Wiadomości dostarczone przezOlivEU Organic
26 lut, 2026, 05:50 GMT
WARSZAWA, Polska, 25 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- OlivEU Organic | Dynamicznaobecność we Francjii w Polsce w lutym 2026 r.
Europejski program OlivEU Organic, współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany we Francjioraz w Polsce, zainaugurował swoje działania, spotykając się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli branży spożywczej, mediów oraz konsumentów.
Głównym celem programu jest promocja jakości, autentyczności oraz wysokiej wartości odżywczej europejskich ekologicznych oliwek stołowych, a także wzmacnianie ich rozpoznawalności i zwiększanie obecności na dwóch rynkach docelowych.
W lutym 2026 roku zorganizowano serię wydarzeń B2B, spotkań z przedstawicielami mediów oraz działań promocyjnych w wybranych punktach sprzedaży w Paryżu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy wydarzeń oraz konsumenci mieli okazję poznać wyjątkowe cechy popularnych europejskich odmian ekologicznych oliwek stołowych z Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem emblematycznych greckich odmian Halkidiki, Kalamata i Amfissa, skosztować ich doskonałego smaku, dowiedzieć się więcej o ich walorach jakościowych oraz odkryć nowoczesne sposoby włączania ich do codziennej diety,
Odnotowane zainteresowanie potwierdza duży potencjał produktu i stwarza obiecujące perspektywy dalszego rozwoju na rynkach francuskim i polskim.
W działaniach uczestniczyli również przedstawiciele Biur ds. Ekonomicznych i Handlowych Ambasad Grecji w Paryżu i Warszawie.
Pełnazgodność z celami.
Działania zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym planem programu, z pełnym przestrzeganiem europejskich standardów komunikacji i promocji.
OlivEU Organic | Dynamicznaobecność we Francjii w Polsce w lutym 2026 r.
Kampania:
Zwiększyła rozpoznawalność europejskich ekologicznych oliwek stołowych
Podkreśliła rygorystyczną europejską certyfikację oraz identyfikowalność
Wyróżniła produkt jako premium, autentyczny i odpowiedzialnie wytwarzany
Stworzyła realne powiązania między producentami a rynkami docelowymi
OlivEUOrganic
Trzyletni program informacyjno-promocyjny kontynuuje swoje dynamiczne działania we Francji i w Polsce, mając na celu wzmocnienie zaufania do europejskich produktów ekologicznych oraz zwiększenie konsumpcji europejskich ekologicznych oliwek stołowych z Grecji.
OlivEU Organic - Kontakt
https://oliv-eu.eu/pl/
https://www.instagram.com/oliveu_organic/
https://www.facebook.com/oliveeu.organic
[email protected]
Obraz - https://mma.prnewswire.com/media/2920617/OlivEU_Organic.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920616/OlivEU_Organic_Logo.jpg
Udostępnij artykuł