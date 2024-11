Z AliExpress świąteczny sezon zakupowy trwa dłużej, oferując najlepsze oferty specjalne i zniżki na Black Friday

- Dobre wieści dla 9 z 10 Europejczyków, którzy kupią prezenty nawet dla 15 osób -

Akcja z okazji Black Friday potrwa od 22 listopada do 3 grudnia, proponując duże zniżki na produkty

Jeszcze więcej okazji do wygrania nagród w zabawie „Potrząśnij i wygraj" i odblokowania dodatkowych zniżek i kuponów zniżkowych

Nowe badania AliExpress wskazują, że 90% Europejczyków kupi prezenty dla nawet 15 osób, wydając przeciętnie ponad 50 EUR na pojedynczy prezent

HANGZHOU, Chiny, 19 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa platforma handlu detalicznego AliExpress kontynuuje sezon świątecznych zakupów z ofertami specjalnymi Black Friday. Po odbywającym się w tym miesiącu globalnym festiwalu zakupowym na Dzień Singla, platforma przedłuża sezon zniżek ofertami specjalnymi na Black Friday, które będą obowiązywać od 22 listopada do 3 grudnia.

Black Friday szybko stał się nową tradycją w europejskim kalendarzu zakupów, sygnalizując rozpoczęcie sezonu świątecznych zakupów w poszukiwaniu prezentów. W tym roku Europejczycy zamierzają hojnie obdarować swoich bliskich - nowe badanie od AliExpress wskazuje, że ponad 90% (91,4%) [1] ankietowanych Europejczyków [2] kupi prezenty dla nawet 15 osób i planuje wydać średnio 50 EUR na każdy z nich.

Europejskie trendy dotyczące kupowania prezentów świątecznych

W Hiszpanii więcej mieszkańców tego kraju (95%) [1] zamierza kupić prezenty dla nawet 15 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii listy prezentów są jeszcze dłuższe - 15% [3] Brytyjczyków stwierdziło, że kupi prezenty dla więcej niż 15 osób.

Młodsze pokolenia obdarują więcej osób niż przedstawiciele starszych pokoleń [2]. Europejczycy reprezentujący Gen Z czterokrotnie częściej (16%) kupią prezenty dla ponad 15 osób w porównaniu do pokolenia Baby Boomers (4%).

[1] Łącznie kategorie „0", „1-5", „6-10", „11-15"

[2] Kolejne stwierdzenia dotyczą respondentów biorących udział w badaniu

[3] Łącznie kategorie „16-20", „21-15", „26-30", „31-35", „36-40", „41-50"

Porównanie wydatków między płciami

Zazwyczaj mężczyźni w Europie wydają więcej na prezenty niż kobiety. Na przykład we Włoszech mężczyźni spodziewają się wydać o 15% więcej na każdy z prezentów w porównaniu do kobiet (50 EUR wobec 43 EUR). W Polsce mężczyźni wydadzą o 13% więcej od kobiet (ponad 215 PLN w porównaniu do mniej niż 190 PLN), a we Francji mężczyźni planują wydać 12% więcej na pojedynczy prezent niż kobiety (62 EUR wobec 54 EUR).

Na większości rynków dane wskazują na równość między płciami pod względem liczby osób, dla których Europejczycy zamierzają kupić prezenty, jednak w Niemczech kobiety obdarują więcej osób niż przedstawiciele płci męskiej.

Rzadkie zjawisko kupowania prezentów dla siebie

Obdarowując innych, wielu Europejczyków rzadko myśli o sprawieniu sobie prezentu - 13% europejskich konsumentów nigdy nie kupuje sobie podarunków. Brytyjscy konsumenci należą do najbardziej niechętnych w tym zakresie - jedna czwarta z nich (25%) twierdzi, że nigdy nie kupiłaby prezentu dla siebie - z kolei w Hiszpanii zaledwie 6% konsumentów podziela to zdanie.

W Europie niechęć sprawiania sobie prezentów jest najbardziej widoczna wśród osób w wieku powyżej 55 roku życia, podczas gdy młodsze pokolenia kupują prezenty dla samych siebie chętniej - tylko 3,84% osób w wieku 18-24 lat podziela rezerwę w tym zakresie.

Dane pokazują, że ograniczenia budżetowe są najczęstszym powodem (29%), dla którego ludzie odmawiają zakupów dla siebie. Jest to szczególnie prawdziwe we Włoszech, gdzie 37% konsumentów prawdopodobnie przyzna, że odczuwa ograniczenia budżetowe.

Na wszystkich rynkach jedna na dziesięć osób (11%) stwierdza, że czeka na obniżkę ceny, zanim kupi coś dla siebie. Do najbardziej nastawionych na okazje należą Polacy - 14% twierdzi, że czeka na spadek ceny.

Jednocześnie niektórzy konsumenci (14%) po prostu wolą dawać prezenty innym. Kupujący z Francji (18%) najczęściej preferują obdarowywanie innych, co dotyczy zaledwie 9% konsumentów w Wielkiej Brytanii.

Spraw sobie frajdę w Black Friday dzięki zabawie „Potrząśnij i wygraj"

Poza ofertami specjalnymi i zniżkami podczas sprzedaży w ramach Black Friday, AliExpress kontynuuje popularną zabawę „Potrząśnij i wygraj", dając klientom szansę zdobycia specjalnych nagród i ofert. Wystarczy potrząsnąć telefonem lub tabletem, aby odblokować dostęp do nagród*, od kuponów zniżkowych** po nagrody fizyczne, których lista jest codziennie aktualizowana i obejmuje konsole do gry, bezprzewodowe słuchawki i inne.

Szybkie i bezpłatne opcje dostawy

Kupujący na AliExpress mogą korzystać z szybkich i niezawodnych opcji dostawy. Dostawy zagraniczne do Hiszpanii zajmują zaledwie 3-5 dni, do Wielkiej Brytanii i Francji - 7 dni, do Włoch - 7-10 dni, a do Polski 7-16 dni. Aby dodatkowo podnieść komfort klientów, platforma oferuje*** darmową wysyłkę i zwroty, które zapewniają płynność i wygodę zakupów.

„Dla wielu osób Black Friday oznacza rozpoczęcie odliczania do świątecznego okresu zakupów. Nowe badania wskazują, że Europejczycy hojnie obdarowują innych prezentami, a większość z nich kupuje podarunki dla do 15 osób. W tym roku AliExpress ułatwia sprawienie każdej osobie z listy idealnego prezentu dzięki niesamowicie bogatej ofercie i zniżkom" - powiedział Gary Topp, dyrektor handlowy AliExpress na Europę.

* Nagrody podlegają opłacie w wysokości 0,1 USD związanej z przetwarzaniem zamówienia.

** Kody z kuponów można wykorzystać w celu otrzymania zniżki na zamówienia na AliExpress. Zniżka 35€ przy zamówieniach powyżej 200 € oraz 100 € przy zamówieniach powyżej 500€.

*** Do darmowej wysyłki i zwrotów mają zastosowanie pewne wyjątki.

AliExpress

AliExpress, który powstał w 2010 r., jest globalną platformą e-handlową stworzoną z myślą o dostarczaniu lepszych wrażeń z zakupów setkom milionów konsumentów w ponad 200 krajach i regionach na świecie.

Censuswide i badania

Badania przeprowadziła firma Censuswide na próbie 11 000 respondentów w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce (reprezentatywna próba krajowa 18+). Dane zbierano od 8 października 2024 r. do 16 października 2024 r.

