Persán odnotował obroty przekraczające 665 mln w 2022 r. i zwiększa produkcję we Wrocławiu i Saint-Vulbas

To hiszpańskie międzynarodowe przedsiębiorstwo finalizuje również budowę nowego zakładu we Wróblowicach.

SEWILLA, Hiszpania, 24 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Persán zamknęła rok 2022 rekordowymi obrotami na poziomie 665 mln i skonsolidowanym zyskiem EBITDA na poziomie 26 mln euro. Wzrost wartości obrotów kształtuje się na poziomie 32% w odniesieniu do 2021 r., wskazując na rekordowe wyniki sprzedaży tej hiszpańskiej spółki, prowadzącej również działalność w Polsce i we Francji.

To międzynarodowe przedsiębiorstwo przeznaczyło ponad 65 mln euro na inwestycje w 2022 r., obejmujące poprawę i rozszerzenie mocy produkcyjnych w trzech zakładach we Wrocławiu (Polska), Sewilli (Hiszpania) i Saint-Vulbas (Francja), zapewniając ponad 500 nowych miejsc pracy w okresie minionych trzech lat. Oprócz zwiększenia zatrudnienia w obszarze personelu przemysłowego w zakładach we Wrocławiu, Sewilli i Saint-Vulbas, spółka umocniła również swoje zespoły sprzedażowe.

Firma kończy proces modernizacji i intensyfikuje działalność w nowym zakładzie we Wróblowicach, w pobliżu obecnej fabryki we Wrocławiu, z zamiarem stania się punktem odniesienia w zakresie szacunku dla środowiska naturalnego, zarówno w ramach sektora, jak i na szczeblu całego kraju. Zakład będzie centrum doskonałości w zakresie produktów higieny osobistej i stanowi długofalowe zobowiązanie firmy Persán, co pozwoli na ugruntowanie jej czołowej pozycji w Europie. Firma również uruchomiła działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, zapewniając wsparcie finansowe dla domu dziecka we Wrocławiu i ukraińskich uchodźców przebywających w kraju.

Punkt odniesienia dla zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój spółki Persán jest odzwierciedleniem planu międzynarodowej ekspansji, którego realizację rozpoczęto w 2019 r. Wzrost odnotowano we wszystkich kategoriach produktów piorących i czyszczących, jak i produktów higieny osobistej. Na szczególną uwagę zasługują postępy w zakresie kapsułek piorących, które stały się europejskim punktem odniesienia.

Pod względem zrównoważonego rozwoju firma Persán poczyniła postępy we wprowadzaniu swojego modelu w Europie, dodając nowe certyfikacje, które potwierdzają zobowiązanie do „zerowej emisji CO2" dzięki konsekwentnej redukcji śladu węglowego od 2018 r. w oparciu o poprawę wydajności procesów i stosowanie bardziej ekologicznych opakowań i surowców.

