgodnie z przewidywaniami stopy sportowców zawsze są blisko piłki, a kamerzyści Pepsi nagrywali non stop, żeby uchwycić niedoścignione umiejętności piłkarzy tak na boisku, jak i w kontekście Pepsi. Treści będą udostępniane wyłącznie poprzez platformy społecznościowe.

– Każdego roku Pepsi idzie na całość, żeby dostarczyć fanom piłki nożnej rozrywkę i wyróżnić bohaterów tego sportu na zaskakujące i niespodziewane sposoby – skomentowała Natalia Filippociants, wiceprezes do spraw międzynarodowego marketingu napojów w PepsiCo. – Nowa koncepcja FOR THE LOVE OF IT to nasz slogan i hasło, które łączy nasze wszystkie działania. Jako marka faktycznie kochamy i ujarzmiamy pasję naszych fanów do piłki nożnej już od kilku dziesięcioleci. Tegoroczna kampania jest wyrazem upodobania niespodziewanych momentów w grze i łączy sport, graczy i napój ukochany przez ludzi z całego świata – dodała wiceprezes.

Pepsi jest dumnym sponsorem Ligi Mistrzów UEFA.

Dołącz do rozmowy w sieci pod #FORTHELOVEOFIT.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELI:

Nicole Tronolone: nicole.tronolone@pepsico.com

O PepsiCo

Produkty PepsiCo spożywane są ze smakiem ponad miliard razy dziennie przez konsumentów w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. W 2017 r. firma PepsiCo osiągnęła przychód netto w wysokości ponad 63 miliardów dolarów ze sprzedaży uzupełniających się produktów spożywczych i napojów, włączywszy marki Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana. W skład portfolio produktów PepsiCo wchodzi szeroka gama smacznych przekąsek i napojów, włączywszy 22 marki, które przynoszą ponad 1 miliard dolarów przychodu każda w szacunkowej rocznej sprzedaży detalicznej.

Działaniom firmy PepsiCo przewodzi hasło „Performance with Purpose", czyli przekonanie leżące u podstaw naszej działalności, zgodnie z którym powodzenie naszej firmy jest nieodłącznie związane ze zrównoważonym rozwojem otaczającego nas świata. Jesteśmy przekonani, że ciągłe ulepszanie sprzedawanych produktów, odpowiedzialne prowadzenie działalności z naciskiem na ochronę planety i wspieranie społeczności na całym świecie są niezbędnymi elementami umożliwiającymi firmie PepsiCo prowadzenie dobrze prosperującej, globalnej firmy będącej źródłem długofalowej wartości dla społeczeństwa i udziałowców. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pepsico.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/819231/PepsiCo_Hero_Blue.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/819230/PepsiCo_Football_Blue.jpg

Related Links

http://www.pepsico.com



SOURCE PepsiCo