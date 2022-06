LyondellBasell kondigt stroomafnameovereenkomsten aan voor hernieuwbare energie

"Het creëren van een betere toekomst voor de volgende generatie is belangrijk voor ons, en dat is een van de redenen dat we ons richten op het realiseren van onze klimaatdoelstelling om de netto-uitstoot van onze wereldwijde activiteiten terug te brengen naar nul", aldus Peter Vanacker, CEO van LyondellBasell. "Hernieuwbare energie is een belangrijk onderdeel van de manier waarop we er komen, en stroomafnameovereenkomsten hebben onze voorkeur om onze elektriciteitsvoorziening koolstofvrij te maken. Deze strategische projecten stimuleren ons om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar ze bieden ook schaalbaarheid en ondersteuning voor investeringen in nieuwe mogelijkheden op het gebied van hernieuwbare energie."

Windenergieproject van ENGIE in Limestone

LyondellBasell heeft met ENGIE North America (ENGIE) een PPA ondertekend voor 100 MW aan hernieuwbare elektriciteit uit het nieuwe Limestone-windenergieproject van ENGIE in de counties Navarro en Limestone in Texas. Naar verwachting zal het project aan het eind van 2022 van start gaan.

De 12-jarige overeenkomst levert naar schatting zo'n 377.000 MWh aan schone energie per jaar op, wat overeenkomt met ongeveer 135.000 ton kooldioxide of het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 35.000 gemiddelde Amerikaanse huishoudens.

"Met deze overeenkomst laat we samen een weg naar de toekomst zien om de collectieve mondiale uitdaging van klimaatverandering het hoofd te beiden", aldus David Carroll, Chief Renewables van ENGIE. "We zijn bijzonder vereerd om met LyondellBasell samen te werken aan hun eerste PPA-overeenkomst, die op de lange termijn een gestage economische en milieuwaarde voor beide partijen biedt."

Buckeye Files Solar Project

LyondellBasell heeft ook een PPA met Buckeye Partners getekend voor 116 MW aan hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zijn Files-zonne-energieproject in Hill County, in de buurt van Dallas, Texas. Naar verwachting wordt het zonnepark in het tweede kwartaal van 2023 operationeel.

De 10-jarige overeenkomst levert naar schatting zo'n 251.000 MWh aan schone energie per jaar op, wat overeenkomt met ongeveer 90.000 ton kooldioxide of het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 23.300 gemiddelde Amerikaanse huishoudens.

"Buckeye is verheugd om met LyondellBasell te kunnen samenwerken aan deze nieuwe stroomafnameovereenkomst en om hun duurzaamheidsdoelen te ondersteunen", aldus Todd Russo, CEO van Buckeye. "Met dit partnerschap laten we zien dat we ons richten op de steeds diverser wordende energiebehoeften van onze klanten, inclusief zonne-energie."

De klimaatdoelstellingen van LyondellBasell ondersteunen de ambities van het Akkoord van Parijs en de overgang naar een koolstofarme economie. Door tegen 2030 ten minste de helft van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te betrekken, schat LyondellBasell dat de scope 2 broeikasgasemissies van het bedrijf met ongeveer 1,5 miljoen ton worden verminderd. De doelstelling van LyondellBasell voor hernieuwbare energie ondersteunt het streven om tussen nu en 2050 netto nul scope 1 en 2 broeikasgasemissies te realiseren.

