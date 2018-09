Nowy, modułowy aparat oddechowy firmy MSA źródłem szerokich możliwości dla strażaków.

Firma prezentuje aparat powietrzny M1 na Kongresie Francuskich Strażaków.

RAPPERSWIL, Szwajcaria, 26. wrzesień 2018 r. /PRNewswire/ -- Do niedawna normą było uniwersalne podejście do ochrony dróg oddechowych strażaków. Jednak każda straż pożarna jest inna, a potrzeby, wymagania i oczekiwania co do wyposażenia ochronnego się różnią między jednostkami. Zrozumienie tego faktu było kluczowym czynnikiem w opracowaniu nowego, innowacyjnego, samodzielnego systemu aparatu oddechowego (SCBA) zwanego M1, który został zaprezentowany dziś na 125. Kongresie Francuskich Strażaków przez firmę MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA), międzynarodowego lidera w zakresie bezpieczeństwa strażaków.

System M1 jest w pełni modyfikowalny i może być skonfigurowany zgodnie z szerokim zakresem potrzeb strażaków i budżetów straży. Nowe rozwiązanie jest wynikiem trzyletniej inicjatywy rozwoju produktu i niezliczonych godzin badań opinii klientów. Jak do tej pory system M1 jest najbardziej zaawansowanym, ergonomicznym i modularnym aparatem oddechowym wprowadzonym na europejskie i międzynarodowe rynki przez MSA.

Zaprojektowany zgodnie z Europejską Normą 137 ( EN137) w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także zgodnie ze standardami bezpieczeństwa ATEX w zakresie wykorzystania w niebezpiecznych lub wybuchowych atmosferach nowatorski system M1 obejmuje szereg innowacyjnych funkcji, które pozwalają na łatwiejsze utrzymanie higieny aparatu, usprawnienie ergonomiki oraz podniesienie komfortu użytkowania. Wśród tego typu funkcji znajdują się między innymi wyściełana, nieprzesiąkalna uprząż pozwalająca na czyszczenie aparatu M1 bez demontażu elementów składowych, najlżejsza w branży płyta nośna z unikalną regulacją wysokości, którą można wykonać jedną ręką oraz zaawansowany pas biodrowy zapewniający równomierne rozłożenie ciężaru aparatu.

Dodatkowe funkcje, które pozwalają na zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania obejmują wysokociśnieniowe złącza pozwalające na szybką wymianę butli, konfiguracje ze zintegrowaną elektroniką i telemetrią lub bez oraz współpraca z najlepszą w branży maską firmy MSA - maską G1. Klienci, którzy potrzebują doskonałej transmisji głosowej mają dostęp do nowego, przełomowego systemu komunikacji C1, który z łatwością można zamontować po zewnętrznej stronie maski. Wszystkie komponenty aparatu M1 objęte są 10-letnią gwarancją i powstały z myślą o dłuższej żywotności i wymianie w terenie bez konieczności posługiwania się narzędziami.

– Walka z ogniem jest bardzo wymagająca, a konieczny sprzęt musi przetrwać w ekstremalnych warunkach – wyjaśnia Jason Traynor, dyrektor generalny działu systemów ochrony dróg oddechowych i hełmów przeciwpożarowy . – Ale to, co pasuje do jednej straży, może nie odpowiadać potrzebom drugiej. To właśnie było założeniem stojącym za opracowaniem systemu M1. Chcieliśmy dać strażakom zupełnie nowy zakres opcji przy wyborze technologii aparatów oddechowych w odpowiedniej cenie i z możliwością odpowiedniej konfiguracji – dodaje dyrektor.

– Nasze zaangażowanie w walkę z ogniem jest długofalowe – mówi Bob Leenen, prezes MSA International. – i dodaje - Jesteśmy dumni z tego, że od tak wielu lat chronimy życie i zdrowie strażaków na całym świecie i dziękujemy za niegasnące zaufanie pokładane w marce MSA. System M1 zwiastuje zupełnie nowe standardy w wydajności i dostosowania rozwiązań w ochronie dróg oddechowych . Bob Leenen podkreślił, że firma zamierza rozpocząć produkcję aparatów M1 z końcem roku 2018.

O MSA

Założona w 1914 r. firma MSA Safety Incorporated jest międzynarodowym liderem w opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu produktów ochronnych, które chronią ludzi i infrastruktury. Wiele produktów marki MSA łączy w sobie elektronikę, systemy mechaniczne i zaawansowane materiały w ochronie użytkowników w niebezpiecznych lub zagrażających życiu sytuacjach. Z kompleksowej gamy produktów firmy korzystają pracownicy z całego świata w szerokim zakresie rynków, w tym w branżach ropy, gazu, petrochemii, ochrony pożarowej, budowie, kopalniach i wojsku. Wśród kluczowych produktów MSA znajdują się samodzielne aparaty oddechowe, systemy wykrywania gazów i płomieni, przenośne urządzenia wykrywania gazu, produkty przemysłowe ochrony głowy, odzież i hełmy ochronne dla strażaków oraz urządzenia chroniące przed upadkami. W 2017 r. przychód firmy wyniósł 1,2 miliarda dolarów, a przedsiębiorstwo zatrudnia około 4700 pracowników na całym świecie. Siedziba główna firmy znajduje się na północ of Pittsburgha w Cranberry Township, Pa., a produkcja ma miejsce w USA, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Licząc ponad 40 międzynarodowych lokalizacji firma MSA osiąga niemal połowę przychodu poza Ameryką Północną. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie MSA pod adresem www.MSAsafety.com.

