MINISO wzmacnia swoją obecność w Europie, otwierając pierwszy flagowy sklep w jednym z głónych centrów handlowych w Polsce Polska - Polski USA - English MINISO 23 gru, 2025, 10:43 GMT WARSZAWA, Polska, 23 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- 19 grudnia MINISO, ogólnoświatowa sieć sklepów z artykułami lifestyle'owymi, świętowała uroczyste otwarcie swojego pierwszego polskiego flagowego sklepu w Złotych Tarasach – prestiżowym centrum handlowym w Warszawie. Po sukcesie sklepu z zabawkami kolekcjonerskimi, w pełni opartego na produktach licencjonwanych, flagowy sklep stanie się obowiązkowym punktem odwiedzin dla młodych konsumentów, wzbogacając lokalne doświadczenia zakupowe i wzmacniając zaangażowanie marki w innowacje oraz jej ciągłą ekspansję w Europie.

MINISO’s First Polish Flagship at Złote Tarasy MINISO Store IP Area MINISO’s new Zootopia-themed collection MINISO Gift Bear

Obejmujący ponad tysiąc metrów kwadratowych flagowy salon w Warszawie został zaprojektowany jako tętniąca życiem, pełna radości przestrzeń. Ton nadają mu inspirowany estetyka karnawałową sufit oraz umieszczone w całym sklepie ekspozycje tematyczne. Nowy sklep oferuje szeroki wybór wysokiej jakości kreatywnych produktów z różnych kategorii, w tym kosmetyki i perfumy, artykuły do domu, kolekcjonerskie zabawki na licencjach i wiele innych.

Ponad 60 proc. oferty stanowią kolekcje licencjonowane. MINISO przygotowało ekskluzywne strefy, w których prezentowane są ikony Disneya, takie jak Stitch, Kubuś Puchatek oraz Miki i Przyjaciele, a także popularne postacie z Sanrio, Chiikawa i BT21, które podkreślają wiodącą pozycję marki jako sprzedawcy produktów na licencjach. W czasie otwarcia sklepu miał również miejsce debiut nowej kolekcji MINISO z motywem Zootopii, zabawnej i przyciągającej uwagę zarówno fanów, jak i pozostalych konsumentów.

Od pluszaków winylowych i blin boxów po kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego, sklep oferuje szeroki wybór modnych produktów dla odbiorców w każdym wieku. Należy do nich m.in. seria winylowych pluszaków Hello Kitty Pop Star, podkreślająca atrakcyjność MINISO jako miejsca, w którym można kupić prezenty i drobiazgi, szczególnie wśród pokolenia Z.

Aby uczcić otwarcie, MINISO zorganizowało wiele interaktywnych doświadczeń dla polskich fanów. Do najważniejszych należał debiut w Polsce serii maskotek MINISO Gift Bear & Friends oraz pełne energii występy taneczne i DJ-skie. Otwarcie z udziałem setek fanów odbyło się w świątecznej atmosferze i dodatkowo umocniło pozycję sklepu MINISO jako nowego punktu orientacyjnego na handlowej mapie Polski.

Nowy sklep flagowy to kolejny krok rozszerzający obecność MINISO w Polsce i w Europie. Otwarcie dwóch sklepów w jednej z najlepszych lokalizacji handlowych podkreśla zaangażowanie marki w sprzedaż kolekcji licencjonowanych, wyróżniających się innowacyjnym designem i budujących zaangażowanie emocjonalne. Marka planuje otwarcia kolejne sklepów w polskich miastach, co jeszcze bardziej wzbogaci ofertę produktów i doświadczenia zakupowe, a jednocześnie przybliży filozofię MINISO „Life is for Fun" jeszcze większej liczbie konsumentów.

MINISO Group to globalna marka oferująca różnorodne designerskie produkty lifestyle'owe. Firma obsługuje konsumentów głównie za pośrednictwem dużej sieci sklepów MINISO i promuje relaksujące i angażujące zakupy pełne niespodzianek i poszukiwania unikalnych produktów, które przemawiają do wszystkich grup demograficznych. Estetyczne wzornictwo, jakość i przystępne ceny to podstawy szerokiego portfolio MINISO. Od czasu otwarcia pierwszego sklepu w Chinach w 2013 r., firma zbudowała swoją flagową markę "MINISO" jako rozpoznawalną na markę detaliczną i stworzyła ogromną sieć sklepów na całym świecie.

https://www.miniso.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851093/MINISO_s_First_Polish_Flagship_at_Z_ote_Tarasy.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851094/MINISO_Store_IP_Area.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851095/MINISO_s_new_Zootopia_themed_collection.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851096/MINISO_Gift_Bear.jpg