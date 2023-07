LyondellBasell finalise l'acquisition de Mepol Group

ROTTERDAM, Pays-Bas et FERRARE, Italie, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) a finalisé son rachat de Mepol Group, un fabricant de matériaux recyclés à haute performance complexes techniques basé en Italie et en Pologne. Mepol S.r.l. et ses filiales Polar S.r.l. Et Industrial Technology Investments Poland Sp.z.o.o, seront des filiales de l'unité commerciale Advanced Polymer Solutions (APS) de LyondellBasell.

Le segment APS de LyondellBasell produit et commercialise des solutions de compoundage, telles que des composés de polypropylène, des plastiques techniques, des mélanges de bases, des composites techniques, des couleurs et des poudres, et occupe une position de leader mondial dans le secteur des solutions de compoundage.

« Cette acquisition est visionnaire et s'inscrit dans notre engagement en faveur d'une économie circulaire », a déclaré Torkel Rhenman, vice-président exécutif de l'unité Advanced Polymer Solutions de LyondellBasell. « Grâce à l'expertise étendue de Mepol dans le domaine des matériaux recyclés ainsi qu'à la stratégie et à l'envergure de LyondellBasell, des opportunités significatives d'accélérer la croissance de notre activité APS se dessinent, notamment en tirant parti des macro-tendances en matière de circularité et en créant des solutions pour un mode de vie qui respecte l'environnement au quotidien. »

LyondellBasell est en passe de se positionner comme un leader face à la demande croissante de solutions circulaires et renouvelables avec des produits et des technologies innovants grâce à son approche intégrée de la chaîne de valeur. L'entreprise s'est engagée à produire et à commercialiser au moins 2 millions de tonnes métriques de polymères issus de ressources recyclées ou renouvelables chaque année d'ici 2030, afin de répondre aux besoins de ses clients.

Jones Day et Wardynski & Partners ont agi en tant que conseillers juridiques de LyondellBasell dans le cadre de cette transaction. De son côté, Mepol a choisi Special Affairs S.r.l. comme conseiller financier et Gitti & Partners comme conseiller juridique.

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell – un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie respectueux de l'environnement au quotidien. Grâce à des technologies de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et bas carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à dégager de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies de polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute qualité et innovants pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire en passant par l'eau propre ou encore les soins de santé de qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de Mepol Group

Avec trente ans d'expérience dans le domaine, Mepol intègre la durabilité dans sa stratégie industrielle, dans la planification et le contrôle de ses activités de recyclage des plastiques et même dans la production de composés thermoplastiques. La responsabilité sociale des entreprises a toujours été un atout stratégique pour Mepol qui, grâce à une activité de recherche et de développement continus, s'est concentré sur des produits écodurables pour diverses applications, du mobilier à l'automobile, en passant par les secteurs électrique et électronique.

La mission du groupe est d'accompagner le client dans sa transition vers l'adoption de produits recyclés et de fournir des services de gestion des déchets et de valorisation des emballages en soutien aux exigences réglementaires et à la responsabilité élargie des producteurs.

Pour la deuxième année consécutive, Mepol a reçu la reconnaissance des 100 meilleures entreprises italiennes qui se sont démarquées pour le score ESG : le Sustainability Award promu par KON, Credit Suisse et Forbes.

Avertissement concernant les déclarations prospectives de LyondellBasell

Les déclarations qui, dans le présent communiqué, concernent autre chose que des faits historiques, sont des déclarations de nature prospective. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des prévisions, des résultats anticipés ou d'autres attentes exprimées dans ce communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, notre capacité à intégrer et à exploiter avec succès l'entreprise acquise dont il est question dans ce communiqué, et les conditions économiques générales dans les régions géographiques ou les marchés desservis par LyondellBasell et ses sociétés affiliées, ou dans lesquels les opérations de la société et de ses sociétés affiliées sont situées. Bien que ces déclarations et prévisions soient faites de bonne foi, LyondellBasell et sa direction ne peuvent garantir la concrétisation des résultats futurs anticipés. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, disponible sur le site www.LyondellBasell.com sur la page des relations avec les investisseurs et sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov.

