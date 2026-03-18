NAVEE ogłasza Lukasa Podolskiego Ambasadorem Marki w Polsce

WARSZAWA, Polska, 18 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- NAVEE, globalna marka inteligentnej mobilności, ogłosiła dziś, że legendarny piłkarz Lukas Podolski został mianowany Ambasadorem Marki NAVEE w Polsce. Partnerstwo to stanowi ważny krok w dalszej ekspansji NAVEE na rynku europejskim oraz podkreśla długoterminowe zaangażowanie firmy w rozwój na rynku polskim.

Lukas Podolski x NAVEE: Poland Brand Ambassador

W ostatnich latach NAVEE konsekwentnie umacnia swoją obecność w Europie poprzez innowacje produktowe, rozwój sieci sprzedaży oraz udział w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach technologicznych, takich jak IFA Berlin. Dzięki zastosowaniu rozwiązań inspirowanych inżynierią motoryzacyjną, zaawansowanych systemów amortyzacji oraz inteligentnych technologii sterowania, NAVEE nieustannie redefiniuje doświadczenie mobilności miejskiej w nowoczesnych miastach.

Ceniony za profesjonalizm, determinację oraz silną więź z polskimi kibicami, Podolski reprezentuje wartości, które w naturalny sposób wpisują się w filozofię marki NAVEE. W trakcie swojej kariery sportowej wielokrotnie udowadniał, że konsekwencja, autentyczność i duch rywalizacji są kluczem do sukcesu – wartości te odzwierciedlają również dążenie NAVEE do doskonałości inżynieryjnej i rozwoju nowoczesnych rozwiązań mobilności.

Jako Ambasador Marki NAVEE w Polsce, Podolski będzie współpracował z marką przy zintegrowanych kampaniach marketingowych, inicjatywach społecznych oraz projektach storytellingowych, które podkreślą znaczenie innowacji, miejskiego stylu życia oraz rosnącej roli inteligentnej mobilności w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców miast.

„Zawsze wierzyłem, że rozwój zaczyna się od aktywności i ciągłego ruchu naprzód" – powiedział Podolski. „NAVEE reprezentuje nowe pokolenie mobilności, które łączy osiągi z inteligentną technologią. Jestem dumny, że mogę reprezentować tę markę w Polsce."

Współpraca ta wpisuje się również w szerszy rozwój marki NAVEE na rynku europejskim. Podolski weźmie udział w nadchodzącym europejskim wydarzeniu premierowym NAVEE, które odbędzie się 1 kwietnia 2026 r. w Munich. Podczas wydarzenia firma zaprezentuje nową generację hulajnóg elektrycznych oraz przedstawi swoją wizję przyszłości mobilności na rynku europejskim.

Partnerstwo to dodatkowo wzmacnia pozycję NAVEE w Europie oraz podkreśla ambicję marki, aby budować globalny, technologicznie zaawansowany ekosystem mobilności.

