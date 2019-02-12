Лионель Месси и Мохаммед Салах сразились на дуэли из любви к Pepsi®

Звездами креативной серии роликов « Last Can Standing » (Последний герой) стали четырехкратный обладатель «Золотой бутсы УЕФА» Лионель Месси и форвард-рекордсмен, «египетский фараон», Мохаммед Салах . Два легендарных нападающих сражаются с друг другом в шутливой дуэли, демонстрируя свое мастерство в борьбе за баночку освежающей Pepsi. Остановившись на маленькой автозаправочной станции, футболисты с огорчением обнаруживают, что в холодильнике осталась всего одна баночка любимого напитка. После этого спортсмены обмениваются красочными трюковыми ударами, стремясь первыми добраться до вожделенного приза.

«Съемки в новом рекламном ролике для Pepsi принесли с собой множество позитивных эмоций, и мне кажется, нам удалось передать идею, что любимое дело может быть увлекательным и веселым занятием. Искренне надеюсь, что новая промо-кампания продолжит мотивировать поклонников футбола следовать своему сердцу и отдаваться любви к нашей игре», - отметил Лионель Месси.

«Я очень рад, что наше партнерство с Pepsi приобретает глобальные масштабы, и с нетерпением жду будущих совместных проектов», - поделился, в свою очередь, Мохаммед Салах.

Новая рекламная кампания Pepsi будет проходить в 65 странах мира, начиная с сегодняшнего дня и до финала Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде. Кроме телевизионных роликов она включает эксклюзивный цифровой контент, дизайнерскую упаковку, наружную рекламу и промо-материалы в точках продаж Pepsi и Pepsi Black / MAX. В ходе съемок кампании 2019 года компании удалось запечатлеть уникальные «закулисные» кадры с Месси и Салахом. Как все мы и предполагали, звезды футбола никогда не расстаются с мячом, и постоянно работавшие камеры Pepsi зафиксировали их потрясающее мастерство - как на поле, так и на фоне съемочных декораций. Компания планирует поделиться этим эксклюзивным контентом со своими подписчиками в социальных сетях.

«Из года в год Pepsi стремится радовать футбольных фанатов, показывая им любимых героев с самой неожиданной и удивительной стороны, - прокомментировала Наталья Филиппосьянц, вице-президент по вопросам маркетинга международных торговых марок напитков PepsiCo. - Новая платформа FOR THE LOVE OF IT олицетворяет наш боевой настрой и объединяет все наши начинания. Наша компания на протяжении многих десятилетий бережно взращивает любовь своих потребителей к футболу. И в этом году в своей новой кампании мы сделали акцент на неожиданных поворотах, которыми славится самая популярная игра всех времен и народов, и постарались подарить праздник поклонникам спорта и наших напитков по всему миру».

Pepsi является спонсором Лиги чемпионов УЕФА.

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Николь Тронолоне (Nicole Tronolone) nicole.tronolone@pepsico.com

О компании PepsiCo

Продукция компании РepsiCo употребляется миллиард раз в день потребителями в 200 странах мира. В 2017 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana составила около 63 млрд. долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 22 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд. долл. США.

В основе деятельности PepsiCo лежит принцип «Ответственно к цели» (Performance with Purpose) – наша неизменная уверенность в том, что успех компании неразрывно связан с самодостаточным и устойчивым развитием окружающего нас мира. Мы убеждены, что непрерывное усовершенствование нашей продукции, принятие на себя ответственности за защиту нашей планеты и предоставление людям по всему миру новых возможностей служат зароком успешной глобальной деятельности компании PepsiCo, приносящей долгосрочную пользу и ценность обществу и нашим акционерам. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com .

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/819230/PepsiCo_Football_Blue.jpg

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SOURCE PepsiCo