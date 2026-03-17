Nearmap rozwija globalne kompetencje w obszarze property intelligence - nowa inicjatywa rekrutacyjna w Polsce

WARSZAWA, Polska, 17 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Nearmap, globalny dostawca rozwiązań z zakresu property intelligence, ogłosił rozszerzenie swojej działalności poprzez uruchomienie nowej inicjatywy rekrutacyjnej w Warszawie. Inwestycja ta ma na celu wzmocnienie rozwoju technologii stojących za platformą Nearmap — od pozyskiwania wysokiej częstotliwości zobrazowań lotniczych po analitykę opartą na sztucznej inteligencji — które pomagają organizacjom lepiej rozumieć i analizować środowisko zabudowane.

Rozwój działalności w Polsce będzie koncentrował się na budowie zespołu inżynierów oprogramowania, data scientist-ów oraz specjalistów geoinformacji. Zespół ten będzie rozwijał systemy przekształcające zobrazowania lotnicze w zweryfikowane dane o nieruchomościach. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony firm ubezpieczeniowych, instytucji publicznych oraz organizacji z sektora AECO na dokładne i regularnie aktualizowane informacje o środowisku zabudowanym, Polska — dzięki silnemu zapleczu talentów technologicznych i rozwiniętemu ekosystemowi innowacji — stanowi ważną lokalizację dla dalszego rozwoju Nearmap.

„Polska jest dziś jednym z kluczowych ośrodków talentów inżynieryjnych i geoinformatycznych w Europie, dlatego cieszymy się, że możemy rozwijać tutaj naszą obecność" — powiedział Tom Celinski, CTO w Nearmap. „Ta inwestycja wzmacnia technologie stojące za platformą property intelligence Nearmap — rozwijając skalę i możliwości wykorzystania zobrazowań oraz systemów AI, aby klienci mogli podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane."

Zespół w Polsce będzie współpracował z globalnymi zespołami inżynieryjnymi i produktowymi Nearmap w Australii oraz Stanach Zjednoczonych nad rozwojem kluczowych elementów platformy. Obszary prac obejmą m.in. zarządzanie danymi w bardzo dużej skali, rozwój systemów AI i computer vision, tworzenie intuicyjnych interfejsów do pracy z dużymi zbiorami danych geospatialnych oraz rozwój systemów wspierających szybkie wdrażanie innowacji i globalne dostarczanie usług.

Rozszerzenie działalności w Polsce jest kolejnym krokiem w realizacji misji Nearmap polegającej na przekształcaniu niepewności związanej z nieruchomościami w wiedzę opartą na danych. Inwestując w rozwój technologii i zespołów, Nearmap umacnia swoją pozycję jako wiarygodnego źródła informacji wspierających decyzje dotyczące nieruchomości — umożliwiając klientom na całym świecie szybszą i bardziej precyzyjną ocenę ryzyka, planowanie oraz realizację projektów.

O Nearmap

Nearmap to globalna firma zajmująca się analityką nieruchomości (property intelligence), która na nowo definiuje sposób, w jaki organizacje rozumieją otoczenie zbudowane i reagują na zmiany w nim zachodzące. Poprzez pozyskiwanie i posiadanie własnych danych geoprzestrzennych oraz kontrolowanie całego łańcucha wartości informacji — od często aktualizowanych zdjęć lotniczych opartych na opatentowanej technologii kamer, po precyzyjne analizy oparte na sztucznej inteligencji i zweryfikowane dane o materiałach budowlanych — Nearmap dostarcza jedno, wiarygodne źródło prawdy dla decyzji dotyczących nieruchomości. Ubezpieczyciele, agencje rządowe oraz organizacje z sektora AECO (architektura, inżynieria, budownictwo i eksploatacja) polegają na Nearmap, aby przekształcić niepewność dotyczącą nieruchomości w twarde dowody, pomagając zespołom odejść od rozproszonych danych i procesów manualnych na rzecz sprawdzonych, często aktualizowanych informacji. Wnioski te pozwalają na szybsze i pewniejsze podejmowanie decyzji w zakresie oceny ryzyka (underwritingu) i likwidacji szkód, oceny skutków katastrof i reagowania na nie, a także planowania i budownictwa, dzięki czemu organizacje mogą dostrzec stan faktyczny, ocenić ryzyko i działać z pełną pewnością. Założona w Australii w 2007 roku firma Nearmap stanowi definitywne źródło prawdy kształtujące świat przyjazny do życia.

