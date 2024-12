Taiwan Design Week 2024: wrota do nowej ery kreatywności wspomaganej sztuczną inteligencją

TAJPEJ, 11 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- wejdź w nową erę kreatywności podczas Taiwan Design Week 2024. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-15 grudnia w Songshan Cultural and Creative Park w Tajpej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji, odbywającej się pod hasłem „The Gateway" („Wrota"), będzie odkrywanie potencjału zmiany, jaki niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Dla uczestników będzie to okazja, by przekroczyć próg drzwi do przyszłych światów i otworzyć się na nową epokę rozwoju ludzkości.

Taiwan Design Week 2024: The Gateway to a New Era of AI-Driven Creativity

Organizatorem targów jest Departament Rozwoju Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki Tajwanu, a za jego realizację odpowiada Tajwański Instytut Badań Projektowych. W wydarzeniu udział weźmie 28 zespołów projektowych z Tajwanu i 6 zespołów międzynarodowych. Poza główną częścią wystawową program Taiwan Design Week 2024 przewiduje fora poświęcone międzynarodowym trendom oraz wiele aktywności związanych z designem, które mają w przekrojowy sposób przyjrzeć się potencjałowi sztucznej inteligencji w designie.

Odgadnąć przyszłość sztucznej inteligencji: 34 międzynarodowe zespoły projektowe wyznaczą kierunek nowej fali kreatywności

Pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji rewolucjonizuje życie ludzkości, nie tylko przynosząc ogromne udogodnienia, lecz także budząc poważne obawy. Podobnie do internetu i smartfonów AI otwiera nowy rozdział w historii ludzkości. Czy duże tempo obserwowanych zmian technologicznych budzi w tobie ekscytację czy lęk? A może zjawisko to przyjmujesz z obojętnością? Jesteś ciekaw, jak generatywna sztuczna inteligencja może pomóc ci w pracy? Obawiasz się, że sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w różnych rolach? Przygotowana na Taiwan Design Week 2024 wystawa tematyczna stanowi wyjątkową przestrzeń do interakcji i refleksji, w której można przyjrzeć się własnej relacji ze sztuczną inteligencją i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Wystawa – tworzona przez 34 zespoły reprezentowane przez firmy krajowe i międzynarodowe, szkoły, instytucje badawcze oraz liderów opinii – ma na celu przyjrzeć się rozmaitym możliwościom wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w pracy i życiu.

Polska krajem partnerskim wydarzenia

Po raz pierwszy w historii Taiwan Design Week będzie miał partnera krajowego – w tym roku będzie to Polska. Na wystawie pt. „Letters and Symbols: Stories of Designers" („Litery i symbole: historie projektantów"), przygotowanej przez jej kuratora Rene we współpracy z Biurem Polskim w Tajpej i fundacją Polish Graphic Design, zaprezentowane zostaną wybrane plakaty i wzory typograficzne przedstawiające historie i emocje związane z Polską. Z kolei wystawa „Phantoms of Tomorrow" („Widma jutra") to zaproszenie do pogłębionej refleksji nad przyszłością naszej planety przez pryzmat designu.

Wydarzenia towarzyszące

Taiwan Design Week 2024 to również okazja do zdobycia nowych doświadczeń poprzez udział w forach zajmujących się m.in. tematyką sztucznej inteligencji w projektowaniu i mobilności miejskiej, tematycznych targach książki czy festiwalu filmowym online poświęconym roli sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłego oblicza kreatywności.

„Sięgnięcie po sztuczną inteligencję można porównać do wejścia w epokę neolityczną – przynoszącą niedoskonałe narzędzia, których rozwój w dużej mierze zależy od emocji i kreatywności człowieka. To właśnie swoboda eksperymentowania napędza rozwój designu" – powiedział Hsieh Tsung-Yen.

Dołącz już 7 grudnia i odkrywaj nowe horyzonty rzeczywistości, w której ludzie i sztuczna inteligencja współdzielą przestrzeń kreatywności!

Informacje o wydarzeniu

Songshan Cultural and Creative Park, Tajpej, Tajwan

7-15 grudnia 2024 r.

