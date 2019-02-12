Лионель Месси и Мохаммед Салах сразились на дуэли из любви к Pepsi®

Информация предоставлена

PepsiCo

12 фев, 2019, 05:00 GMT

-PEPSI ПРЕДСТАВИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ КАМПАНИЮ УЕФА-2019 -

ПУРЧЕЙЗ (PURCHASE), Нью-Йорк, 12 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- #FORTHELOVEOFIT – Сегодня компания Pepsi® представила свою международную футбольную кампанию 2019 года на обновленной платформе и с новым фирменным слоганом: PEPSI, FOR THE LOVE OF IT. Призывая людей всем сердцем отдаваться любимому делу, кампания FOR THE LOVE OF IT воплощает любовь бренда к футболу: эта всемирно популярная спортивная игра на протяжении многих десятилетий неразрывно связана с имиджем Pepsi. В этом году промо-кампания воздает дань многолетнему партнерству с Лигой чемпионов УЕФА. Впервые в истории бренда два лучших футболиста мира сошлись в поединке лицом к лицу в «фирменном» стиле Pepsi.

PEPSI, FOR THE LOVE OF IT
PEPSI, FOR THE LOVE OF IT
PEPSI, FOR THE LOVE OF IT
PEPSI, FOR THE LOVE OF IT
PEPSI, FOR THE LOVE OF IT PEPSI, FOR THE LOVE OF IT

Звездами креативной серии роликов «Last Can Standing» (Последний герой) стали четырехкратный обладатель «Золотой бутсы УЕФА» Лионель Месси и форвард-рекордсмен, «египетский фараон», Мохаммед Салах. Два легендарных нападающих сражаются с друг другом в шутливой дуэли, демонстрируя свое мастерство в борьбе за баночку освежающей Pepsi. Остановившись на маленькой автозаправочной станции, футболисты с огорчением обнаруживают, что в холодильнике осталась всего одна баночка любимого напитка. После этого спортсмены обмениваются красочными трюковыми ударами, стремясь первыми добраться до вожделенного приза.

«Съемки в новом рекламном ролике для Pepsi принесли с собой множество позитивных эмоций, и мне кажется, нам удалось передать идею, что любимое дело может быть увлекательным и веселым занятием. Искренне надеюсь, что новая промо-кампания продолжит мотивировать поклонников футбола следовать своему сердцу и отдаваться любви к нашей игре», - отметил Лионель Месси.

«Я очень рад, что наше партнерство с Pepsi приобретает глобальные масштабы, и с нетерпением жду будущих совместных проектов», - поделился, в свою очередь, Мохаммед Салах.

Новая рекламная кампания Pepsi будет проходить в 65 странах мира, начиная с сегодняшнего дня и до финала Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде. Кроме телевизионных роликов она включает эксклюзивный цифровой контент, дизайнерскую упаковку, наружную рекламу и промо-материалы в точках продаж Pepsi и Pepsi Black / MAX. В ходе съемок кампании 2019 года компании удалось запечатлеть уникальные «закулисные» кадры с Месси и Салахом. Как все мы и предполагали, звезды футбола никогда не расстаются с мячом, и постоянно работавшие камеры Pepsi зафиксировали их потрясающее мастерство - как на поле, так и на фоне съемочных декораций. Компания планирует поделиться этим эксклюзивным контентом со своими подписчиками в социальных сетях.

«Из года в год Pepsi стремится радовать футбольных фанатов, показывая им любимых героев с самой неожиданной и удивительной стороны, - прокомментировала Наталья Филиппосьянц, вице-президент по вопросам маркетинга международных торговых марок напитков PepsiCo. - Новая платформа FOR THE LOVE OF IT олицетворяет наш боевой настрой и объединяет все наши начинания. Наша компания на протяжении многих десятилетий бережно взращивает любовь своих потребителей к футболу. И в этом году в своей новой кампании мы сделали акцент на неожиданных поворотах, которыми славится самая популярная игра всех времен и народов, и постарались подарить праздник поклонникам спорта и наших напитков по всему миру».

Pepsi является спонсором Лиги чемпионов УЕФА.

Присоединяйтесь к онлайн-диалогу с хэштэгом #FORTHELOVEOFIT.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Николь Тронолоне (Nicole Tronolone) nicole.tronolone@pepsico.com

О компании PepsiCo 
Продукция компании РepsiCo употребляется миллиард раз в день потребителями в 200 странах мира. В 2017 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana составила около 63 млрд. долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 22 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд. долл. США.

В основе деятельности PepsiCo лежит принцип «Ответственно к цели» (Performance with Purpose) – наша неизменная уверенность в том, что успех компании неразрывно связан с самодостаточным и устойчивым развитием окружающего нас мира. Мы убеждены, что непрерывное усовершенствование нашей продукции, принятие на себя ответственности за защиту нашей планеты и предоставление людям по всему миру новых возможностей служат зароком успешной глобальной деятельности компании PepsiCo, приносящей долгосрочную пользу и ценность обществу и нашим акционерам. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com.

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SOURCE PepsiCo

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Лионель Месси и Мохаммед Салах сразились на дуэли из любви к Pepsi®

Информация предоставлена

PepsiCo

12 фев, 2019, 05:00 GMT