Smartmi wprowadza na rynek nietworzący pary nawilżacz ewaporacyjny Evaporative Humidifier 3 do nawilżania całego domu

PEKIN, 1 września 2023 r. /PRNewswire/ -- Smartmi, światowy pionier w dziedzinie innowacyjnych urządzeń domowych prezentuje dziś swój przełomowy nowy Evaporative Humidifier 3 , zaprojektowany, aby z łatwością podnosić jakość powietrza i komfort dzięki zupełnie nowemu w swojej kategorii designowi.

Smartmi Evaporative Humidifier 3

Smartmi Evaporative Humidifier 3 rozwiązuje problemy związane z suchym powietrzem, takie jak podrażnienia dróg oddechowych, alergie, wzrost drobnoustrojów i inne. Jest idealny dla osób z problemami oddechowymi, niemowląt, osób starszych, korzystających z głosu w pracy zawodowej, osób mieszkających w suchym klimacie i w okresie grzewczym. Urządzenie przynosi zmysłową przyjemność oddychania czystym wilgotnym powietrzem, które koi skórę, drogi nosowe i gardło.

Innowacyjna technologia dla zdrowszego powietrza

System ewaporacyjny Smartmi naśladuje naturalną wilgotność zapewniając powietrze, które pachnie świeżością i zachęca do przebywania w pomieszczeniu. Dzięki nietworzącej pary technologii nawilżania, ewaporator równomiernie styka się z czystą wodą w kolektorze wody i powoli obraca się tworząc dużą, ultracienką warstwę wody. Mocny wentylator poprzeczny wydmuchuje warstwę do góry, przyspieszając odparowywanie i zapewniając naturalną wilgotność w delikatny sposób.

Zintegrowana technologia suszenia powietrza automatycznie aktywuje się na 3 godziny w przypadku niskiej ilości wody, odparowując pozostałą wilgoć, aby zapobiec niebezpiecznemu wzrostowi bakterii w stojącej wodzie. Dzięki temu nie rozwija się pleśń ani nieprzyjemne zapachy, a urządzenie pozostaje czyste przez długi czas.

Wygoda i wydajność nawilżania każdej przestrzeni

Smartmi Evaporative Humidifier 3 posiada duży 5-litrowy zbiornik, który wystarcza nawet na 14 godzin ciągłego nawilżania w dużych pomieszczeniach. Wbudowana pompa zapewnia równomierny przepływ wody do ewaporatora, co daje nieprzerywaną wydajność nawilżania do 350 ml/h. Design górnej pokrywy pozwala na łatwe napełnianie podczas pracy. Urządzenie wykorzystuje wysoce precyzyjny czujnik do monitorowania poziomu wody. Inteligentne opcje pozwalają na ustawienie pożądanego poziomu wilgotności, zdalne monitorowanie z użyciem aplikacji Mi Home i połączenie z Google Assistance i Amazon Alexą.

Kojący i nieprzerwany komfort

Smartmi Evaporative Humidifier 3 zapewnia ultra-cichą pracę poniżej 50 dB, dając doskonałą wilgotność w dzień i w nocy bez hałasu. Minimalistyczny wyświetlacz LED przechodzi na niską jasność w trybie snu. Urządzenie w cichy i łagodny sposób nawilża skórę, drogi nosowe i oddechowe.

Lepsze doświadczenia w praktyce

Evaporative Humidifier 3 ma elegancki i nowoczesny design, który idealnie pasuje do wspołczesnych wnętrz. Nowy tryb stałej wilgotności pozwala na ustawienie optymalnej wilgotności pomiędzy 30% a 60%. Zbiornik na wodę można z łatwością wyjąć do czyszczenia, szybkiego demontażu i montażu.

Ceny i dostępność

Rewolucyjny Smartmi Evaporative Humidifier 3 zadebiutuje w krajach WNP, Europie i Azji-Pacyfiku we wrześniu 2023 r. w cenie minimalnej 169$. Dowiedz się więcej na stronie www.smartmiglobal.com .

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2198643/Smartmi_Evaporative_Humidifier_3.jpg

SOURCE Smartmi