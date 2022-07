LyondellBasell zapowiada zawarcie umów na zakup energii odnawialnej

„Tworzenie wspaniałej przyszłości dla następnych pokoleń jest dla nas niezwykle ważne, między innymi dlatego koncentrujemy się na realizacji założonego celu klimatycznego, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto z procesów globalnych – powiedział Peter Vanacker, prezes LyondellBasell. – Energia odnawialna jest znaczącym elementem pozwalającym nam osiągnąć ten cel, natomiast umowy o zakup energii są preferowanym podejściem do dekarbonizacji zaopatrzenia w energię elektryczną. Tego rodzaju strategiczne projekty motywują nas do dalszych działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także zapewniają skalowalność i wspierają inwestycje w nowe możliwości w zakresie energii odnawialnej".

Projekt ENGIE Limestone Wind Project

Koncern LyondellBasell podpisał umowę PPA z ENGIE North America (ENGIE) na 100 MW odnawialnej energii elektrycznej pochodzącej z nowego projektu wiatrowego ENGIE Limestone w hrabstwach Navarro i Limestone w Teksasie. Oczekuje się, że przedsięwzięcie to zostanie uruchomione pod koniec 2022 roku.

Według oszacowań 12-letnia umowa wygeneruje rocznie około 377 tys. MWh czystej energii, co odpowiada około 135 tys. ton metrycznych dwutlenku węgla lub rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez ponad 35 tys. przeciętnych amerykańskich domów.

„Umowa ta jest dowodem współpracy w celu stworzenia drogi rozwoju, która przyczyni się do rozwiązania wspólnego globalnego wyzwania, jakim są zmiany klimatyczne – powiedział David Carroll, dyrektor generalny ENGIE ds. odnawialnych źródeł energii. – Jesteśmy wyjątkowo zaszczyceni, że możemy współpracować z LyondellBasell nad ich pierwszą umową PPA, która w dłuższej perspektywie przyniesie obu stronom stabilną wartość ekonomiczną i środowiskową".

Projekt Buckeye Files Solar Project

Ponadto LyondellBasell podpisała umowę PPA z Buckeye Partners na 116 MW odnawialnej energii elektrycznej pochodzącej z jej projektu solarnego Files zlokalizowanego w Hill County na obrzeżach Dallas w Teksasie. Farma słoneczna ma rozpocząć działalność w drugim kwartale 2023 roku.

Szacuje się, że 10-letnia umowa wygeneruje rocznie około 251 tys. MWh czystej energii, co odpowiada około 90 tys. ton metrycznych dwutlenku węgla lub rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez ponad 23 300 przeciętnych amerykańskich domów.

„Buckeye ma przyjemność współpracować z LyondellBasell przy nowej umowie zakupu energii i wspierać jej zrównoważone cele – powiedział dyrektor generalny Buckeye Todd Russo. – To partnerstwo odzwierciedla naszą koncentrację na zaspokajaniu coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb energetycznych klientów, w tym w zakresie energii słonecznej".

Cele LyondellBasell związane z klimatem wspierają ambicje Porozumienia Paryskiego i przekształcenia w gospodarkę niskoemisyjną. Dzięki pozyskiwaniu co najmniej połowy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku LyondellBasell szacuje, że emisja gazów cieplarnianych z zakresu 2 zostanie zmniejszona o około 1,5 miliona ton metrycznych. Cel energetyczny firmy w zakresie energii odnawialnej wspiera jej zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresie 1 i 2 do roku 2050.

LyondellBasell

Będąc liderem w międzynarodowym przemyśle chemicznym, LyondellBasell każdego dnia stara się sprostać wyzwaniu, jakim jest pozycja najbezpieczniejszej, najlepiej zarządzanej i najbardziej cenionej firmy w tej branży. Produkty, materiały i technologie firmy przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności, dostępu do czystej wody, opieki zdrowotnej i efektywności paliwowej na ponad 100 rynkach międzynarodowych. LyondellBasell przywiązuje szczególną wagę do różnorodności, równości i integracji, a także wspiera ideę czynienia dobra (Advancing Good), kładąc nacisk na naszą planetę, społeczności, w których działa i swoich przyszłych pracowników. Firma jest niezmiernie dumna ze swojej światowej klasy technologii i orientacji na klienta. LyondellBasell zwiększyła swoje ambicje i działania w zakresie cyrkularności i klimatu, aby sprostać światowym wyzwaniom związanym z odpadami z tworzyw sztucznych i dekarbonizacją. W 2022 roku firma po raz piąty z rzędu trafiła na listę najbardziej podziwianych przedsiębiorstw na świecie magazynu „Fortune". Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lyondellbasell.com lub na profilu @LyondellBasell na LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są wypowiedziami prognozującymi. Opierają się one na założeniach kierownictwa LyondellBasell uznanych za zasadne w chwili ich ogłoszenia i podlegają istotnym czynnikom ryzyka i niepewności. Użyte w niniejszej prezentacji słowa takie jak „szacuje", „wierzy", „kontynuuje", „mógłby", „zamierza", „może", „planuje", „potencjalny", „przewiduje", „powinien", „będzie", „oczekuje" oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają takie wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych przedstawionych w niniejszej informacji z powodu czynników obejmujących m.in. dostępność, koszt i zmienność cen mediów; naszą zdolność do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym do ograniczenia emisji i osiągnięcia zerowej emisji netto w terminie określonym w naszych celach; nasza zdolność do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; oraz pomyślna realizacja i obsługa inwestycji opisanych w niniejszej informacji prasowej. Inne czynniki, które mogą przyczynić się do znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami a tymi przedstawionymi w wypowiedziach prognozujących, zostały wyszczególnione w części pt. „Czynniki ryzyka" formularza 10-K złożonego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., który jest dostępny na stronie: www.LyondellBasell.com w zakładce Relacje inwestorskie i na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission): www.sec.gov. Nie udzielamy żadnej gwarancji co do tego, że działania, wydarzenia lub wyniki, o których mowa w wypowiedziach prognozujących, znajdą pokrycie w rzeczywistości ani też odnośnie do ich wpływu na wyniki naszej działalności lub kondycję fizyczną. Wypowiedzi prognozujące przedstawiają sytuację według stanu w chwili ich ogłoszenia i opierają się na oszacowaniach i opiniach kierownictwa LyondellBasell w momencie ich ogłoszenia. LyondellBasell nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania wypowiedzi prognozujących w momencie zmiany okoliczności lub oszacowań czy opinii kierownictwa, chyba że wymaga tego prawo.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1847480/LyondellBasell_Industries_Engie_wind_project_turbines.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1847481/Engie_Limestone_wind_project_LyondellBasell_Industries.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1847482/LyondellBasell_Industries_Buckeye_Files_solar_project.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1847483/LyondellBasell_Industries_Buckeye_Files_solar_project_panels.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries