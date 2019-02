Лионель Месси и Мохаммед Салах сразились на дуэли из любви к Pepsi®

-PEPSI ПРЕДСТАВИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ КАМПАНИЮ УЕФА-2019 -

ПУРЧЕЙЗ (PURCHASE), Нью-Йорк, 12 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- #FORTHELOVEOFIT – Сегодня компания Pepsi® представила свою международную футбольную кампанию 2019 года на обновленной платформе и с новым фирменным слоганом: PEPSI, FOR THE LOVE OF IT. Призывая людей всем сердцем отдаваться любимому делу, кампания FOR THE LOVE OF IT воплощает любовь бренда к футболу: эта всемирно популярная спортивная игра на протяжении многих десятилетий неразрывно связана с имиджем Pepsi. В этом году промо-кампания воздает дань многолетнему партнерству с Лигой чемпионов УЕФА. Впервые в истории бренда два лучших футболиста мира сошлись в поединке лицом к лицу в «фирменном» стиле Pepsi.