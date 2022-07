Zaawansowane szkolenia i praca zespołowa w dziedzinie nawigacji powietrznej z MITRE, elitarnym ośrodkiem badawczym w Stanach Zjednoczonych, zapewniane przez Ineco

WASZYNGTON, 14 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Prezes Ineco, Sergio Vázquez Torrón, w amerykańskiej organizacji Centrum Zaawansowanych Systemów Lotniczych (ang. Center for Advanced Aviation System Development; CAASD) MITRE, oficjalnie rozpoczął proces przygotowania seminariów, które zostaną zaoferowane czterem najlepszym młodym inżynierom lotniczym tej publicznej spółki inżynieryjnej. Ineco pozostaje w stałej relacji z MITRE od niemal dwóch dekad w zakresie zadań związanych z badaniami i rozwojem nowych metodologii projektowania przestrzeni powietrznej, realizacji zaawansowanych koncepcji kontroli ruchu powietrznego oraz wykorzystania i analizy narzędzi programowych wykorzystywanych do oceny nawigacji powietrznej. Oba podmioty wzmocniły swoje relacje podpisując w 2019 r. umowę o współpracy w zakresie kwestii technicznych, transferu wiedzy i wspólnego udziału w projektach, którymi są zainteresowane na szczeblu międzynarodowym.

Seminaria organizowane w ramach programu przyciągania i zatrzymywania talentów (AYREA), który Ineco realizuje od 2019 r. i w którym wzięło udział 109 stażystów, zajmą trzy lub cztery dni w ostatnim kwartale roku. Będzie to pierwsza faza procesu selektywnego szkolenia. Zajęcia obejmą m.in. prezentacje ekspertów dotyczące najlepszych praktyk MITRE i narzędzi należących do MITRE, takich jak TARGETS - model symulacji ruchu lotniczego i system oceny tras do projektowania przestrzeni powietrznej terminali, który potrafi ocenić dostępność lotniczą projektów nowych tras terminalowych, lub ASIAS - system analizujący bezpieczeństwo powietrzne w celu identyfikacji potencjalnych incydentów w ruchu powietrznym, wykorzystujący ogromną bazę zapisanych danych lotu obejmujących niemal każdy statek powietrzny przelatujący przez Stany Zjednoczone. Odbędzie się również wizyta w laboratoriach MITRE, gdzie symulatory kokpitu lotniczego oceniają wpływ, zarówno operacyjny, jak i środowiskowy, nowych projektów przestrzeni powietrznej oraz reakcję pilotów związaną z wynikającym z nich nakładem pracy.

Podczas wizyty, Vázquez Torrón nie tylko dokonał przeglądu bieżących projektów, ale też omówił trendy techniczne i możliwości rozszerzenia wspólnych programów.

Zaawansowane technologie w służbie zarządzania ruchem powietrznym

Zarządzanie ruchem powietrznym obejmuje liczne czynności i ogólnie wiąże się z zastosowaniem zaawansowanych technicznie rozwiązań do rozwiązywania złożonych problemów. MITRE ściśle współpracuje z Federalną Administracją Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) w zakresie projektowania systemów nowej generacji dla przestrzeni powietrznej. MITRE posiada jedne z najbardziej zaawansowanych możliwości w zakresie modelowania technicznego, symulacji i analizy do oceny usprawnień obecnych systemów i przewidywania przyszłych operacji w celu, przykładowo, uwzględnienia bezzałogowych systemów i usług latających (UAS) lub integracji i zarządzania nowym komercyjnym ruchem kosmicznym.

Ineco, hiszpańska publiczna spółka inżynieryjna będąca częścią Grupy MITMA (Ministerstwo Transportu, Mobilności i Programów Miejskich), jest liderem w zakresie usług, projektów i badań systemów i działań w zakresie nawigacji powietrznej i posiada przeszło 20 lat doświadczenia w kraju i za granicą w tej dziedzinie. To jedyny hiszpański podmiot uznawany przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i drugi, po Enaire, który uzyskał certyfikację jako podmiot projektujący struktury przestrzeni powietrznej zgodnie z Rozporządzeniem UE 2020/469. Wśród innych realizacji dla MITRE wyróżnia się narzędzie EOS opracowane wewnętrznie przez Ineco, aby wspierać projektowanie procedur dla przyrządów pokładowych, wykorzystywane do analizy potencjalnych przeszkód, które statek powietrzny może napotkać w locie i zapewnienia, że utrzymuje on od nich minimalną bezpieczną odległość.

Więcej o Ineco i MITRE: https://www.ineco.com/webineco/sites/default/files/Ineco_Mitre_profiles.pdf

