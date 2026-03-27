Neapco Holdings LLC ogłasza oficjalne zakończenie przejęcia Grupy IFA, tworząc globalnego lidera w dziedzinie rozwiązań układów napędowych

FARMINGTON HILLS, Michigan, 27 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Neapco Holdings LLC („Neapco") ogłosiło dzisiaj oficjalne zakończenie procesu przejęcia Grupy IFA („IFA"), łącząc dwie silne organizacje branży systemów napędowych o głębokiej wiedzy technicznej i unikalnych portfelach produktów. Przejęcie tworzy stabilne przedsiębiorstwo zintegrowanych rozwiązań i rozszerzonej globalnej obecności, wspierające zmieniające się potrzeby klientów w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Łączna sprzedaż roczna zbliża się do 2 mld dolarów.

„Dzisiejszy dzień to znaczący kamień milowy dla Neapco i IFA" – powiedział Kenneth L. Hopkins, President i Chief Executive Officer Neapco. „Łącząc nasze możliwości, talent i wspólne zaangażowanie w doskonałość inżynieryjną, tworzymy silniejszą, bardziej odporną organizację, skoncentrowaną na jakości, innowacyjności i długoterminowej wartości dla naszych klientów".

Połączona organizacja wzmacnia zdolność Neapco do wspierania globalnych klientów w segmentach pojazdów osobowych, dostawczych i SUV poprzez integrację dwóch solidnych sieci inżynieryjnych i produkcyjnych. Przejęcie podkreśla również silne partnerstwa Neapco z klientami oraz jego niezachwiane zaangażowanie w przekraczanie rosnących oczekiwań dotyczących jakości, dostaw i obsługi.

Neapco z zadowoleniem wita nowych członków zespołu z IFA, zyskując dodatkową wiedzę, która przyczyni się do przyszłych sukcesów. Dzięki temu przejęciu Neapco buduje organizację wykorzystującą zwiększoną skalę i stabilność długoterminową, aby przyspieszać innowacje, poprawiać wyniki operacyjne i wzmacniać współpracę z klientami na kolejne lata.

O Neapco

Od ponad 100 lat Neapco jest wiodącym globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań układów napędowych dla szerokiego zakresu zastosowań. Dynamicznie dostosowując się do zmieniających się rynków i technologii, Neapco oferuje zaawansowane technologicznie wały napędowe, półosie i inne komponenty dla globalnych klientów OEM, rynku wtórnego i specjalistów branżowych. Dzięki kompleksowym możliwościom w zakresie inżynierii, produkcji, jakości i logistyki oraz nowoczesnym zakładom na całym świecie, Neapco zdobyło uznanie za kulturę innowacji, zaawansowane technologie produkcji oraz najwyższe standardy jakości i terminowości.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2943766/NEAPCO_Logo.jpg