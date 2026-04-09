Międzynarodowy podmiot sektora pożyczek pozabankowych Bizcap zwraca się ku Polsce w warunkach rosnącego zapotrzebowania na finansowanie działalności MŚP w Europie

KRAKÓW, 9 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Bizcap, międzynarodowy dostawca szybkich, elastycznych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzi badania polskiego rynku, jako potencjalnego obszaru działalności w ramach realizacji strategii ekspansji usług pożyczkowych w Europie.

Krok ten opiera się na zwiększającej się obecności firmy Bizcap na rynku europejskim, obejmującej rozpoczęcie działalności w Luksemburgu w lipcu 2025 r. i wejście z ofertą pożyczkową na rynek niemiecki w październiku tego samego roku. Od momentu rozpoczęcia działalności, która obecnie prowadzona jest w Australii, Nowej Zelandii, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Europie i Kanadzie, firma Bizcap udzieliła finansowania w łącznej wysokości ponad 5 mld $ na całym świecie.

Dzięki zespołowi ponad 200 pracowników obecnych w wielu krajach świata, firma stworzyła sprawdzony model, którego trzonem są szybkie zatwierdzenia pożyczek, elastyczne struktury finansowania i szersza ocena zdolności kredytowej. Model ten zaprojektowano z myślą o wsparciu MŚP, które często są niesprawiedliwie traktowane przez tradycyjnych kredytodawców. Bizcap wejdzie na polski rynek jako jeden z najszybciej rozwijających się podmiotów sektora pożyczek pozabankowych na świecie, planując stworzenie nowych miejsc pracy i inwestowanie znacznych środków w lokalną gospodarkę.

Model Bizcap stworzono w celu wsparcia MŚP w szybkim dostępie do kapitału, wszędzie tam, gdzie czas odgrywa kluczową rolę. W odróżnieniu od tradycyjnych kredytodawców, łączy zaawansowane technologie z podejściem ukierunkowanym na człowieka w ramach oceny zdolność kredytowej, umożliwiając zatwierdzenie pożyczki, które często można uzyskać już po trzech godzinach. Firma też ściśle współpracuje z pośrednikami, doradcami i partnerami polecającymi aby zapewniać rozwiązania finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych.

W ramach kolejnego etapu rozwoju, Bizcap powierzył funkcję partnera zarządzającego Oskarowi Kowalskiemu, którego zadaniem będzie kierowanie realizacją strategii ekspansji na rynku Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Polska zapewnia atrakcyjne możliwości dzięki silnemu sektorowi MŚP i rosnącemu zapotrzebowaniu na alternatywne źródła finansowania tam, gdzie standardowe procedury bankowe mogą okazać się surowe i powolne. Firma Bizcap uważa, że dynamika tego rynku silnie harmonizuje ze sprawdzonym modelem pożyczek pozabankowych i stworzy istotne możliwości oceny dopasowania produktów do rynku w regionie.

„Oskar jest blisko związany z Bizcap niemal od początku działalności i rozumie zarówno naszą wizję jak i czekające na nas możliwości" - powiedział Zalman Blachman, współzałożyciel i jeden z dyrektorów generalnych Bizcap.

„Kontynuując poszerzanie skali naszej działalności na całym świecie, koncentrujemy się na poszukiwaniu rynków, na których nasz model może być rzeczywistym wsparciem dla małych firm i gdzie dopasowanie produktów do rynku jest duże. Polska zapewnia istotne możliwości, co potwierdza ocena kolejnego etapu ekspansji na rynku europejskim" - dodał.

Oskar Kowalski, który pochodzi z Polski i spędził większość swojego życia w USA, powraca do kraju, aby kierować działaniami Bizcap obejmującymi eksplorację rynku i szerszych możliwości w regionie.

„Polska to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie - prawdziwa kuźnia talentów. Jej siłą napędową są małe i średnie firmy prowadzone przez tysiące ambitnych przedsiębiorców, których celem jest rozwój. Sprawdzenie, w jaki sposób szybkie i elastyczne rozwiązania finansowe Bizcap mogą wesprzeć ten ekosystem niesie ze sobą wyraźne możliwości" - stwierdził.

Kowalski wnosi ponad 15 lat doświadczenia w branży bankowości inwestycyjnej, funduszy private equity, venture capital i alternatywnych źródeł finansowania. Z Bizcap łączy go długoletnia współpraca - był współzałożycielem NewCo Capital Group, amerykańskiego oddziału Bizcap.

Wcześniej współtworzył Luxemark Capital, obecnie LM Capital Solutions, spółki założonej w 2017 r., pierwszej w swoim rodzaju platformy konsorcjów na potrzeby pożyczek pod obroty z terminala (ang. merchant cash advance), zapewniając możliwość sfinansowania zaliczek o łącznej wartości ponad 1 mld $ od początku swojej działalności. Firma została przejęta przez CCUR Holdings w 2019 r.

Jako dwukrotny zdobywca tytułu „Wybitnego Polaka" przyznawanego przez Fundację „Teraz Polska" zasłużonym Polakom mieszkającym zagranicą, Kowalski jest często zapraszany w charakterze prelegenta i cytowany w magazynach Forbes i Bloomberg.

Blachman stwierdził, że eksploracja polskiego rynku odzwierciedla konsekwentne podejście firmy do globalnego wzrostu i jej zaangażowanie we wsparcie MŚP na rynkach, gdzie dostęp do kapitału pozostaje dużym wyzwaniem.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa są fundamentem każdej gospodarki, więc koncentrujemy się na identyfikacji regionów, gdzie możemy odpowiedzialnie rozwijać i wspierać rozwój działalności dzięki szybkiemu i elastycznemu dostępowi do kapitału" - powiedział.