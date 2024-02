YouLend zawiera umowę z J.P. Morgan, w ramach której do małych i średnich przedsiębiorstw trafi dodatkowe 4 mld GBP finansowania

LONDYN, 8 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- YouLend, wiodąca globalna platforma embedded finance, ogłosiła zakończenie transakcji prywatnej sekurytyzacji we współpracy z J.P. Morgan, działającym jako wierzyciel uprzywilejowany, oraz Castlelake, L.P. jako emitentem długu podporządkowanego. Ta kluczowa umowa umożliwia YouLend udzielenie dodatkowego finansowania opartego na przychodach dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na łączną kwotę 4 mld GBP. Środki te będą dostępne poprzez globalne platformy e-commerce, firmy technologiczne oraz dostawców usług płatniczych, w tym m.in. Amazon, Dojo, eBay oraz Pyszne.pl (Just Eat Takeaway.com.)

Współpraca z J.P. Morgan stanowi wyraźny sygnał zaangażowania YouLend w zasilanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – kluczowych podmiotów gospodarczych – poprzez eliminację luk w ich finansowaniu. Wykorzystując zaawansowany model decyzyjny oparty na sztucznej inteligencji, YouLend dąży do zwiększenia inkluzywności finansowej, precyzyjnie oceniając sytuację przedsiębiorstw i otwierając drzwi do finansowania dla tych MŚP, które go najbardziej potrzebują. Ta innowacyjna strategia nie tylko wspiera rozwój biznesu, ale również wzmacnia stabilność ekonomiczną, tworząc bardziej sprawiedliwe warunki dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw na wszystkich etapach ich rozwoju.

Komentarz Andersa Torpe Christoffersena, dyrektora finansowego YouLend: „Podpisanie umowy z J.P. Morgan stanowi istotny kamień milowy dla YouLend. Ta strategiczna współpraca umożliwia nam udzielenie dodatkowego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na łączną kwotę prawie 4 mld GBP. Jest to wyraz naszego zobowiązania do wspierania wzrostu i stabilności finansowej tych podmiotów. Dzięki temu partnerstwu umacniamy naszą pozycję jako lidera w sektorze finansowania MŚP oraz potwierdzamy nasze zaangażowanie w rozwój gospodarczy.".

Dzięki finansowaniu od J.P. Morgan, YouLend będzie w stanie zwiększyć wolumen udzielanych pożyczek. To otworzy nowe możliwości dla coraz większej liczby przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, które poszukują łatwego dostępu do usług finansów wbudowanych. Poprzez zmniejszenie kosztów kapitału po stronie YouLend, umowa umożliwi realizację naszych ambicji oferowania globalnym partnerom i współpracującym z nami handlowcom najbardziej konkurencyjnego oprocentowania oraz najkorzystniejszych warunków na rynku. To krok naprzód w naszym zaangażowaniu w rozwój ekosystemu finansów wbudowanych, który służy przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

Komentarz Ahmeda Bakkara, dyrektora wykonawczego w Securitized Products Group w J.P. Morgan, dotyczący transakcji z YouLend: „Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z YouLend w zakresie udzielenia dodatkowych środków. Z optymizmem patrzymy na szanse, jakie otwierają się przed małymi przedsiębiorstwami w Wielkiej Brytanii i Europie dzięki dodatkowej ofercie finansowania na YouLend. MŚP mają ok. 50% udziału w PKB Wielkiej Brytanii, stanowiąc siłę napędową jej gospodarki, dlatego z przyjemnością zawieramy tę transakcję z YouLend, bowiem przyczyni się ona do rozwoju sektora kredytów specjalistycznych i zwiększy dostępność kapitału dla wiarygodnych przedsiębiorstw".

Jeszcze przed zawarciem umowy, platforma YouLend ogłosiła osiągnięcie istotnego kamienia milowego poprzez przekroczenie progu 150 tysięcy umów finansowania udzielonych MŚP w Wielkiej Brytanii, UE i USA od czasu jej powstania w 2015 roku. Według szacunków, MŚP korzystające ze wsparcia YouLend odnotowały 26-procentowy wzrost sprzedaży w okresie 6 miesięcy od momentu uzyskania finansowania, co przyczyniło się do zasilania PKB przychodami rzędu 6,8 miliarda funtów brytyjskich z kluczowych rynków obsługiwanych przez YouLend. To znaczące osiągnięcie, które potwierdza skuteczność modelu finansowania oferowanego przez YouLend i jego pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw.

J.P. Morgan dołącza do grona dostawców kapitału, w którym znajdują się m.in. AllianzGI i Castlelake, L.P., jako partner YouLend.

Uwagi dla redaktorów

YouLend

YouLend jest najpopularniejszą platformą finansowania wbudowanego wśród największych na świecie platform handlu elektronicznego i usług płatniczych, w tym eBay, Shopify, Dojo, Mastercard, Google, Just Eat Takeaway.com czy Takepayments.

Nasze aplikacje i interfejsy programowania pozwalają partnerom rozbudowywać ofertę elastycznych produktów finansowania dla bazy handlowców, nie musząc przy tym ponosić ryzyka kapitałowego.

Dzięki bazującym na sztucznej inteligencji rozwiązaniom YouLend w zakresie oceny ryzyka kredytowego dostęp do preferencyjnego finansowania zyskuje większa niż kiedykolwiek liczba handlowców i MŚP.

Z naszych usług mogą korzystać podmioty działające w ponad 8 regionach obejmujących Wielką Brytanię, UE i USA. Dowiedz się więcej na temat tego, jak tworzymy wartość dla naszych partnerów i ich klientów na naszej stronie www.youlend.com .

YouLend Limited należy do Banking Circle Group, której większościowym udziałowcem jest EQT.