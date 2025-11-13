Merus Power zrealizuje dostawę systemu magazynowania energii o wartości 17 mln euro dla firmy Exilion

YLÖJÄRVI, Finlandia, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Firmy Merus Power i Exilion podpisały umowę na dostawę systemu magazynowania energii o mocy 30 MW / 66 MWh. Łączna wartość projektu wynosi około 17 mln euro. System magazynowania energii zostanie ukończony w 2026 r. w Kuortti w Mäntyharju, dzięki czemu wschodnia Finlandia zyska znaczną inwestycję energetyczną. Zamówienie to stanowi ważny krok w strategii Merus Power w zakresie magazynowania energii i świadczy o konkurencyjności fińskiej technologii opracowanej przez firmę.

Merus Power's BESS in Finland.

Merus Power pełni rolę głównego dewelopera projektu systemu magazynowania energii w Mäntyharju. Dzięki możliwościom firmy w zakresie szybkiej dostawy i uruchomienia, fiński inwestor Exilion może zapewnić znaczną zdolność bilansującą na rynku energii elektrycznej. Firma Merus Power ogłosiła niedawno uruchomienie pierwszego systemu magazynowania energii tworzącego sieć energetyczną w krajach skandynawskich. Ta sama technologia została wykorzystana również w tej dostawie - wspiera ona naturalną inercję sieci i zwiększa stabilność systemu energetycznego. Pozwala to na uzyskanie bardziej niezawodnej sieci głównej, nawet gdy produkcja energii wiatrowej i słonecznej jest wysoka, ponieważ region South Savo stał się atrakcyjnym miejscem do inwestowania w energię odnawialną.

„Jesteśmy dumni i zadowoleni z umowy zawartej z Exilion. System magazynowania energii o mocy 30 MW / 66 MWh jest jednym z największych, jakie opracowaliśmy w Finlandii. Projekt ten ma duże znaczenie nie tylko ze względu na swoją wielkość, ale także pod względem bezpieczeństwa dostaw energii w Finlandii, elastyczności systemu energetycznego i transformacji ekologicznej" - komentuje Kari Tuomala, dyrektor generalny Merus Power.

Exilion to fińska firma inwestycyjna i zarządzająca aktywami, skupiająca się na nieruchomościach i energii odnawialnej. Firma aktywnie inwestuje w magazynowanie energii w ramach swojego rozległego portfela energii odnawialnej. Exilion Tuuli LP jest właścicielem kilku farm wiatrowych, które w 2024 r. wyprodukowały łącznie około 1 TWh czystej energii elektrycznej. Exilion buduje również jedną z największych elektrowni słonecznych w Finlandii. Dzięki zamówieniu na magazyn energii firma umacnia swoją pozycję znaczącego fińskiego dostawcy usług magazynowania energii.

„Postrzegamy magazynowanie energii jako kluczowy czynnik umożliwiający odnowę systemu energetycznego i przejście na ekologiczne źródła energii. Projekt Mäntyharju stanowi dla nas ważny krok na tej drodze. Cieszymy się, że mamy u boku naszego długoletniego partnera, Merus Power - silną i doświadczoną fińską firmę technologiczną" - mówi Tommi Riski, dyrektor ds. rozwoju biznesowego i rynków energii elektrycznej w Exilion.

Merus Power w skrócie

Merus Power to firma technologiczna wspierająca zrównoważoną transformację energetyczną. Projektuje i produkuje innowacyjne rozwiązania elektrotechniczne, takie jak systemy magazynowania energii i rozwiązania w zakresie jakości energii, a także usługi dostosowane do potrzeb sektora energii odnawialnej i przemysłu. Dzięki skalowalnej technologii ułatwia rozwój energii odnawialnej w sieciach elektroenergetycznych i poprawia efektywność energetyczną społeczeństwa. Jest krajowym specjalistą w dziedzinie innowacyjnej elektrotechniki i działa na globalnych i szybko rozwijających się rynkach. Kadra to uznani na arenie międzynarodowej eksperci w dziedzinie inżynierii. Sprzedaż netto w 2024 r. wyniosła 35,8 mln EUR, a symbol handlowy akcji na rynku giełdowym Nasdaq First North Growth Market Finland to MERUS.

