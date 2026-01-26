UnionPay em Davos 2026: mostrando a resiliência econômica da China para um novo plano de desenvolvimento global

DAVOS, Suíça, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A UnionPay foi recentemente convidada para a Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (FEM) (conhecida como Davos de Inverno), realizada na Suíça. Em 21 de janeiro, Dong Junfeng, presidente da UnionPay, falou como palestrante em uma mesa redonda temática intitulada "Economia chinesa: totalmente emergente?" Durante a discussão, Dong se envolveu com outros membros do painel em tópicos-chave, incluindo as tendências de desenvolvimento econômico da China, o crescimento impulsionado pela inovação e a contribuição da China para a economia global. O diálogo destacou a forte resiliência e o potencial de crescimento da economia da China, e ressaltou o papel fundamental da UnionPay no apoio à circulação econômica doméstica da China, estimulando novas forças produtivas de qualidade e promovendo a cooperação econômica global.

image

A UnionPay inova o pagamento para facilitar a atualização do consumo na China

Em meio a crescentes riscos e desafios econômicos globais, a "resiliência" continua a ser uma característica definidora da economia da China. Em 2025, o PIB da China cresceu 5% em relação ao ano anterior, ultrapassando CNY 140 trilhões no total. Dong observou que a estabilidade de longo prazo e o crescimento sustentado da China decorrem de vários fatores positivos, incluindo o planejamento de desenvolvimento de longo prazo do governo e a orientação política eficaz, a vitalidade mais forte dos participantes do mercado, a atualização do consumo e o aumento da demanda doméstica, dos quais os dois últimos são os mais críticos.

No nível político, a China continua avançando no novo paradigma de desenvolvimento, no qual as circulações domésticas e internacionais se reforçam mutuamente. O 15 .º Plano Quinquenal apela explicitamente a iniciativas especiais para impulsionar o consumo e expandir a oferta de bens e serviços de consumo premium, proporcionando uma salvaguarda fundamental para o crescimento económico sustentado.

Do lado da demanda, novas tendências de consumo, modelos de negócios e casos de uso estão surgindo em ritmo acelerado. Os dados da UnionPay mostram um crescimento constante na escala do pagamento digital no setor de consumo da China; novos modelos de negócios, como e-commerce de transmissão ao vivo, e-commerce transfronteiriço, varejo instantâneo e economia de compartilhamento, estão ganhando destaque rapidamente; os gastos com esportes de inverno e turismo aumentaram mais de 50%, enquanto os pagamentos transfronteiriços cresceram de forma constante, com gastos de entrada acima de 60%. Essas tendências indicam uma mudança no consumo das famílias de produtos tradicionais para casos de uso diversificados, de alta qualidade e inteligentes. As mudanças estruturais nos gastos do consumidor estão remodelando os impulsionadores do crescimento econômico, pois o consumo é impulsionado por bens e serviços, e não apenas por bens. Essas mudanças levaram à transição para uma produção leve e personalizada e aceleraram as inovações no fornecimento de produtos.

Em linha com essas tendências, a UnionPay alavanca sua força no pagamento e contribui para a expansão do mercado consumidor em volume e qualidade por meio da inovação tecnológica e da atualização de serviços. A empresa tem vindo a construir uma rede de pagamentos que abrange casos de uso online e na loja, tanto no mercado nacional como internacional, ao mesmo tempo que otimiza as experiências de pagamento e reduz os custos de transação. Esses esforços desbloquearam efetivamente o potencial de gastos e forneceram um forte apoio ao aumento da vitalidade comercial, tornando a UnionPay um acelerador fundamental para o crescimento econômico contínuo da China.

Novas forças produtivas de qualidade habilitadas por IA: a UnionPay está fazendo esforços ativos para construir um ecossistema alimentado por IA

Campos emergentes como a inteligência artificial (IA) estão a tornar-se motores críticos do ganho de produtividade e do crescimento económico sustentado. Dong observou que a febre global da IA nos últimos anos testemunhou avanços em grandes modelos de linguagem, tecnologias multimodais e agentes inteligentes, acelerando a ampla adoção da IA. Ao melhorar a eficiência, otimizar modelos e transformar ecossistemas, a IA está a desencadear novas forças produtivas de qualidade e a tornar-se um motor disruptivo do crescimento económico, com o setor de pagamentos na vanguarda da aplicação da IA.

Em termos de melhoria da eficiência, a IA contribui para reduzir os custos e aumentar a eficiência na produtividade pessoal, nas operações corporativas, na colaboração industrial e na tomada de decisões, automatizando tarefas repetitivas, otimizando os processos de tomada de decisão, expandindo a capacidade de produção e eliminando os gargalos do fluxo de trabalho. Em segurança de pagamento, a UnionPay construiu um sistema inteligente de controle de risco, onde as regras de controle de risco assistido por IA constituem uma linha sólida de defesa para o desenvolvimento seguro e compatível do pagamento digital. Para otimizar o serviço, a UnionPay lançou o aplicativo "Nihao China" para visitantes internacionais na China, oferecendo serviços completos por meio de agentes inteligentes com base na interação em linguagem natural para atender às necessidades de pagamento personalizadas.

Na otimização de modelos, a IA está transformando as indústrias da execução passiva de instruções em respostas proativas às necessidades, dando origem a uma série de novos modelos de negócios. À medida que as principais empresas de pagamento globais se aventuram no pagamento agêntico, a UnionPay assume a liderança lançando o Serviço de Pagamento Agêntico MCP. Este serviço não só integra os recursos de pagamento tradicionais, mas também introduz uma experiência de pagamento inovadora orientada para o agente. Por meio de conversas, os usuários podem concluir todo o processo sem problemas, desde a expressão das necessidades até o pagamento final. Essa inovação de modelo torna o pagamento mais fácil e personalizado, ao mesmo tempo em que integra o pagamento à jornada completa do consumidor, oferecendo um novo caminho para a atualização digital dos ecossistemas comerciais.

Na transformação do ecossistema, o advento da era do comércio inteligente está mudando as empresas de "orientadas pela experiência" para "orientadas por dados e inteligência". A IA está a permitir que os pagamentos vão além do seu papel convencional como meras ferramentas de liquidação e evoluam para infraestruturas básicas para a modernização inteligente das atividades económicas. Com base no novo modelo de quatro partes, a UnionPay tem colaborado com as partes interessadas do setor para explorar e construir um ecossistema de pagamentos agêntico. Esses esforços visam fornecer uma solução chinesa para pagamentos inteligentes em todo o mundo e impulsionar o crescimento de um setor de pagamentos mais aberto, colaborativo e inteligente.

Aprofundar a cooperação global para benefício mútuo: a UnionPay está conectando o mundo com a ponte de pagamento

Em um mundo marcado por uma maior incerteza nas políticas comerciais e atritos geopolíticos, a China continua comprometida em promover a abertura de alto nível e oferecer oportunidades ao mundo por meio de seu próprio desenvolvimento. Como "capilares" do comércio transfronteiriço, do investimento e dos intercâmbios interpessoais, o pagamento tornou-se um elo vital para uma cooperação internacional mais estreita. O Sr. Dong enfatizou que o crescimento econômico sustentado da China não só beneficia o próprio país, mas também ajuda a forjar uma parceria mais forte em mais mercados em todo o mundo. Ao promover um padrão de desenvolvimento com cooperação igualitária e benefício mútuo, a China está a partilhar os dividendos do desenvolvimento estável e do crescimento económico com o mundo.

Até o momento, a China está entre os três principais parceiros comerciais de mais de 150 países e regiões. Os fluxos maciços de bens e serviços de e para mercados desenvolvidos, incluindo bens de manufatura de ponta, serviços financeiros, assistência médica e produtos farmacêuticos, proporcionaram aos mercados emergentes vastas oportunidades de exportação e perspectivas de desenvolvimento. Isso impulsionou o emprego local, a modernização industrial e a melhoria da infraestrutura, aprimorando as capacidades de desenvolvimento autossustentáveis.

Guiada pela política de abertura de alto nível, a UnionPay implementa ativamente a estratégia de desenvolvimento internacional combinando "tornar-se global" e "trazer", melhorando continuamente sua rede global de pagamentos. Para "tornar-se global", um total de quase 300 milhões de cartões UnionPay foram emitidos em 83 países e regiões fora da China continental. A rede de aceitação da UnionPay abrange 183 países e regiões, incluindo mais de 75 milhões de comerciantes internacionais. Essas conquistas estabeleceram as bases para uma rede de pagamentos global extensa e multinível que fornece pagamentos estáveis e sem atrito para investimentos bidirecionais, comércio e intercâmbios interpessoais entre a China e o mundo. Em resposta à tendência global de pagamento digital, a UnionPay vem construindo uma rede de pagamento de código QR interconectada e promovendo ativamente a conectividade da infraestrutura e especificações digitais em diferentes mercados. Isso é para remover barreiras no pagamento transfronteiriço.

Para "trazer", a China aprofundou a abertura institucional no setor de pagamentos, com maior abertura e maior cooperação internacional. A colaboração entre a UnionPay e os principais sistemas internacionais de cartões, como American Express, Mastercard e Visa, na emissão, aceitação, pagamentos inovadores e infraestrutura de cartões facilitou o pagamento na China para melhor atender às trocas internacionais. Enquanto isso, a UnionPay está integrando ativamente recursos nacionais e internacionais de alta qualidade para construir um ecossistema aberto e colaborativo, explorando modelos de cooperação inovadores, como parcerias Network-to-Network (N2N) e Government-to-Government (G2G) com esquemas de cartões, redes de compensação e plataformas de internet. Isso é para acelerar o desenvolvimento de um novo modelo de quatro partes para pagamentos internacionais que oferece benefícios compartilhados e resultados ganha-ganha.

À medida que as vantagens da China em seu imenso mercado e sistema industrial estabelecido continuam a se destacar, a UnionPay olha para o futuro com o compromisso de atender ao mercado internacional. Com foco no desenvolvimento de alta qualidade do setor de pagamentos, continuará a aprofundar a inovação tecnológica, acelerar a profunda integração de novas tecnologias, como a IA, com serviços de pagamento, para melhorar continuamente a qualidade e a eficiência do atendimento à economia real. Ao promover o desenvolvimento interconectado e padronizado do mercado global de pagamentos, a UnionPay visa oferecer maior valor aos parceiros, comerciantes e portadores de cartões globais e contribuir ainda mais para a cooperação econômica global e a prosperidade compartilhada.

