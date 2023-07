renomowanekasyno.pl analizuje wyniki czerwcowego Lotto

WARSZAWA, Polska, 7 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- Czerwiec był bardzo udanym miesiącem dla graczy lotto - nie było tygodnia bez przynajmniej jednej wygranej w Lotto. W ciągu pierwszych 22 dni miesiąca padło dziewięć "szóstek" zarówno w Lotto, jak i Lotto Plus. Firma zajmująca się marketingiem gier online przeanalizowała dane dostarczone przez Totalizator Sportowy za czerwiec i podzieliła się najgłośniejszymi wygranymi miesiąca w Polsce.

Miesiąc rozpoczął się od spektakularnej wygranej w Toruniu (Kujawsko-Pomorskie województwo): 5000 zł, które będzie wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Jeszcze bardziej niezwykły był fakt, że wygrana padła w tym samym punkcie LOTTO przy ulicy Żółkiewskiego 15, w którym w październiku 2017 roku padła poprzednia główna wygrana Ekstra Pensji.

W pierwszy weekend czerwca padło wiele wysokich wygranych w grach Lotto. W podwarszawskim Radzyminie gracz, który wytypował swoje liczby na chybił trafił, zgarnął kumulację o wartości ponad 14 milionów złotych. Była to druga wygrana "szóstka" w Radzyminie w historii Lotto - pierwszy triumf miał miejsce w maju 2009 roku. Zwycięskie numery 2, 15, 17, 31, 34 i 35 przyniosły szczęśliwcowi niewyobrażalne bogactwo.

W tym samym czasie w Trzebnicach na Dolnym Śląsku doszło do kolejnego szczęśliwego trafu, w którym padła wygrana w Lotto Plus. Była to największa wygrana w historii gier Lotto w tym mieście. Liczby, które okazały się kluczem do tej wygranej to 4, 10, 19, 21, 23 i 27, które na zawsze odmieniły życie szczęśliwego zwycięzcy.

W drugim tygodniu czerwca losowanie Eurojackpot przyniosło radość mieszkańcom Poznania i Krakowa. Gracz z Poznania, który zawarł dwa zakłady i wybrał własne szczęśliwe liczby, świętował wygraną w wysokości 2 156 168,60 PLN. Triumf ten stał się drugą najwyższą wygraną w historii odnotowaną w mieście, przy czym najwyższa wyniosła oszałamiające 6 103 386,40 PLN w 2022 roku. Gracz był bardzo blisko trafienia jackpota, ale i tak zapewnił sobie kwotę, która zmieniła jego życie. Zwycięskie liczby, 5, 7, 21, 22, 29, 3 i 10, stały się symbolami szczęścia dla szczęśliwca.

W puli Eurojackpot z 5 czerwca znalazły się także wysokie wygrane III stopnia (5+0) - padły cztery z nich, w tym jedna w Krakowie. Jej łączna wysokość to 958 777,60 zł.

Kolejna czerwcowa "szóstka" w Lotto padła w Tuchorzu (woj. wielkopolskie), tym razem za 2 158 827,50 zł. To właśnie tutaj ktoś kupił szczęśliwy zakład, w którym znalazło się sześć liczb, które wypadły w czwartek: 6, 13, 21, 36, 45, 47. Jest to lokalny rekord wygranych.

13 czerwca w losowaniu Lotto Plus padła główna wygrana, a szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie LOTTO w Nekli. Była to pierwsza znacząca wygrana w grach liczbowych LOTTO w mieście. Zwycięskie numery Lotto Plus to 2, 4, 7, 12, 35, 46.

Czerwcowe weekendy słynęły z wyjątkowych i pokaźnych wygranych. Przykładowo, 10 czerwca w Swarzędzu ((Wielkopolska) padła kumulację w wysokości 1 000 000 zł, co było szóstą "szóstką" zarejestrowaną w tym mieście. Gracz postawił trzy zakłady na chybił trafił, które doprowadziły do puli gwarantowanej. Co ciekawe, szczęście w tym samym losowaniu dopisało również innemu graczowi, który samodzielnie wytypował sześć z 49 liczb w biurze LOTTO w Obornikach Śląskich na Dolnym Śląsku. W efekcie dwóch graczy wygrało po 1 000 000 zł, a zwycięskie liczby z 10 czerwca to 6, 29, 31, 40, 43 i 48.

Kolejny weekend, 16-18 czerwca, przyniósł szereg znaczących wygranych, w tym dwie wygrane w Eurojackpot o wartości 4 401 066,30 zł każda, wygraną w lotto o wartości 2 000 000 zł oraz wygraną w Ekstra Pensji o wartości 5 000 zł, która będzie wypłacana co miesiąc przez 20 lat.

W Eurojackpot obaj szczęśliwcy, jeden z Wrocławia, a drugi z Sosnowca, zaufali swojemu szczęściu i zagrali na chybił trafił, wygrywając w piątek po 4 401 066,30 zł.

W przypadku Lotto, szczęśliwy zakład został zawarty na stronie lotto.pl, gdzie nowy milioner Lotto zwiększył swoje szanse wybierając 7 liczb zamiast 6 (zakład systemowy). Jego sobotnia wygrana wyniosła 2 000 000 zł, a dzięki grze systemowej wzbogacił się o kolejne 31 275,40 zł.

Jak podaje Ekstra Pensja, w piątek w Przemyślu zarejestrowano główną wygraną w wysokości 5 000 zł, która będzie wypłacana co miesiąc przez 20 lat.

15 czerwca mieszkaniec Szczecina trafił siódmą "szóstkę" z wygraną w wysokości 2 337 828,20 zł. Gracz zagrał na chybił trafił. Dodatkowo dzięki temu zwycięstwu w szczecińskich biurach loterii zarejestrowało już 24 lotto-milionerów.

Wyjątkowo szczęśliwą lokalizacją 20 czerwca okazał się podpoznański Koziegłowy. To właśnie tutaj padła wysoka wygrana II stopnia Eurojackpot w wysokości dokładnie 24 422 355,50 zł. Osobie, która zagrała na chybił trafił w punkcie LOTO, zabrakło zaledwie jednego numeru do wygrania gigantycznej kumulacji Eurojackpot w wysokości 540 000 000 złotych!

Przy okazji, choć w czerwcu padła główna wygrana w Eurojackpot, której stawką było aż 540 milionów złotych, to niestety nie stało się to w Polsce, a w Niemczech. Niemiecki gracz okazał się bardziej szczęśliwy niż inni, będąc jedyną osobą w Europie, która trafiła wszystkie liczby, dzięki czemu zgarnął nagrodę w wysokości 120 milionów euro (540 milionów złotych). Jest to maksymalna możliwa wygrana w Eurojackpot.

Kolejna warta odnotowania wygrana padła 21 czerwca, kiedy to mieszkaniec Serakowic (woj. Pomorskie) wygrał 1 000 000 zł w jednym z losowań Keno. Gracz polegał na losowych wyborach i wykorzystał kursy x10, jednocześnie wykupując opcję mnożnika, co zaowocowało wygraną w wysokości 1 000 000 PLN dzięki mnożnikowi x2 w tym losowaniu.

I wreszcie, pod koniec miesiąca gracz z Wałcza (woj. zachodniopomorskie) osiągnął niezwykłą wygraną grając w Multi Multi Plus. Multi Multi to gra LOTTO, która oferuje szerokie możliwości personalizacji doświadczeń gracza. 28 czerwca szczęśliwy gracz trafił 9 z 20 wylosowanych liczb, przy czym jako ostatnią wytypował opcję Plus. W okresie promocji Multi Multi i Multi Plus trafienie 9 liczb skutkowało 50% wzrostem wygranej. Tym samym gracz z Wałcza zapewnił sobie historyczną wygraną w wysokości 4 500 000 zł.

Więcej informacji i przegląd gier hazardowych online można znaleźć na stronie Renomowanekasyno.pl

SOURCE renomowanekasyno.pl