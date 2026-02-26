OlivEU Organic | Dynamicznaobecność we Francjii w Polsce w lutym 2026 r.

Wiadomości dostarczone przez

OlivEU Organic

26 lut, 2026, 05:50 GMT

WARSZAWA, Polska, 25 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- OlivEU Organic | Dynamicznaobecność we Francjii w Polsce w lutym 2026 r.

Europejski program OlivEU Organic, współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany we Francjioraz w Polsce, zainaugurował swoje działania, spotykając się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli branży spożywczej, mediów oraz konsumentów.

Continue Reading
EU
EU

Głównym celem programu jest promocja jakości, autentyczności oraz wysokiej wartości odżywczej europejskich ekologicznych oliwek stołowych, a także wzmacnianie ich rozpoznawalności i zwiększanie obecności na dwóch rynkach docelowych. 

W lutym 2026 roku zorganizowano serię wydarzeń B2B, spotkań z przedstawicielami mediów oraz działań promocyjnych w wybranych punktach sprzedaży w Paryżu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy wydarzeń oraz konsumenci mieli okazję poznać wyjątkowe cechy popularnych europejskich odmian ekologicznych oliwek stołowych z Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem emblematycznych greckich odmian Halkidiki, Kalamata i Amfissa, skosztować ich doskonałego smaku, dowiedzieć się więcej o ich walorach jakościowych oraz odkryć nowoczesne sposoby włączania ich do codziennej diety,

Odnotowane zainteresowanie potwierdza duży potencjał produktu i stwarza obiecujące perspektywy dalszego rozwoju na rynkach francuskim i polskim. 

W działaniach uczestniczyli również przedstawiciele Biur ds. Ekonomicznych i Handlowych Ambasad Grecji w Paryżu i Warszawie. 

Pełnazgodność z celami. 

Działania zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym planem programu, z pełnym przestrzeganiem europejskich standardów komunikacji i promocji. 

OlivEU Organic | Dynamicznaobecność we Francjii w Polsce w lutym 2026 r.

Kampania:

Zwiększyła rozpoznawalność europejskich ekologicznych oliwek stołowych 

Podkreśliła rygorystyczną europejską certyfikację oraz identyfikowalność 

Wyróżniła produkt jako premium, autentyczny i odpowiedzialnie wytwarzany

Stworzyła realne powiązania między producentami a rynkami docelowymi

OlivEUOrganic

Trzyletni program informacyjno-promocyjny kontynuuje swoje dynamiczne działania we Francji i w Polsce, mając na celu wzmocnienie zaufania do europejskich produktów ekologicznych oraz zwiększenie konsumpcji europejskich ekologicznych oliwek stołowych z Grecji.

OlivEU Organic - Kontakt

https://oliv-eu.eu/pl/ 
https://www.instagram.com/oliveu_organic/
https://www.facebook.com/oliveeu.organic
[email protected] 

Obraz - https://mma.prnewswire.com/media/2920617/OlivEU_Organic.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920616/OlivEU_Organic_Logo.jpg