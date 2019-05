ReneSola dostarcza moduły monokrystaliczne PERC o mocy 5,4 MW do Helexia w Belgii

SZANGHAJ, 14 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma ReneSola, producent modułów solarnych pierwszej kategorii Bloomberg o możliwościach produkcyjnych sięgających 3,5 GW, ogłosiła dziś podpisanie umowy na dostawę 5,4 MW modułów monokrystalicznych PERC 310 W do Helexia na potrzeby wdrożenia w dachowych projektach solarnych w Belgii.

Firma Helexia, dostawca osprzętowania i rozwiązań energetycznych, zarządza obecnie ponad 150 elektrowniami fotowoltaicznymi o łącznym poziomie produkcji energii 60 MW i szybko rozwija się na terenie Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Firma ReneSola została wybrana głównym dostawcą modułów przez Helexia.

– Europejscy inwestorzy i firmy EPC na skalę przemysłową oraz komercyjne parki solarne są naszymi głównymi klientami już od ponad 10 lat. Będziemy nadal dostosowywać produkcję przez wdrażanie nowych technologii w celu dalszego zmniejszania kosztu LCOE w szybki i solidny sposób – skomentował główny dyrektor wykonawczy firmy ReneSola Li Xianshou.

– Dostarczenie 5,4 MW naszych modułów monokrystalicznych PERC o niskiej emisji dwutlenku węgla do produktów Helexia to prawdziwy zaszczyt. ReneSola sprzedała w Europie od roku 2005 już ponad 7 GW wysokiej jakości modułów. Z dumą kontynuujemy dążenia do czystszej generacji energii w Europie – dodał Pierre-Yves Sizaire, wiceprezes na Europę w ReneSola.

Firma ReneSola weźmie udział w targach Intersolar Munich 2019 w dniach 15 do 17 maja. Stanowisko firmy można znaleźć pod numerem C1, 270B. Dodatkowe informacje na temat produktów można uzyskać pod adresem service@renesola.com lub na stronie http://www.renesola.com.

O ReneSola

Założona w 2005 r. firma ReneSola zajmuje 12. miejsce w rankingu pierwszej kategorii producentów paneli solarnych Bloomberg, a jej możliwości produkcyjne sięgają 3,5 GW rocznie. Wykorzystując globalną skalę i duże doświadczenie w branży, firma ReneSola zwiększa pojemność i usprawnia technologię produkcyjną z każdym rokiem w celu zapewniania produktów na potrzeby inwestorów w skali produkcyjnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.renesola.com.

