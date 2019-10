Pacjentka z Polski po zakrzepie uznana ambasadorem roku Światowego Dnia Zakrzepicy 2019

– Z ogromną dumą przyznajemy ten prestiżowy tytuł Kamili Jaszczor – skomentowała profesor Beverley Hunt, OBE, przewodnicząca Komitetu Sterującego Światowego Dnia Zakrzepicy. – Kamila wykorzystuje swoje własne przeżycia pacjentki po zakrzepie do edukacji i inspirowania do działania innych dotkniętych tą przypadłością. Kamila uosabia wszystko to, co wiąże się z odznaczeniem ambasadora roku Światowego Dnia Zakrzepicy i z dużą radością potwierdzamy wagę jej działań – dodała przewodnicząca.

W 2010 roku Kamila usłyszała diagnozę zakrzepicy żył głębokich, czyli zakrzepów tworzących się w żyłach głębokich nóg. Pacjentka szybko odkryła, że w internecie niewiele jest informacji na temat zakrzepów, zwłaszcza w jej kraju pochodzenia – Polsce. Chcąc zmienić doświadczenia pacjentów i podnieść świadomość na temat choroby, Jaszczor założyła internetową organizację rzeczniczą Trombofilia Polska. Organizacja stała się pierwszą i jedyną siecią społecznościową w Polsce poświęconą szerzeniu informacji na temat tej przypadłości.

Jaszczor współpracuje z lokalnymi pracownikami służby zdrowia w zakresie organizacji webinariów i materiałów na temat zakrzepicy. Ponadto Trombofilia Polska jest źródłem wsparcia dla pacjentów z zakrzepicą i tych, którzy już przeszli tę chorobę, a także ich opiekunów przez umożliwianie dzielenia się historiami choroby i prowadzenia dyskusji. Trombofilia Polska ma ponad 2000 obserwujących na wszystkich kanałach w Polsce.

– Kiedy usłyszałam diagnozę zakrzepu koniecznie chciałam znaleźć odpowiedzi na wiele pytań – skomentowała Jaszczor. – Założeniu Trombofilia Polska przyświecał mi cel łączenia i inspirowania pacjentów z zakrzepicą i tych, którzy już przeszli tę chorobę. Chcę, żeby wiedzieli, że nie są sami i mają do dyspozycji tak wiele zasobów, które pomogą im przejść przez tę przypadłość – dodała ambasadorka.

W ramach przyznanego tytułu ambasadora roku zakrzepicy 2019 Jaszczor zasiądzie w panelu w trakcie sesji na Światowym Dniu Zakrzepicy, która odbędzie się w ramach Kongresu ISTH 2020 w Mediolanie we Włoszech. Ponadto organizacja ISTH przekaże 5000 dolarów na rzecz organizacji charytatywnej związanej z zakrzepicą wskazanej przez Jaszczor. Polka jest drugą ambasadorką roku zakrzepicy po nadaniu tego tytułu Christine Ashimwe w zeszłym roku. Poprzednia ambasadorka, nominowana do wyróżnienia ambasadora roku zakrzepicy w 2018 r., pochodzi z Rwandy, gdzie prowadzi działania rzecznicze, jest mentorką i wygłasza motywacyjne prelekcje.

Więcej na temat Światowego Dnia Zakrzepicy można dowiedzieć się na stronie www.worldthrombosisday.org.

O Światowym Dniu Zakrzepicy

Organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zakrzepicy i Hemostazy (ISTH) od 2014 r. Światowy Dzień Zakrzepicy odbywa się co roku 13 października. Celem wydarzenia jest podnoszenie świadomości publicznej, pracowników służby zdrowia i systemów opieki zdrowotnej na temat zakrzepicy, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia liczby zgonów i przypadków niepełnosprawności w wyniku chorób zakrzepowych przez lepszą znajomość przyczyn, czynników ryzyka, symptomów i prewencji oraz leczenia na bazie dowodów. Misja Światowego Dnia Zakrzepicy wpisuje się w międzynarodowy cel Światowego Zgromadzenia Zdrowia w zakresie zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w wyniku chorób niezakaźnych o 25% do roku 2025, a także w międzynarodowy plan działań Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych w latach 2013 do 2020. Więcej informacji oraz możliwości podjęcia działań można znaleźć na stronie www.worldthrombosisday.org.

