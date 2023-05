Nowy sondaż pokazuje, że nowoczesna energetyka jądrowa cieszy się wysokim poparciem społecznym w wielu krajach

Według raportu Polska wyróżnia się jako kraj o najwyższym poziomie poparcia dla nowoczesnej energetyki jądrowej. Proporcja zwolenników do przeciwników tej technologii wynosi aż 10:1.

WARSZAWA, Polska, 11 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Opublikowany dzisiaj nowy sondaż, przeprowadzony w wielu krajach, pokazuje szerokie poparcie społeczne dla wykorzystania nowoczesnej energetyki jądrowej do wytwarzania energii elektrycznej. Badanie ankietowe ponad 13 tysięcy respondentów z ośmiu krajów - Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Japonii i Korei Południowej - wykazało wysokie poparcie społeczne dla nowoczesnej energetyki jądrowej w każdym z krajów. Najwyższe było ono w Polsce, gdzie proporcja zwolenników do przeciwników wyniosła aż 10:1.

Ankietowani Polacy uznali, że nowoczesna energetyka jądrowa może odegrać znaczącą rolę jako motor rozwoju krajowej gospodarki i sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - aż 85% stwierdziło, że jest ona potrzebna dla rozwoju gospodarczego Polski. Prawie 80% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że nowoczesna energetyka jądrowa może pomóc rozwiązać dzisiejszy kryzys energetyczny, a 76% uznało, że może przyczynić się do zmniejszenia zależności energetycznej od państw trzecich.

Ponadto 75% osób w Polsce uważa, że energetyka jądrowa jest niezbędna dla realizacji celów klimatycznych, co stanowi najwyższy odsetek wśród wszystkich badanych krajów. Badanie wykazało także, że w przeciwieństwie do krajów, gdzie sprzeciw wobec energetyki jądrowej dotyczy głównie starszych obywateli, w Polsce poparcie dla nowoczesnej energetyki jądrowej jest silne we wszystkich grupach wiekowych.

Dzisiejszy raport jest efektem współpracy organizacji pozarządowych ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition i RePlanet.

Przeczytaj i pobierz pełny raport tutaj.

Mark Lynas, współzałożyciel RePlanet, powiedział:

„Często zakłada się, że energetyka jądrowa nie cieszy się zbytnią popularnością. Wyniki naszego badania pokazują, że wcale tak nie jest, a energia jądrowa jako źródło czystej i bezemisyjnej energii ma wysokie poparcie we wszystkich krajach. To poparcie w większości przypadków dotyczy również członków ugrupowań związanych z ochroną środowiska i Partii Zielonych, co pokazuje, że decydenci i inwestorzy nie powinni obawiać się opinii publicznej przy podejmowaniu pilnie potrzebnych decyzji dotyczących wsparcia dla wdrażania nowoczesnej energetyki jądrowej".

Josh Freed, starszy wiceprezes ds. programu w zakresie klimatu i energii (Climate and Energy Program) w Third Way, powiedział:

„Realne obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu potrafią skupić uwagę społeczeństwa. To właśnie dlatego coraz więcej osób w USA i na całym świecie zwraca się w kierunku nowoczesnej energetyki jądrowej, upatrując w niej jedno ze źródeł czystej, niezawodnej i bezpiecznej energii, którą warto wspierać. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że decydenci w większości badanych krajów odpowiadają na te potrzeby, realizując ambitną politykę, która uwzględnia nowoczesna energetykę jądrową w strategiach energetycznych".

John Marshall, dyrektor generalny Potential Energy Coalition, który przewodniczył pracom nad przygotowaniem badania i analizą jego wyników, powiedział: „Postanowiliśmy zastosować podejście obejmujące najbardziej wyrafinowane narzędzia badań konsumenckich z sektora prywatnego i marketingu w celu zapoznania się z tym, co ludzie uznają za ważne, jakie mają obawy, priorytety i jak postrzegają "markę jądrową„. Podążamy za danymi, a te piszą dla nas zupełnie nową historię. Od lat wiedzieliśmy, że zmienia się społeczne postrzeganie energetyki jądrowej, nie rozumieliśmy jednak, z czego wynika ta zmiana i co ona oznacza w kontekście procesu przejścia na czystą energię. Szczególnie warty uwagi jest wysoki poziom poparcia wśród osób zajmujących się ochroną środowiska, co może odbiegać od obiegowej opinii o tych osobach".

Rich Powell, dyrektor generalny ClearPath, powiedział:

„Solidna amerykańska polityka energetyczna powinna dążyć do osiągnięcia niezawodnej, bezpiecznej i czystej energii. Energia jądrowa spełnia wszystkie te wymagania, a przy rosnącym poparciu społecznym jesteśmy na dobrej drodze do ekscytującej przyszłości w energetyce, która podniesie jakość życia w USA i za granicą".

Inne niedawno przeprowadzone badania również potwierdzają korzystną zmianę w społecznym postrzeganiu energetyki jądrowej - w tym opublikowany w zeszłym miesiącu sondaż Gallupa, który pokazał, że poparcie wśród Amerykanów jest najwyższe od dekady. Jednak nowy raport dotyczy pierwszego dużego badania, w którym zastosowano metodologię badań rynku pochodzącą z sektora prywatnego do zrozumienia podejścia społecznego do energetyki jądrowej w ośmiu krajach.Nowym wnioskiem z badania jest fakt, że niemal cały sprzeciw wobec nowoczesnej energetyki jądrowej pochodzi z niewielkiego, odrębnego segmentu populacji - tylko 15 procent - w którym znalazły się osoby starsze, sceptyczne wobec innowacji i nieskore do zmiany poglądów. We wszystkich pozostałych przebadanych grupach panuje przytłaczające poparcie dla nowoczesnej energetyki jądrowej, nawet jeśli te grupy różnią się bardzo, jeśli chodzi o poglądy polityczne, status ekonomiczny i poglądy na takie tematy, jak zmiany klimatu.

Z raportu wynika, że poparcie dla nowoczesnej energetyki jądrowej nie jest powiązane z poglądami politycznymi. We wszystkich krajach poza dwoma, Niemcami i Japonią, większość osób popierających każdą ze znaczących partii politycznych również popiera wykorzystanie nowoczesnej energetyki jądrowej.

Badanie wykazało, że 52 procent osób, które określają się jako członkowie grup zajmujących się ochroną środowiska w Polsce, zdecydowanie zgadza się na korzystanie z nowoczesnej energetyki jądrowej, a tylko 4% zdecydowanie się temu sprzeciwia. W Niemczech, gdzie niedawno zamknięto ostatnie elektrownie jądrowe, ponad połowa respondentów popiera korzystanie z nowoczesnej energetyki jądrowej, a zwolenników jest dwukrotnie więcej niż przeciwników. Zwolennicy energii jądrowej z Niemiec wskazują, że najmocniejszym argumentem na rzecz tej technologii jest oferowana przez nią niezależność energetyczna.

Zapoznaj się z pełnymi rezultatami oraz szczegółowymi wnioskami dla danych krajów i pobierz egzemplarz raportu tutaj .

Źródło: ClearPath; Potential Energy Coalition; RePlanet; Third Way

KONTAKT:

Sayoko Oyama

e-mail: [email protected]

tel. +44 20 7074 1830

SOURCE ClearPath; Potential Energy Coalition; RePlanet; Third Way