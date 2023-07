ROTTERDAM, Holandia i FERRARA, Włochy, 5 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) zakończył przejęcie Grupy Mepol, producenta wysokiej jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, z zakładami produkcyjnymi we Włoszech i w Polsce. Mepol S.r.l. i jej spółki zależne Polar S.r.l. oraz Industrial Technology Investments Poland sp. z o.o. będą spółkami zależnymi jednostki biznesowej Advanced Polymer Solutions (APS) firmy LyondellBasell.

Eco-recycled compounds for everyday sustainable living.

Segment APS firmy LyondellBasell produkuje i sprzedaje rozwiązania w zakresie mieszanek tworzyw sztucznych, takich jak związki polipropylenowe, inżynieryjne tworzywa sztuczne, przedmieszki, inżynieryjne kompozyty, barwniki oraz proszki oraz jest światowym liderem w zakresie mieszanek tworzyw sztucznych.

„To przejęcie jest dowodem na nasze przyszłościowe myślenie, zgodne z naszym zaangażowaniem w gospodarkę o obiegu zamkniętym." - powiedział Torkel Rhenman, wiceprezes wykonawczy Advanced Polymer Solutions w LyondellBasell. „Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia Grupy Mepol w produkcji związków pochodzących z recyklingu ze strategią i skalą LyondellBasell, widzimy duże możliwości przyspieszenia rozwoju naszej działalności APS poprzez wykorzystanie makrotrendów dotyczące obiegu zamkniętego i tworzenia rozwiązań wspierających zrównoważony styl życia."

LyondellBasell buduje pozycję lidera, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania odnawialne oraz o obiegu zamkniętym dzięki innowacyjnym produktom i technologiom oraz poprzez zintegrowane podejście do łańcucha wartości. Aby zaspokoić potrzeby swoich klientów, firma zobowiązała się do 2030 r. produkować i sprzedawać w skali roku co najmniej 2 miliony ton metrycznych polimerów pochodzących z recyklingu lub ze źródeł odnawialnych.

Doradcami prawnymi LyondellBasell przy transakcji byli Jones Day oraz Wardyński i Wspólnicy. Special Affairs S.r.l. był doradcą finansowym Grupy Mepol, a Gitti & Partners świadczył usługi doradztwa prawnego.

O firmie LyondellBasell

Jesteśmy LyondellBasell - światowym liderem przemysłu chemicznego tworzącym rozwiązania mające na celu wsparcie zrównoważonego stylu życia. Dzięki zaawansowanej technologii i ukierunkowanym inwestycjom wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz niskoemisyjną. W naszej działalności dążymy do dostarczania jak największej wartości dla naszych klientów, inwestorów oraz społeczeństwa. Jako jeden z największych na świecie producentów polimerów i lider technologii poliolefinowych, opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości innowacyjne produkty, mające zastosowanie w zrównoważonym transporcie i bezpieczeństwie żywności, a także czystą wodę i wysokiej jakości opiekę zdrowotną. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.lyondellbasell.com lub obserwuj @LyondellBasell na LinkedIn.

O Grupie Mepol

Poprzez trzydziestoletnie doświadczenie, Mepol integruje idee zrównoważonego rozwoju w swojej strategii przemysłowej, planowaniu i kontroli działań związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych oraz w produkcji mieszanek termoplastycznych. Społeczna odpowiedzialność biznesu zawsze była strategicznym atutem firmy Mepol, która dzięki ciągłym działaniom badawczo-rozwojowym skoncentrowała się na produktach wspierających zrównoważany styl życia, znajdujących zastosowanie przy produkcji mebli, w motoryzacji, w sektorze elektrycznym oraz elektronicznym.

Misją grupy jest towarzyszenie klientowi na ścieżce przejścia na produkty pochodzące z recyklingu oraz świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami i odzyskiwania opakowań w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Drugi rok z rzędu Mepol otrzymał wyróżnienie przyznawane 100 najlepszym firmom we Włoszech, które wyróżniają się wynikiem ESG: Sustainability Award promowane przez KON, Credit Suisse i Forbes.

Uwaga dotycząca oświadczeń dotyczących przyszłości dla LyondellBasell

Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie odnoszące się do spraw, które nie są faktami historycznymi, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na założeniach kierownictwa, które uważa się za rozsądne w momencie ich formułowania i które są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od prognoz, przewidywanych wyników lub innych oczekiwań wyrażonych w tej informacji, w tym między innymi otrzymania wymaganych zezwoleń organów regulacyjnych; naszej zdolności do skutecznej integracji i prowadzenia przejętej działalności opisanej w niniejszym komunikacie; oraz ogólnych warunków ekonomicznych w regionach geograficznych lub na rynkach obsługiwanych przez LyondellBasell i jej podmiotów stowarzyszonych lub w miejscach, w których zlokalizowana jest działalność Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych. Pomimo, że zawarte tu oświadczenia i prognozy są formułowane w dobrej wierze, LyondellBasell i jego kierownictwo nie mogą zagwarantować, że przewidywane przyszłe wyniki zostaną osiągnięte. Dodatkowe czynniki, które mogą spowodować, że wyniki będą się znacznie różnić od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, można znaleźć w sekcji „Czynniki ryzyka" naszego formularza 10-K z 31 grudnia 2022 r., który można znaleźć na stronie www.LyondellBasell.com na stronie relacji inwestorskich oraz na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem www.sec.gov.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2146211/LyondellBasell_Industries___PR_LYB_Mepol.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/4147175/LyondellBasell_Logo.jpg

