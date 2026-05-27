W wyniku fuzji działalności MONZA-ARES i Brain Institute powstanie jeden z czołowych prywatnych podmiotów szpitalnych w Rumunii

BUKARESZT (Rumunia), 27 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- MONZA-ARES, czołowa rumuńska prywatna grupa szpitalna specjalizująca się w kardiologii i złożonych zabiegach chirurgicznych, oraz Brain Institute, główne prywatne centrum neurochirurgiczne w kraju, ogłosiły dziś połączenie działalności w celu stworzenia jednej z czołowych prywatnych platform opieki zdrowotnej w Rumunii. Grupa jest wspierana przez amerykańską firmę private equity Highlander Partners i będzie koncentrować się na złożonych zabiegach chirurgicznych oraz wysokospecjalistycznej opiece medycznej w obszarach kardiologii, neurochirurgii, laryngologii, ortopedii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, ginekologii oraz pokrewnych specjalizacji.

Po fuzji Grupa MONZA-ARES zintegruje oraz wykorzysta wiedzę ekspercką, zespoły i akcjonariuszy Brain Institute, aby kontynuować szybki rozwój i konsolidację rynku jako platforma wysokiej jakości medycyny o wysokim stopniu złożoności, oparta na krajowej sieci obsługującej pacjentów z chorobami przewlekłymi i złożonymi schorzeniami. Oprócz flagowego Monza Hospital w Bukareszcie - jednego z czołowych prywatnych szpitali specjalizujących się w złożonych zabiegach chirurgicznych w Rumunii - grupa prowadzi placówki w Klużu-Napoce, Konstancy, Tulczy, Onești i Târgu Jiu, planując dalszą ekspansję geograficzną swoich szpitali, poliklinik i klinik stomatologicznych.

„W 2023 r. wspólnie z naszymi partnerami z MONZA-ARES przejęliśmy działalność naszego szpitala macierzystego, Monza Hospital - był to istotny kamień milowy w naszym przyspieszonym rozwoju. Dzisiejsze podpisanie umowy fuzji stanowi naturalny kolejny krok integracji Brain Institute z Grupą MONZA-ARES. Jesteśmy przekonani, że fuzja wzmocni działalność Monza Hospital i umożliwi nam dalsze przyspieszenie inwestycji w technologie oraz świadczenie wysokiej jakości innowacyjnej opieki" - powiedział dr Sergiu Stoica, kierujący oddziałem neurochirurgii mózgu i główny akcjonariusz Brain Institute.

„Z radością łączymy MONZA-ARES i Brain Institute - dwóch prywatnych podmiotów zaangażowanych w innowacje medyczne, którzy dokonali licznych przełomów w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej. Dzięki dalszemu wsparciu naszych amerykańskich inwestorów Grupa MONZA-ARES rozszerzy działalność poza pierwotną specjalizację ARES w zakresie kardiologii o takie dziedziny jak neurochirurgia mózgu i kręgosłupa, laryngologia, ortopedia dziecięca i chirurgia ogólna. Cieszy nas również fakt, że wielu lekarzy z zespołów obydwu podmiotów zdecydowało się zostać akcjonariuszami w ramach fuzji - jest to dowód ich zaufania do naszych perspektyw wzrostu i zaszczyt dla zespołu zarządzającego, że możemy powitać ich wśród akcjonariuszy" - dodała dr Geanina Durigu, dyrektor generalna Grupy MONZA-ARES.

„Modelowy szpital Grupy MONZA-ARES wkracza w nową, synergiczną fazę rozwoju, ponownie łącząc dwa silne zespoły medyczne i administracyjne w ramach tego, co historycznie było jednym szpitalem - obecnie powracającym do jednolitego zarządzania. Dysponujemy teraz łącznym potencjałem pozwalającym ponad dwukrotnie zwiększyć skalę działalności szpitalnej w ciągu najbliższych 3-5 lat, a także wsparciem naszych inwestorów w dalszym rozwijaniu możliwości Monza Hospital i ustanowieniu go referencyjnym centrum wykonującym złożone zabiegi chirurgiczne w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział Adrian Demusca, dyrektor generalny Monza Hospital.

„Postrzegamy tę fuzję jako przełomowy krok w naszym rozwoju - zarówno pod względem skali działalności, jak i możliwości leczenia przypadków o wysokim stopniu złożoności medycznej. Jesteśmy zaszczyceni, że wielu lekarzy zostało akcjonariuszami Grupy MONZA-ARES, a my zdecydowanie podążamy ścieżką wzrostu przy wsparciu zespołu lekarzy-akcjonariuszy, o jakim marzyłby każdy inwestor sektora ochrony zdrowia" - powiedział dr Adrian Stroilescu, współzarządzający partner Highlander Partners w Rumunii.

Transakcję wspierali następujący doradcy: po stronie MONZA-ARES - doradca prawny RTPR, doradca finansowy TS Partners, doradca podatkowy Contradiction oraz doradca ds. wyceny Quest Partners; po stronie Brain Institute - doradca prawny Mittel & Associates oraz doradca podatkowy Tax House. Raiffeisen Bank, bank finansujący Grupę MONZA-ARES, zorganizował finansowanie tej transakcji.

Brain Institute to nowoczesne centrum neurochirurgiczne utworzone w 2013 r. we współpracy z Monza Hospital pod kierownictwem dr. Sergiu Stoica, głównego neurochirurga. Przez ponad dekadę działalności Brain Institute stworzył solidny zespół lekarzy specjalizujących się w neurologii, neurochirurgii, laryngologii i ortopedii dziecięcej, którzy wykonują złożone, małoinwazyjne zabiegi.

MONZA ARES jest największą prywatną ogólnokrajową siecią specjalizującą się w kardiologii, oferującą rozwiązania terapeutyczne od mikroinwazyjnej kardiologii po chirurgię sercowo-naczyniową i kardiologię interwencyjną. Grupa posiada 7 ośrodków w Bukareszcie, Klużu-Napoce, Konstancy, Târgu Jiu, Tulczy i Onești, a także 3 wielospecjalistyczne kliniki w Klużu-Napoce specjalizujące się w kardiologii. Od 2019 r. większościowym właścicielem Grupy MONZA ARES jest amerykańska firma private equity Highlander Partners.

Highlander Partners, L.P. to firma inwestycyjna z siedzibą w Dallas zarządzająca aktywami o wartości przekraczającej 3 mld dolarów. Firma koncentruje się na inwestowaniu w przedsiębiorstwa działające w wybranych branżach, w których jej partnerzy posiadają znaczące doświadczenie operacyjne i inwestycyjne. Highlander Partners stosuje strategię inwestycyjną typu „buy and build", tworząc wartość poprzez wspieranie wzrostu spółek zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.highlander-partners.com.

