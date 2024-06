Metz we współpracy z HSI wprowadza zaawansowany interaktywny płaski panel na polski rynek。

SHENZHEN, China, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma HSI sp. z o. o. z dumą ogłasza podpisanie umowy dystrybucyjnej z koncernem SKYWORTH i wprowadzenie nowej marki monitorów interaktywnych METZ na polski rynek. To wydarzenie otwiera nowe możliwości dla edukacji, biznesu i innowacyjnych projektów.

METZ Display to marka światowej korporacji SKYWORTH, lidera lokalnego rynku z siedzibą w HongKongu. Vendor, z ponad 16 letnią tradycją w produkcji telewizorów i monitorów interaktywnych, posiadający sieć szesnastu fabryk (w tym fabryki w Polsce i w Niemczech) ze zdolnościami produkcyjnymi 16 milionów ekranów TV i 430 tysięcy ekranów interaktywnych rocznie to gwarancja globalnej dostępności produktów najwyższej jakości ze wszystkimi niezbędnymi certyfikatami w Europie i USA.

Obecnie w magazynie polskiego dystrybutora dostępne są już ekrany interaktywne dwóch serii "K" i "H" w rozmiarach 65", 75" oraz 86".

Serie monitorów różnicuje wydajność procesora oraz wielkość pamięci a także cena, która niejednokrotnie ma duże znaczenie, w szczególności w zapytaniach publicznych czy projektach edukacyjnych. W kolejnych okresach planowane jest poszerzenie oferty o najnowsze modele ekranów wyposażonych w innowacyjne matryce in-cell "Quantum Dot"

Producent wraz z dystrybutorem zapewnia wsparcie handlowe i techniczne polskich specjalistów oraz profesjonalny, polski serwis gwarancyjny.

Obecnie trwają końcowe prace nad uruchomieniem kanału partnerskiego oraz programu dla partnerów, gwarantującego między innymi rezerwacje projektów, wsparcie merytoryczne i marketingowe oraz bardzo uczciwą marżę dla każdego zaangażowanego Partnera.

Sprzedaż w Polsce i krajach Europy środkowej będzie prowadzona z polskiego magazynu HSI.

Zapraszamy do współpracy zarówno profesjonalne firmy z branży instalacyjnej i AV ale także firmy z branży elektrycznej czy informatycznej, które do tej pory nie próbowały swoich sił w sprzedaży monitorów interaktywnych dla edukacji czy biznesu. Jesteśmy przekonani, że ponad 30-to letnia tradycja i doświadczenie w branży firmy HSI będzie gwarancją wsparcia na najwyższym poziomie i pomoże odkryć nowe możliwości sprzedażowe a co za tym idzie dodatkowe, atrakcyjne źródło przychodów.

Oferta dystrybutora oraz informacje o programie partnerskim dostępne są na stronach internetowych www.metz.pl

CONTACT: team METZ, [email protected]

