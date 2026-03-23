Ryga gospodarzem czołowej konferencji deep tech Europy Północnej „Deep Tech Atelier 2026"

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na „Deep Tech Atelier 2026", czołową konferencję Europy Północnej poświęconą innowacjom opartym na nauce, która odbędzie się w Rydze w dniach 14–15 maja 2026 r.

Ósma edycja wydarzenia zgromadzi ponad 2000 uczestników z przeszło 60 krajów, w tym naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, decydentów oraz liderów technologicznych. Konferencja stanowi kluczową platformę wzmacniania europejskiego ekosystemu deep tech, wspierania partnerstw międzynarodowych oraz przyspieszania komercjalizacji innowacji opartych na badaniach naukowych.

RYGA (Łotwa), 23 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- „Deep tech to jeden z fundamentów przyszłej gospodarki Łotwy" - powiedział Viktors Valainis, minister gospodarki Łotwy. - Deep Tech Atelier pokazuje, że w Łotwie powstają rozwiązania konkurencyjne w skali globalnej - od technologii medycznych i obronnych po sztuczną inteligencję i robotykę. Naszym priorytetem jest tworzenie środowiska, w którym te idee mogą szybko się rozwijać, przyciągać inwestycje i przyczyniać się do powstawania przedsiębiorstw nastawionych na eksport".

Deep Tech Atelier - Largest deep tech industry event in the Nordics and Baltics, held annually in Riga, Latvia

Program na 2026 r. skoncentruje się na technologiach medycznych oraz innowacjach w obszarze obronności. W sektorze ochrony zdrowia dyskusje będą dotyczyć poprawy dostępności oraz jakości życia, a także przekuwania idei naukowych w praktyczne rozwiązania. W obszarze obronności nacisk zostanie położony na wzmacnianie bezpieczeństwa poprzez sztuczną inteligencję, robotykę i systemy autonomiczne, przy jednoczesnym podkreśleniu ich potencjalnych zastosowań w sektorach cywilnych.

„Deep Tech Atelier to miejsce, gdzie nauka spotyka się z biznesem, a pomysły zmieniają się w rozwiązania konkurencyjne na skalę globalną" - powiedziała Ieva Jāgere, dyrektor Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju. - Łotwa ma wyraźną ambicję, aby stać się jednym z czołowych ośrodków deep tech w Europie Północnej, a ta konferencja jest kluczową platformą łączącą nasz potencjał z międzynarodowymi inwestorami, partnerami i rynkami".

W ramach konferencji wystąpi ponad 100 międzynarodowych prelegentów na trzech scenach - Deep Tech, Deep Frontier i Growth Stage - a także odbędzie się wystawa innowacji EXPO, sesje dla inwestorów oraz wydarzenia networkingowe zaprojektowane z myślą o nawiązywaniu nowych partnerstw i zawieraniu transakcji inwestycyjnych.

W ramach programu konkurs startupów Deep Tech Atelier Startup Pitch Competition zaprezentuje projekty o wysokim potencjale. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia 2026 r., a 30 wybranych zespołów będzie rywalizować o miejsce w finale, w którym najlepsza dziesiątka zaprezentuje się przed międzynarodowym jury złożonym z inwestorów i ekspertów branżowych.

Deep Tech Atelier jest organizowane przez Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju. W 2025 r. wydarzenie przyciągnęło ponad 2000 uczestników z 62 krajów, z silną reprezentacją z całej Europy.

Więcej informacji i rejestracja: https://deeptechatelier.com/

Konferencja jest realizowana przy wsparciu projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) „Wsparcie na rzecz doskonalenia systemu transferu technologii" oraz „Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości dla MŚP", a także współfinansowana ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Unii Europejskiej (NextGenerationEU).

Wyrażone opinie należą do autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej ani Komisji Europejskiej.

Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju (LIAA)

LIAA wspiera konkurencyjność łotewskich przedsiębiorstw, wzrost eksportu i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także rozwój sektora turystyki i wizerunku Łotwy. Dzięki rozbudowanej sieci biur zagranicznych i regionalnych centrów biznesowych na terenie Łotwy LIAA pełni rolę strategicznego partnera w rozwoju biznesu - od koncepcji po rynki międzynarodowe.

