TRG rozszerza swoją działalność w Wielkiej Brytanii i Europie dzięki przejęciu Symec Technologies.

Globalny dostawca usług zarządzanych dodaje dwa nowe obiekty i 72 nowych pracowników w swoim drugim dużym przejęciu w 2023 r.

CLEVELAND, 6 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- TRG, globalny dostawca usług zarządzanych, skupiający się na technologii mobilnej, punktach sprzedaży i płatnościach, przejął firmę Symec Technologies Limited.

Symec, założony w 2009 roku, jest wiodącą firmą zajmującą się rozwiązaniami w zakresie technologii mobilnych oraz usługami zarządzanymi, z siedzibą w Bristolu, w Wielkiej Brytanii i dodatkowym obiektem o powierzchni ponad 3200 metrów kwadratowych w Poznaniu, w Polsce. W ciągu ostatnich 14 lat, 72-osobowy zespół firmy stale się rozwijał, a zakres świadczonych przez nią usług jest idealnie dopasowany do oferty amerykańskiej firmy TRG.

"Symec zbudował reputację jednego z wiodących brytyjskich dostawców urządzeń mobilnych, łączności i usług zarządzanych" - powiedział prezes TRG Sean Kennedy. "Dołączenie tego zespołu do rodziny TRG pozwala nam znacznie rozszerzyć naszą działalność w Wielkiej Brytanii i Europie, jednocześnie zapewniając globalnie naszym klientom najwyższej klasy usługi".

TRG po raz pierwszy zaznaczyła swoją obecność w Europie w 2013 roku, uruchamiając centrum serwisowe w Nijmegen w Holandii. W 2019 roku firma rozszerzyła działalność do nowego obiektu w Haarlem. Przejęcie Symec dodaje znaczną wartość i możliwości usługowe zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w całej Europie, oraz jest kolejnym krokiem w intensywnych wysiłkach na rzecz globalnej ekspansji.

"Nasze zespoły łączy zaangażowanie w pomoc klientom w dostosowaniu się do ciągle zmieniającego się świata technologicznego" - dodał współzałożyciel firmy Symec, Phil Bruce. "Jesteśmy bardzo zbliżeni i zgodni w podejściu do rozwiązań zarządzanych. Wierzę, że klienci po obu stronach Atlantyku odniosą znaczne korzyści z tej nowej relacji."

"Jesteśmy podekscytowani dołączeniem do rodziny TRG" - powiedział prezes firmy Symec, David Glover. " Dzięki połączeniu naszej wiedzy operacyjnej i szerokiej oferty usługowej zwiększymy wartość dodaną dla naszych klientów, otwierając jednocześnie nowe, ekscytujące możliwości rozwoju i wzrostu dla naszych współpracowników.".

Jest to druga duża transakcja w 2023 roku dla TRG, która rozpoczęła rok od przejęcia Real World Communications Inc (RWC), odnoszącego sukcesy dostawcy urządzeń mobilnych oraz rozwiązań bezprzewodowych i sieciowych na rynku kanadyjskim. Przejęcie RWC było częścią dużej ekspansji kanadyjskich operacji TRG, w tym przeniesienia do większego obiektu w Toronto, w dzielnicy Scarborough oraz uruchomienia wewnętrznego rozwiązania szyfrowania przy płatnościach mobilnych.

TRG, posiadając swoje placówki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania cyklem życia produktu, oferując kompleksowe rozwiązanie, niezależne od dostawcy, etapu cyklu życia produktu oraz usługi.

"Ponieważ firmy stają się coraz bardziej globalne i mobilne, zarówno przejęcia RWC, jak i Symec zapewniają, że nadal będziemy liderami technologii przyszłości dla przedsiębiorstw, dostarczając ambitne rozwiązania zaprojektowane w celu usprawnienia wydajności operacyjnej naszych klientów" - powiedział Kennedy.

TRG zarządza ponad 10 milionami urządzeń i posiada ponad 5 000 klientów. W marcu 2023 roku, TRG została ponownie uznana za jednego z czołowych MSP w Ameryce Północnej, pojawiając się na liście CRN "Elite 150" trzeci rok z rzędu.

O firmie TRG

TRG jest globalnym, prywatnym dostawcą usług zarządzanych, który zarządza pełnym cyklem życia każdego urządzenia mobilnego w przedsiębiorstwie. Naszą misją jest wytyczanie przyszłości technologii dla przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie ambitnych rozwiązań dla urządzeń mobilnych z podejściem "sukces lub porażka".

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.trgsolutions.com

O firmie SYMEC:

Symec Technologies jest firmą świadczącą usługi zarządzane z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii, koncentrującą się na dostarczaniu i wspieraniu urządzeń mobilnych, oraz aplikacji. Firma została założona w 2009 roku i posiada oddziały w Polsce i Wielkiej Brytanii. Symec cieszy się dobrą reputacją dzięki doskonałej obsłudze klienta, innowacyjności i wiedzy technicznej. www.symec.co.uk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981720/3972120/TRG_Logo.jpg

SOURCE TRG