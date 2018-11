WeChat Mini Games zwiastuje nową epokę w świecie gier

Poza tym aplikacja WeChat od zawsze z poświęceniem wspierała deweloperów ze strony technicznej. Platforma WeChat nieustannie ułatwia tworzenie aplikacji, a także zapewnia wolność twórczą poprzez nowe funkcje i interfejsy API. Funkcja WeChat Mini Games obsługuje obecnie najpowszechniejsze w branży silniki deweloperskie, a poza tym platforma WeChat dodała ponad 30 funkcji bazujących na unikatowym ekosystemie WeChat, w tym rankingi znajomych i dopasowania przeciwieństw, a także ponad 200 różnych interfejsów API. Wraz z objęciem przez WeChat Mini Games roli pioniera w nowej epoce w świecie gier WeChat będzie nadal zachęcać deweloperów do wzbogacania gier poprzez wygodną, innowacyjną platformę otwartą.

Konferencję WeChat Mini Game Developer Conference można postrzegać jako formalne zaproszenie ze strony WeChat w kierunku zagranicznych deweloperów do dołączenia do rosnącego ekosystemu Mini Games. Co więcej, konferencja jest sygnałem tego, że branża będzie w krótce u progu zupełnie nowych możliwości. Wszyscy deweloperzy mogą wziąć udział w konferencji i przyłączyć się do budowy ekosystemu Mini Games!

Rejestracja: https://wechatminigamesanfrancisco.splashthat.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/779570/WECHAT_MINI_san_francisco.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/779578/WECHAT_MINI_qr_code.jpg