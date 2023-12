Świąteczny poradnik prezentowy - aktualne i stylowe trendy technologiczne z wykorzystaniem najnowszych produktów Huawei

SHENZHEN, Chiny, 9 grudnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Kiedy wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny, nadchodzi czas, aby ponownie odwiedzić sklepy i zaskoczyć swoich bliskich. Niezależnie od tego, czy jest to prezent wyrażający miłość i uznanie okazywane podczas Świąt Bożego Narodzenia, czy też upominek z życzeniami pomyślności mający pomóc danej osobie w rozpoczęciu Nowego Roku, z pewnością każdy z nas chciałby podarować prezent, który będzie jednocześnie funkcjonalny i modny. Bardzo często trudno jest wybrać podarunek, który sprosta obu wymaganiom, dlatego koncern Huawei przygotował specjalny poradnik dla poszukujących inspiracji konsumentów, obejmujący najciekawsze trendy w dziedzinie technologii lifestyle'owych.

Dodatki wykorzystujące technologię: stylowe urządzenia do noszenia

Jako że technologia przenika do szeregu obszarów związanych ze stylem życia, nie jest zaskoczeniem, że w minionym roku ostatecznie utworzyła ona nową podkategorię w dziedzinie mody. Obserwujemy obecnie, że coraz więcej produktów technologicznych nabiera eleganckiego wyglądu, tworząc nową hybrydę - „modną technologię", przyciągając coraz więcej zadowolonych użytkowników. Tego typu gadżety nie tylko zapewniają nowoczesny, atrakcyjny wygląd, ale także umożliwiają poprawę komfortu życia dzięki funkcjom sportowym, zdrowotnym i zwiększającym produktywność - bez rezygnowania ze stylowego wyglądu.

Wprowadzona ostatnio przez Huawei wytyczna „Moda Przyszłości" wprowadziła zaawansowane wzornictwo w najnowszych produktach do noszenia, wypełniając lukę między modą a technologią. Zaprezentowany w ubiegłym kwartale smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN wyposażono w elementy z 18-karatowego złota, każdy inkrustowany za pomocą tradycyjnych technik.

Koncern Huawei zaprezentował również niedawno swoje najnowsze słuchawki HUAWEI FreeClip, stanowiące połączenie kolczyków z klipsem z technologią douszną. HUAWEI FreeClip to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy preferują swobodę słuchania muzyki bez zakrywania uszu, dzięki czemu mogą intensywnie ćwiczyć, komfortowo korzystając z przewiewnych i wygodnych słuchawek. Jednocześnie elegancki wygląd zewnętrzny sprawia, że urządzenie jest na tyle uniwersalne, że może być wykorzystywane zarówno podczas sesji treningowej na siłowni, jak i codziennie w mieście.

Dobra kondycja w modzie: nadchodzi era zdrowia i lepszego samopoczucia

Modny styl życia nie ogranicza się już tylko do noszonej odzieży i butów, ale także do dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. Począwszy od świadomej diety po rytuały jogi, młodsi użytkownicy są coraz częściej przekonani, że prawdziwe piękno tkwi w ciele. Zapraszamy do rozpoczęcia noworocznej transformacji od wewnątrz do zewnątrz i realizowania celów sportowych i zdrowotnych dzięki potędze nowych technologii - poczynając od modnych innowacyjnych i inteligentnych urządzeń do noszenia Huawei.

Pod względem wyglądu zewnętrznego HUAWEI WATCH GT 4 i HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN odzwierciedlają estetykę tradycyjnych zegarków, jednak w rzeczywistości są to smartwatche z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i kondycji. Z myślą o użytkownikach, którzy stawiają na dobry wygląd i samopoczucie, HUAWEI WATCH GT 4 oferuje funkcje wspomagające holistyczną równowagę między zdrowiem fizycznym i psychicznym, wykorzystując udoskonaloną i dokładniejszą technologię monitorowania pracy serca TruSeenTM 5.5+, a także tryby zarządzania snem i kontroli stresu. Wprowadzono również opcję rejestrowania kalorii Stay Fit dla wszystkich, którzy poszukują bardziej precyzyjnego sposobu na monitorowanie swojego wydatku kalorycznego, niezależnie od tego, czy celem jest budowa masy mięśniowej, utrata tkanki tłuszczowej, czy też utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Specjalnie z myślą o osobach, które planują przenieść swoją aktywność fizyczną na nowy poziom, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN zapewnia jeszcze więcej innowacyjnych funkcji sportowych i zaawansowanych technologii monitorowania. Jest to zaawansowany system komputerowy cechujący się wodoodpornością na poziomie 10ATM, co czyni go idealnym narzędziem dla nurków, łączącym skomplikowany sprzęt w jedno inteligentne urządzenie do prowadzenia statystyk nurkowania - niezależnie od tego, czy jest to nurkowanie techniczne czy swobodne. Dla miłośników pieszych wędrówek, wspinaczki górskiej i ekstremalnych przygód HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN został wyposażony w tryb Expedition umożliwiający korzystanie z narzędzi niezbędnych do przemierzania niezbadanych terenów, takich jak wysoce precyzyjny lokalizator GNSS i systemy ostrzegania przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Inteligentniejsze życie: skuteczne narzędzia wspomagające pracę i codzienne życie

Ponieważ sztuczna inteligencja błyskawicznie znajduje integralne miejsce w naszym codziennym życiu, konsumenci uczą się korzystać z jej dobrodziejstw na co dzień, zwiększając tym samym swoją wydajność i produktywność. Korzystając z inteligentnych technologii, można obecnie prowadzić zdecydowanie wygodniejsze życie i jeszcze efektywniej pracować. Co więcej, w czasach, gdy praca hybrydowa i mobilność stają się dla większości normą, klienci potrzebują odpowiedniej równowagi między wygodą, wydajnością i mobilnością, co pozwoli im zoptymalizować środowisko pracy. Poniżej przedstawiono wybrane produkty technologiczne, które pomogą dokonać transformacji dotychczasowego sposobu pracy.

Obecnie, gdy praca hybrydowa stała się normą dla pracowników na całym świecie, posiadanie przenośnego, mobilnego biura jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wychodząc naprzeciw temu rosnącemu zapotrzebowaniu, firma Huawei odświeżyła swoje najbardziej prestiżowe komputery i tablety, koncentrując się na dużych ekranach i niewielkiej wadze, zapewniając użytkownikom odpowiednią powierzchnię ekranu i moc obliczeniową, które pozwolą im wykonywać swoje obowiązki wszędzie tam, gdzie się znajdują. Najnowsze modele HUAWEI MateBook D 16 i HUAWEI MatePad Pro 13,2 cala są cieńsze i lżejsze niż kiedykolwiek, a jednocześnie oferują użytkownikom ogromną przestrzeń ekranu do pracy, umożliwiając im wygodną wielozadaniowość podczas pracy.

Z myślą o swobodnym prowadzeniu spotkań lub rozmów osobistych najnowsze słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 wyposażono w nowoczesną technologię cichych konferencji Huawei Pure Voice 2.0, która gwarantuje 2,5-krotnie lepszy odbiór głosu podczas połączeń głosowych i wideo, co oznacza, że użytkownicy mogą skonfigurować dogodne środowisko połączeń wideo i głosowych, nawet gdy znajdują się na zatłoczonym dworcu kolejowym lub w gwarnej przestrzeni biurowej. Natomiast dla tych, którzy poszukują dodatkowej funkcji wielozadaniowości w podróży, składany ekran HUAWEI Mate X3 umożliwia aktywację podzielonego ekranu, co pozwala na robienie notatek na telefonie nawet podczas rozmowy wideo z współpracownikiem.

Podczas okresów odpoczynku, produktywność jest równie ważna, aby upewnić się, że wykorzystujemy ten czas jak najlepiej. Z pewnością doceniony zostanie zwiększony rozmiar ekranu MatePad Pro 13,2 cala, a także szereg możliwości jego wykorzystania: od szkicowania ilustracji po oglądanie ulubionych filmów. Dzięki pełniejszej wizualizacji szczegółów i kolorów użytkownicy będą mogli w pełni zaangażować się i skupić na swoich pasjach.

Wspieranie kreatywności we wszystkich aspektach życia

Każdy z nas ma coś z artysty. Niezależnie od tego, czy będzie to pisanie, rysowanie, taniec, fotografia czy muzyka, każdemu potrzebna jest przestrzeń do wyrażania siebie i korzystania z daru wyobraźni - tylko w ten sposób możemy uczynić życie pełniejszym. Na szczęście obecnie technologia umożliwia swobodne tworzenie wyrażające twórczość na każdym poziomie zaawansowania. Wyzwaniem na nadchodzący rok może być wyzwolenie w sobie lub ukochanej osobie wewnętrznego artysty z wykorzystaniem prezentowanych produktów.

Najnowszy flagowy smartfon Huawei HUAWEI P60 Pro jest wyposażony w aparat fotograficzny Ultra Lighting Telephoto Camera, który rewolucjonizuje jakość fotografii dzięki światłu, oferując nowe kreatywne możliwości, które użytkownicy mogą odkrywać podczas robienia zdjęć, zwłaszcza w trybie Super Moon Scene.

Model HUAWEI Mate X3 jest również wyposażony w podobne funkcje fotograficzne, które zapewniają więcej możliwości dzięki trybowi Flex-Stop. Umożliwia to użytkownikowi uwolnienie dłoni i fotografowanie pod różnymi kątami w trybie Flex-Stop, obsługującym również fotografowanie poklatkowe, wspierając pełnię kreatywnego potencjału.

Najnowsze tablety Huawei to inteligentne narzędzia dla osób kreatywnych, które zapewniają płynność procesu twórczego. I tak na przykład ilustratorzy i redaktorzy mogą korzystać z zaawansowanego wyświetlacza HUAWEI X-TrueTM Display w tablecie HUAWEI MatePad Pro 13,2 cala, który gwarantuje im wizualną perfekcję, jakiej potrzebują na potrzeby tworzenia z dużą szczegółowością i głębią.

Teraz dostępne w najlepszych cenach

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z aktualnych promocji i rabatów na wszystkie produkty w ramach świątecznej kampanii Huawei „Moda na nowości"!

Więcej informacji na temat poszczególnych produktów można znaleźć na stronie consumer.huawei.com.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2296419/image_5030229_32131321.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2296420/image_5030229_32131539.jpg