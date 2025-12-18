Localcoin wkracza do Polski, przyspieszając globalny rozwój

TORONTO, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Localcoin, jeden z najszybciej rozwijających się operatorów bitomatów - bankomatów kryptowalut, rozszerza swoją działalność na Polskę. To kolejny kamień milowy w międzynarodowym rozwoju firmy. Obecnie Localcoin posiada 14 bankomatów Bitcoin w całej Polsce. Ekspansja ta była możliwa dzięki przejęciu Coinlab LLC, lokalnego operatora o ugruntowanej pozycji i długoletniej działalności na rynku polskim.

Localcoin Logo

Mieszkańcy i turyści mogą w każdym z tych bitomatów dokonywać natychmiastowego zakupu lub sprzedaży kryptowalut, dzięki czemu szybki, osobisty dostęp do aktywów cyfrowych jest teraz dostępny dla jeszcze większej liczby osób w całym kraju.

To posunięcie jest kontynuacją sprawdzonej strategii Localcoin w Kanadzie i na innych rynkach światowych i stanowi kolejne potwierdzenie misji firmy, jaką jest zapewnienie prostoty, bezpieczeństwa i dostępności kryptowalut wszędzie tam, gdzie ludzie ich potrzebują.

Dlaczego Polska?

Polska szybko stała się jednym z najbardziej aktywnych rynków kryptowalut w Europie, co wynika z coraz większej popularności tych walut w codziennym życiu oraz rosnącego zainteresowania praktycznymi, lokalnymi formami dostępu do bitcoina i innych aktywów cyfrowych. Najnowsze raporty branżowe pokazują, że posiadanie kryptowalut w Polsce staje się coraz bardziej powszechne, a znaczna część Polaków posiada lub korzysta z aktywów cyfrowych (Disruption Banking).

Co równie ważne, Polska stała się głównym ośrodkiem bitomatów na świecie, odzwierciedlając silny popyt użytkowników na wygodne fizyczne rampy kryptowalutowe wejścia i wyjścia (on-ramps i off-ramps) (coinatmradar.com).

Czas wejścia Localcoin na rynek zbiega się również z istotną zmianą w zakresie regulacji europejskich. Wraz z wejściem w życie w przyszłym roku unijnych ram regulacyjnych dotyczących rynków kryptowalut (MiCA) w Polsce, krajowy sektor kryptowalutowy ma stać się bardziej uporządkowany, przejrzysty i ujednolicony. Ponieważ MiCA wprowadza jaśniejsze zasady dotyczące ochrony konsumentów, nadzoru operacyjnego i licencjonowania, Polska może liczyć na znaczącą konsolidację, która będzie sprzyjać operatorom o ugruntowanej pozycji, spełniającym wymogi regulacyjne i zdolnym do odpowiedzialnego rozwoju.

Localcoin postrzega Polskę jako oczywisty krok naprzód i idealną bramę do Europy: dynamiczny, zaawansowany technologicznie rynek, który ceni sobie zaufanie i użyteczność oraz przygotowuje się do nowej ery regulacyjnej. Wejście na rynek w tym momencie pozwala Localcoin rozwijać się wraz z ewoluującym ekosystemem kraju, jednocześnie pomagając ustanowić standardy bezpiecznych i dostępnych usług kryptograficznych w ramach MiCA.

Przygotowania do ekspansji

Localcoin posiada już 14 bitomatów działających w całej Polsce i koncentruje się na rozważnym i strategicznym rozmieszczaniu urządzeń w miejscach o dużym natężeniu ruchu i dogodnej lokalizacji, aby jeszcze więcej osób mogło uzyskać dostęp do kryptowalut w ciągu kilku minut.

Każdy bitomat Localcoin ma służyć zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom kryptowalut:

Łatwe kupowanie kryptowalut za gotówkę

Bezpośrednia sprzedaż kryptowalut za gotówkę

Przejrzyste wskazówki na ekranie, szybka weryfikacja i intuicyjna obsługa

Wprowadzenie tej usługi stanowi początek szerszego, długoterminowego zaangażowania na rynku UE, a Localcoin będzie nadal rozszerzać zasięg w oparciu o zapotrzebowanie klientów, agresywnie skalując działalność w całej Polsce w 2026 r., mając nadzieję na objęcie pozycji lidera na rynku w przyszłym roku.

Co wyróżnia Localcoin?

Localcoin łączy wygodę, zaufanie i zgodność z przepisami, zapewniając niezawodne działanie bitomstów. W miarę ewolucji europejskich ram regulacyjnych w ramach MiCA i powiązanych przepisów krajowych, Localcoin pozostaje zaangażowany w przejrzystą i odpowiedzialną działalność, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo klientów i zgodność z przepisami.

Na wszystkich rynkach bitomaty Localcoin oferują:

Bezpieczne transakcje zgodne z przepisami

Dostępne lokalizacje dzięki ścisłej współpracy z partnerami detalicznymi

Prosty interfejs, który sprawia, że kryptowaluty wydają się łatwo dostępne

Krótko mówiąc: Localcoin chce być symbolem zaufania, wygody i innowacyjności w świecie kryptowalut, teraz również w Polsce.

„Rozwój działalności w Polsce to przede wszystkim dotarcie do ludzi tam, gdzie się znajdują, i zapewnienie im bezpiecznego, prostego sposobu uczestniczenia w kryptogospodarce" – powiedział Jay Pandher, współzałożyciel Localcoin. „Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków kryptowalut w Europie i jesteśmy dumni, że możemy podzielić się naszym doświadczeniem i udostępnić naszą sprawdzoną sieć bitomatów. Mamy już 14 działających urządzeń, ale to dopiero początek".

Localcoin

Założona w 2017 roku firma Localcoin wyrosła na największą sieć bitomatów w Kanadzie. Koncentrując się na szybkości, prostocie i bezpieczeństwie, Localcoin pomaga ludziom łatwo kupować i sprzedawać kryptowaluty poprzez zaufaną obsługę osobistą.

Wejście Localcoin na rynek polski to kolejny krok w kierunku budowy prawdziwie globalnej sieci, dzięki której kryptowaluty będą dostępne dla wszystkich w bezpiecznych i wygodnych lokalizacjach.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2847005/Localcoin_Localcoin_Sets_Foot_in_Poland_as_It_Accelerates_Global.jpg