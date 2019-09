Sukces targów Pet Fair Asia bije wszelkie rekordy

Targi Pet Fair Asia potwierdziły wpływ na skalę międzynarodową przez obecność 8 656 gości zza granicy i ogromny wzrost w liczbie nabywców z Południowo-Wschodniej Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej, którzy dołączyli do tradycyjnie licznych grup gości z Korei Południowej, Japonii i dużych nabywców z rynków zachodnich.

Liczba zagranicznych wystawców na targach sięgnęła nowych poziomów zwłaszcza w sektorze pożywienia, przekąsek i technologii żywieniowych zwierząt domowych. Organizator zauważył także znaczący wzrost w liczbie nowych chińskich marek prezentujących innowacyjne produkty, co symbolizuje odejście od wyłącznie produkcji na rzecz nowoczesnej logiki marki.

Podzielone na sektory produktów targi objęły większy zakres łańcucha dostaw branży. Poszczególne hale wystawowe przeznaczone były specjalnie dla żywności, przekąsek, technologii żywieniowych i dostawców żywności, małych zwierząt, produktów dla gadów i do środowisk wodnych, produktów dla kotów, zabawek, akcesoriów i odzieży, produktów weterynaryjnych i akcesoriów, produktów inteligentnych i technologii do noszenia.

W trakcie targów odbyło się wiele debiutów produktów na skalę światową, strategicznych spotkań wewnętrznych przedsiębiorstw wielonarodowych (Nestle, Royal Canin) oraz szans na naukę i wymianę kontaktów z kolegami i koleżankami z branży z całego świata. Dzień przed targami odbył się szczyt 9th International Pet Industry Summit, który pobił wszelkie rekordy: 1200 uczestników miało dostęp do informacji na wyłączność o najnowszych trendach na rynku chińskim i mogło wymieniać się poglądami z międzynarodowymi liderami branży. Konferencja 8th Petfood Forum China była źródłem wnikliwych analiz w zakresie nowych przepisów dotyczących pożywienia dla zwierząt, najnowszych trendów, najlepszych praktyk co do bezpieczeństwa żywności i możliwości rynkowych.

Organizator targów ogłosił powołanie Asia Pet Alliance, globalnej inicjatywy ułatwiającej współpracę między graczami na rynku i promocję modelu zrównoważonego rozwoju w branży zwierząt domowych. Powstanie także nowa wystawa B2B Pet Fair South-East Asia (SEA), która odbędzie się w Bangkoku w Tajlandii w dniach 14 do 16 października 2020 r. i obierze sobie za cel region ulegający szybkiemu rozwojowi. Wystawa opracowana z dużymi partnerami będzie miała w ofercie ulepszone możliwości biznesowe, w tym wcześniej umówione spotkania, program nabywczy i światowej klasy treści.

23. edycja targów Pet Fair Asia odbędzie się w dniach 19 do 23 sierpnia 2020 r.

Szacowana liczba 2000 wystawców zajmie całą powierzchnię kompleksu wystawowego (17 hal, 210 000 metrów kwadratowych).

