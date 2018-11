Wyrazy uznania dla odważnych: platforma WeChat Mini Games wdraża program zachęt kreatywności w celu krzewienia innowacji wśród globalnych deweloperów

Niedawno WeChat wdrożył program zachęt kreatywności w WeChat Mini Games w celu krzewienia innowacji na platformie. Program obejmuje wyróżnianie najbardziej kreatywnych gier certyfikatem „Creativity-Certified", korzystniejsze plany dystrybucji przychodu oraz zapewnianie początkowego ruchu. Wszystkie Mini Games z kreatywną fabułą, grafiką, muzyką lub historią mogą złożyć wniosek o włączenie do programu. Mini gry z certyfikatem „Creativity-Certified" mogą liczyć na nawet do 20% więcej udziałów w przychodzie w porównaniu do innych Mini Games. Jednocześnie trafi do nich początkowy ruch z platformy w celu zapewnienia pomyślnej premiery. Ponadto platforma WeChat Mini Games skupiła się na wdrożeniu funkcji chroniących oryginalność i interesy twórców gier, w tym mechanizmy zgłaszania naruszenia praw autorskich oraz zarządzania prawami autorskimi. Środowisko sprzyja więc innowacji, wspierając deweloperów w realizacji kreatywnych ambicji i śledząc ich szybki rozwój w większym ekosystemie WeChat.

Google i Game Closure podjęły szybkie działania w celu wdrożenia Mini Games na WeChat, pokazując kreatywność przez wykorzystanie elementów społecznych platformy

Dwie WeChat Mini Games, „Guess My Sketch" autorstwa Google AI China i „Linsane Hoops" Game Closure zostały zaprezentowane na wydarzeniu WeChat Mini Game Developer Conference w San Francisco, które odbyło się 12 listopada. Obie z tych wyróżniających się gier charakteryzuje przełomowa kreatywność i integracja niepowtarzalnych funkcji platformy. To właśnie te cechy pomogły grom w zdobyciu jednogłośnego poparcia ze strony milionów użytkowników. W przyszłości oczywiście coraz więcej Mini Games będzie priorytetowo traktować kreatywne treści i fabuły w celu przyciągnięcia i utrzymania graczy.

Z bazą użytkowników WeChat liczącą ponad 1 miliard platforma WeChat Mini Games staje się żyznym gruntem dla deweloperów gier

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie finansowym Tencent za trzeci kwartał liczba miesięcznych aktywnych użytkowników WeChat przekroczyła 1 miliard. Ze względu na ciągłe ulepszanie różnorodnych funkcji WeChat stał się symbolem nowoczesnego stylu życia i zbudował jeden z największych, najbardziej zróżnicowanych ekosystemów internetowych na świecie. Platforma WeChat Mini Games rozrosła się do 310 milionów użytkowników od premiery w grudniu 2017 r., tym samym uwalniając ogromny potencjał handlowy i bez wątpienia stając się żyznym gruntem dla deweloperów gier liczących na monetyzację twórczości.

W przyszłości platforma Mini Games planuje podjęcie współpracy z deweloperami z całego świata w budowaniu jeszcze większego i bardziej zróżnicowanego ekosystemu, wykorzystując do tego ogromny ruch WeChat. Skupiając się na kreatywności, WeChat Mini Games ma nadzieję na przyciągnięcie i zaoferowanie korzyści dla innowacyjnych twórców gier poprzez większe sukcesy komercyjne na platformie.

