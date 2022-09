"Regressar às aulas, regressar à diversão" com a Wondershare: encha o seu novo ano escolar com diversão, alegria e criatividade, enquanto os grandes prémios aguardam

A Wondershare traz a energia do verão aos alunos, pais e educadores para o novo ano escolar e torna-o mais memorável do que nunca.

VANCOUVER, BC, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/-- A época de regresso às aulas não se trata apenas de preparar almoços e materiais escolares, mas também de preparar-se para os momentos cheios de energia e gargalhadas. A Wondershare, a empresa líder de software, lança a campanha "Regressar às aulas, regressar à diversão" para incentivar alunos, pais e educadores a entrarem no ano letivo da forma mais memorável. Quer seja um aluno ansioso por conhecer os colegas, um pai/mãe que finalmente começa a desfrutar de tempo livre ou um educador que está pronto para inspirar, junte-se ao desafio online que começa agora e decorre até 30 de setembro de 2022.

Para entrar no desafio online "Regressar às aulas, regressar à diversão", basta criar um vídeo que destaque todos os momentos divertidos de regresso às aulas e de verão, partilhando-o com #BacktoSchoolCreation e identificando a Wondershare no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. Oito vencedores serão selecionados com base em dois critérios: a qualidade do conteúdo e o número de envolvimento (gostos e comentários). Os grandes prémios incluem um MacBook Air com o chip M2, dois auscultadores sem fios Beats Studio 3 e 5 cartões de oferta eletrónicos no valor de 100 USD para o supermercado Target.

Na era digital, em que a informação é facilmente acessível, todos são e têm o potencial de serem criadores. "Isso é incrível porque um novo ano letivo não se trata apenas de crianças que vão para a escola, mas também de educadores que têm a oportunidade de chegarem a alunos de todo o mundo através de plataformas de aprendizagem online", afirmou Shaan Jahagirdar, Diretor de Design da Wondershare. "E, para os pais, é uma excelente oportunidade de descobrirem, aprenderem ou criarem vídeos para concretizarem os seus passatempos. Esta é a altura ideal para fazer vídeos curtos, Reels ou TikToks." A Wondershare oferece aos utilizadores uma grande variedade de ferramentas criativas fáceis de utilizar com imensas funcionalidades, para que possam criar uma história sem esforço e espalhar energia positiva na comunidade online.

Para aumentar as hipóteses de ganhar, torne os vídeos mais divertidos e atraentes ao adicionar efeitos, títulos, transições, músicas e modelos com o software criativo versátil da Wondershare, incluindo:

Filmora — o editor de vídeo principal para utilizadores de qualquer nível.

— o editor de vídeo principal para utilizadores de qualquer nível. FilmoraGo — o editor de vídeo móvel para fazer vídeos divertidos em qualquer lugar.

— o editor de vídeo móvel para fazer vídeos divertidos em qualquer lugar. Filmstock — a biblioteca de vídeos repleta de efeitos modernos, imagens/músicas predefinidas.

— a biblioteca de vídeos repleta de efeitos modernos, imagens/músicas predefinidas. DemoCreator — o apresentador de ecrã que torna as apresentações online cativantes.

— o apresentador de ecrã que torna as apresentações online cativantes. Anireel — o criador de animações que cria vídeos explicativos animados de forma rápida e fácil.

A Wondershare também oferece software de utilidade pública, PDF e soluções de criação de diagramas para que pais e educadores possam ficar tranquilos durante o ano letivo:

PDFelement — a solução PDF que permite aos utilizadores editar, converter e assinar PDFs em qualquer dispositivo.

— a solução PDF que permite aos utilizadores editar, converter e assinar PDFs em qualquer dispositivo. EdrawMax — a solução de criação de diagramas que ajuda os utilizadores a visualizar as suas ideias com facilidade.

— a solução de criação de diagramas que ajuda os utilizadores a visualizar as suas ideias com facilidade. EdrawMind — a ferramenta de mapeamento mental que ajuda os utilizadores a capturar e organizar cada ideia.

— a ferramenta de mapeamento mental que ajuda os utilizadores a capturar e organizar cada ideia. FamiSafe — a aplicação de controlo parental que protege as crianças de forma abrangente.

Não se esqueça de aproveitar as ofertas de tempo limitado para o software acima e poupar até 60% aqui https://www.wondershare.com/backtoschool.html. A campanha "Regressar às aulas, regressar à diversão" começa hoje. Visite o site https://www.wondershare.com.br/ e siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube para obter mais informações.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

Contacto para a comunicação social

Shearer Wang

Wondershare

[email protected]

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1885131/image_1.jpg

Vídeo — https://www.youtube.com/watch?v=-fVF4p80AE4

Logótipo — https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

SOURCE Wondershare