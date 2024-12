Nowy nawilżacz ewaporacyjny Smartmi Evaporative Humidifier 3Lite

Wygoda na wyciągnięci ręki: nawilżacz ewaporacyjny Smartmi Evaporative Humidifier 3Lite zapewnia inteligentne nawilżanie powietrza bez mgiełki i filtra.

PEKIN, 28 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Smartmi, pionier w dziedzinie innowacji na światowym rynku urządzeń AGD, z przyjemnością przedstawia nowość w swojej ofercie: Smartmi Evaporative Humidifier 3lite. Ten nowatorski nawilżacz powietrza powstał, by polepszać jakość naszego życia w myśl hasła: „inteligentne nawilżanie, łatwe życie". Urządzenie nie wytwarza mgiełki, posiada inteligentne sterowanie i jest łatwe w obsłudze. Zbiornik wody o pojemności 4 l pozwala na 14 godzin cichej i wydajnej pracy urządzenia. Współpraca z inteligentną aplikacją i sterowanie głosowe, jak również łatwa konserwacja i brak potrzeby wymiany filtrów sprawiają, że 3Lite to proste i wydajne rozwiązanie do nawilżania powietrza w nowoczesnych domach.

Smartmi Evaporative Humidifier 3lite

Wygoda i zdrowie

Nawilżacz ewaporacyjny powietrza 3lite stworzono z myślą o zdrowiu i dobrostanie jego użytkowników. Ponieważ urządzenie nawilża powietrze, nie wytwarzając przy tym mgiełki, jest ono idealnym rozwiązaniem dla osób mających skłonności do uczuleń. Zapewnia ono optymalny poziom wilgotności w domu, tworząc zdrowsze i pozbawione alergenów środowisko bez skutków ubocznych mgiełki. Lite3 pracuje praktycznie bezgłośnie, nie zakłócając naszego snu, dzięki czemu jest on bardziej regenerujący. Urządzenie posiada zbiornik wody o pojemności 4 l i wydajność nawilżania na poziomie 280mL/h, co pozwala mu pracować nieprzerwanie przez 14 godzin, a tym samym podtrzymywać optymalny poziom wilgotności w ciągu dnia i nocy.

Inteligentne funkcje dla nowoczesnego domu

Nawilżacz ewaporacyjny powietrza Smartmi Evaporative Humidifier 3Lite wyposażono w najnowocześniejszą technologię, która ułatwia codzienne życie i ponosi jego komfort. Działając w trybie podtrzymywania stałego poziomu wilgotności powietrza w przedziale od 30% do 60%, urządzenie cały czas dba o komfort w każdym otoczeniu. Nawilżaczem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji Mi Home lub głosowo przy użyciu inteligentnych asystentów, np. Google Assistance, Amazon Alexa czy Yandex Alice, dzięki czemu podtrzymanie komfortowej jakości powietrza jest prostsze niż kiedykolwiek.

Łatwość obsługi i maksimum wygody

Smartmi 3Lite zaprojektowano z myślą o wygodzie użytkowników, dlatego urządzenie wyróżnia się łatwością konserwacji i obsługi. Można zapomnieć o kosztownych wymianach filtrów - wystarczy uzupełnić wodę i nawilżacz jest gotowy do pracy, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Urządzenie posiada zbiornik uzupełniany z góry, co ułatwia dolewanie wody, a modularna budowa, demontowalny krążek ewaporacyjny oraz wyjmowany zbiornik na wodę umożliwiają błyskawiczne czyszczenie nawilżacza. Intuicyjny dotykowy interfejs ułatwia obsługę, a wskaźnik napełnienia pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować poziom wody w zbiorniku. Dużym udogodnieniem, które zarazem podnosi bezpieczeństwo i niezawodność pracy urządzenia, jest funkcja automatycznego wyłączania urządzenia w momencie wyczerpywania się wody czy wyjęcia zbiornika.

Cena i dostępność

Nawilżacz ewaporacyjny powietrza Smartmi Evaporative Humidifier 3Lite to wspaniały dodatek dla domu, który poprawi w nim jakość powietrza, korzystnie wpływając na zdrowie i komfort domowników. W Polsce urządzenie można nabyć w sklepach Media Expert i Komputronik, a jego ceny zaczynają się od 399 zł. Smartmi Evaporative Humidifier 3Lite to inteligentne, proste w użyciu i wydajne rozwiązanie do regulacji wilgotności w domu. Firma zaprasza na stronę internetową www.smartmiglobal.com oraz do śledzenia jej profili społecznościowych, gdzie zamieszcza aktualności.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2566535/image.jpg